Хронічний тонзиліт: що це та як його лікувати / © Credits

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Лікар Володимир Яцків надав поради та роз’яснення щодо цієї хвороби та її неприємних симптомів, які можуть допомогти вам краще зрозуміти проблему та вчасно її вирішити.

Що таке хронічний тонзиліт

Хронічний тонзиліт — це тривале запалення піднебінних мигдаликів (гланд), яке виникає після частих ангін або як наслідок недолікованих інфекцій. Мигдалики у такому разі перестають захищати організм і самі стають джерелом постійного запалення.

Як пояснює отоларинголог Володимир Яцків, цей стан виникає, коли мигдалики постійно перебувають у запаленому стані. Часто люди помічають білуваті пробки у гландах — це сигнали, що пора діяти.

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Симптоми, на які варто звернути увагу

Хронічний тонзиліт не завжди проявляється гострою ангіною. Він може роками підточувати імунітет і викликати загальні симптоми:

часті чи тривалі болі у горлі;

пробки у мигдаликах (білі чи жовтуваті грудочки);

неприємний запах з рота;

втома, знижена працездатність;

збільшені шийні лімфовузли;

періодичне підвищення температури (до 37–37,5°C);

погіршення апетиту, дратівливість (часто у дітей).

Якщо хоча б два симптоми — регулярні, це привід звернутись до лікаря.

Небезпека хронічного тонзиліту

Запущене запалення у гландах може стати джерелом інфекції для всього організму. Мікроби з мигдаликів потрапляють у кров і можуть викликати ускладнення:

ревматоїдні ураження суглобів;

захворювання нирок;

серцево-судинні ускладнення (міокардит, ендокардит);

постійне зниження імунітету та схильність до інших інфекцій.

Що робити, якщо з’явилися пробки у мигдаликах

Перш за все — не панікуйте. Можна полегшити стан у домашніх умовах, але важливо також не зволікати з походом до лікаря.

Домашні заходи

Полоскання горла антисептичними розчинами: фурацилін, хлоргексидин, сольово-содовий розчин.

Зрошення мигдаликів спреями.

Інгаляції (за відсутності температури): з фізіологічним розчином або відварами шавлії, ромашки.

Коли звертатися до лікаря

Лікар-отоларинголог допоможе:

визначити тип інфекції (бактеріальна, вірусна, грибкова);

призначити аналізи (мазок із зіву, загальний аналіз крові);

розробити індивідуальне лікування;

оцінити, чи є потреба у промиванні мигдаликів або інших процедурах.

У деяких випадках рекомендовано апаратне очищення лакун мигдаликів (лазером, вакуумом або ультразвуком).

Лікування хронічного тонзиліту

Комплексна терапія може включати:

антибактеріальні препарати (за призначенням лікаря);

імуномодулятори та вітамінні комплекси;

фізіотерапію (УФО, ультразвук, лазер);

регулярне полоскання та зрошення мигдаликів;

санаторно-курортне лікування.

Хірургічне видалення мигдаликів (тонзилектомія) розглядається лише тоді, коли інші методи не дають результату та запалення стає загрозою для життя чи здоров’я.

Профілактика — краща стратегія

Щоб запобігти хронічному тонзиліту:

лікуйте ангіни до кінця;

зміцнюйте імунітет (здорова їжа, прогулянки, сон);

уникайте переохолодження та затяжного стресу;

не зловживайте льодяниками від горла з анестетиками — вони маскують симптоми;

двічі на рік відвідуйте ЛОРа для профілактики (особливо дітям та підліткам).

Хронічний тонзиліт — не просто «несерйозне болюче горло». Це захворювання, яке потребує уваги та системного лікування. Якщо у вас або вашої дитини часто болить горло чи є білі пробки — не відкладайте звернення до лікаря. Адже здоров’я мигдаликів — це ваша перша лінія оборони проти інфекцій.