Хрусткі суглоби: чи вказують вони на проблеми зі здоровʼям / © Credits

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Клацання пальців, хрускіт колін під час сходів, тріск у шиї після розтягування — знайомо багатьом. І хоча такі звуки легко сприйняти як сигнал того, що із суглобами щось не так, насправді вони можуть мати абсолютно різне походження, про це розповіло видання RTÉ. Найважливіше не те, наскільки голосно хрустить суглоб, а те, чи супроводжується звук іншими симптомами.

Звідки береться цей звук

Звичний «хрускіт» пальців, спини чи шиї часто виникає через так звану кавітацію. Суглоб оточений капсулою із синовіальною рідиною — природним мастилом, у якому розчинені гази. Коли ми розтягуємо суглоб, тиск усередині капсули змінюється, утворюється газова бульбашка і саме її поява створює характерний звук.

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Тому один і той самий суглоб зазвичай неможливо клацнути нескінченно, бо газу потрібен час, щоб знову розчинитися у рідині. Зазвичай це займає близько 20 хв.

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А от звук, який нагадує клацання сухожилля, може виникати, коли воно переміщується через кісткову структуру. Хрускіт або скрип, особливо у колінах, називають крепітацією. Він може не лише звучати, а й відчуватися як легке тертя.

Чому найбільше хрустять коліна

Колінний суглоб особливо схильний до крепітації через свою будову. Колінна чашечка рухається у спеціальній борозні стегнової кістки, а її траєкторію контролюють м’язи.

Якщо між ними є дисбаланс сили чи напруження, а також впливають особливості роботи стоп чи тазостегнового суглоба, чашечка може рухатися трохи не по центру. Це здатне посилювати відчуття тертя чи хрускоту. Проте сам звук рідко є проблемою. Значно важливіше, чи з’явилися біль, набряк, блокування суглоба чи помітне обмеження рухливості.

Артрит через хрускіт

Хороша новина у тому, що переконливих доказів того, що звичка хрустіти пальцями чи іншими суглобами безпосередньо спричиняє остеоартрит, немає. Значущого зв’язку між регулярним хрускотом і пошкодженням суглобових структур, зниженням сили чи погіршенням здоров’я суглобів у довгостроковій перспективі не досліджено.

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Ба більше, багатьом людям після хрускоту стає приємніше, бо розтягування суглоба може ненадовго збільшити амплітуду руху, зменшити м’язову напругу та дати відчуття полегшення. Щоправда, ефект нетривалий. Хрускіт не усуває механічну причину проблеми та не забезпечує постійного покращення рухливості.

Вікові зміни

З віком суглоби справді можуть ставати «гучнішими». Хрящ зазнає природних змін, а м’язи та зв’язки поступово втрачають частину сили та еластичності. Якщо у людини вже є остеоартрит коліна, шумні суглоби можуть частіше поєднуватися з болем і зниженням функції. Проте навіть у цьому випадку сам хрускіт не означає, що суглоб руйнується.

Зменшення руху

Страх «стерти» суглоби може змусити людину відмовитися від фізичної активності, хоча регулярний рух — одна з найкращих речей, які ми можемо зробити для їхнього здоров’я. Хрящ має дуже обмежене кровопостачання, тому саме регулярне навантаження та розвантаження допомагає йому отримувати поживні речовини.

Для здоров’я суглобів важливіша не конкретна спортивна дисципліна, а регулярність. Найкраща фізична активність — та, яку ви зможете виконувати постійно.

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