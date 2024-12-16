Кіноа — один із найпопулярніших суперфудів сучасності. Його унікальний склад і поживні властивості зробили це насіння незамінним продуктом для тих, хто прагне дотримуватися здорового харчування.

Кіноа не містить глютену, багате на білки, клітковину, цинк, фолієву кислоту та антиоксиданти. Окрім того, його легко готувати, та воно чудово поєднується як у солоних, так і солодких стравах.

Кіноа: чим воно корисне та як впливає на організм

Видання Health Line розповіло, що кіноа стало популярною у західних країнах лише кілька десятиліть тому, але його історія налічує тисячі років. Народи Південної Америки, зокрема інки, вважали їйого священною їжею. І сьогодні це насіння є справжнім скарбом для тих, хто прагне збалансованого харчування.

Склад кіноа: джерело корисних речовин

Хоча кіноа часто прирівнюють до зернових, технічно — псевдозлак. Це означає, що кіноа — це насіння, яке готують і споживають так само як злаки. Існує три основні види кіноа: біла, червона та чорна.

Кіноа — справжнє джерело білків і клітковини, які сприяють тривалому відчуттю ситості. Окрім того, воно багате на магній, цинк і фолієву кислоту — речовини, які підтримують здоров’я серця, мозку та шкіри.

Антиоксидант та протизапальний продукт

Кіноа містить унікальні рослинні сполуки, такі як кверцетин і кемпферол, які мають потужні антиоксидантні властивості. Ці сполуки допомагають зменшити запальні процеси в організмі, а також захищають клітини від руйнувань, викликаних вільними радикалами.

Регулярне вживання кіноа може допомогти знизити ризик розвитку хронічних захворювань, зміцнити імунітет і підтримати загальний тонус організму.

Основа здорового травлення

Кіноа випереджає багато інших зернових за вмістом клітковини. Одна склянка вареного насіння містить 5,18 г клітковини, а це становить приблизно 18% від добової норми. Для порівняння, така ж кількість коричневого рису містить лише 3,51 г клітковини.

Продукти, багаті клітковиною, покращують травлення, сприяють регулярному випорожненню та підтримують здорову мікрофлору кишківника. Вони також допомагають контролювати вагу, адже клітковина створює тривале відчуття ситості.

Безглютеновий суперфуд

Для людей із непереносимістю глютену чи целіакією кіноа — ідеальний продукт. Воно природно не містить глютену, але багата на поживні речовини, які часто відсутні у раціонах без глютену. Це особливо важливо, адже такі люди часто стикаються з дефіцитом клітковини, фолієвої кислоти та магнію.

Перед приготуванням важливо переконатися, що продукт не був забруднений глютеновими зернами під час виробництва.

Білок і незамінні амінокислоти

Одна з головних переваг кіноа — високий вміст білка. Воно містить усі дев’ять незамінних амінокислот, які робить її ідеальним джерелом білка для веганів і вегетаріанців.

Попри це, вважається, що кіноа "майже повноцінний білок", адже в ньому менше певних амінокислот, як-от лейцину. Щоб отримати максимальну користь, варто комбінувати кіноа з іншими джерелами білка, наприклад, бобовими чи горіхами.

Кіноа та здоров’я серця

Регулярне вживання кіноа може знижувати рівень "поганого" холестерину, покращувати метаболізм і навіть допомагати у контролі ваги.

Завдяки високому вмісту магнію та антиоксидантів, кіноа сприяє зменшенню ризику серцево-судинних захворювань. Його вживання позитивно впливає на рівень тригліцеридів і цукру у крові.

Як приготувати кіноа

Кіноа легко готувати — всього за 15–20 хвилин вона готова до вживання.

Промийте кіноа, щоб позбутися природних сапонінів, які можуть давати гіркуватий присмак. Помістіть насіння у каструлю з водою у співвідношенні 1:2. Доведіть до кипіння, потім зменште вогонь і варіть 15–20 хвилин до готовності. Після варіння кіноа стає пухкою та має ніжний горіховий смак.

Рецепти з кіноа

Кіноа універсальне: його можна використовувати для приготування як солодких, так і солоних страв.

Сніданок : зробіть кашу з кіноа, додайте кокосове молоко, свіжі фрукти, горіхи та мед.

: зробіть кашу з кіноа, додайте кокосове молоко, свіжі фрукти, горіхи та мед. Обід : приготуйте салат із кіноа, овочами, сиром фета та курячим філе.

: приготуйте салат із кіноа, овочами, сиром фета та курячим філе. Вечеря: спробуйте додати кіноа до овочевого супу чи запіканки.

Кіноа — це не лише смачна, але й надзвичайно корисна альтернатива традиційним зерновим. Її високий вміст поживних речовин, відсутність глютену та універсальність у приготуванні роблять її ідеальним продуктом для здорового харчування.

Читайте також: