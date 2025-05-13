Кір: все що потрібно знати про цю небезпечну хворобу / © Credits

Реклама

Видання Cleveland Clinic розповіло, що таке кір, як розпізнати його симптоми, що робити у разі захворювання та як захистити себе і близьких.

Кір — це високозаразна вірусна інфекція, яка передається повітряно-крапельним шляхом. Його викликає вірус із роду Morbillivirus і, на відміну від багатьох інших інфекцій дитячого віку, кір не можна вилікувати антибіотиками чи противірусними препаратами. Лише підтримувальне лікування та профілактика у вигляді вакцинації.

На перший погляд, кір може здатися простою застудою з висипом. Але насправді це захворювання здатне викликати серйозні ускладнення, зокрема пневмонію, енцефаліт (запалення мозку), сліпоту, а в окремих випадках — навіть смерть.

Реклама

Основні симптоми кору

Після зараження перші симптоми з’являються протягом 7–14 днів. У більшості випадків кір розвивається поетапно:

Початкові симптоми (1–4 день):

Висока температура (до 39–40°C)

Сухий гавкучий кашель

Нежить

Почервоніння очей, фотофобія

Загальна слабкість

Далі з’являються:

Плями Коплика (невеликі білі плями всередині щік)

Висип, який починається з обличчя, потім поширюється на тулуб і кінцівки

Висип має вигляд червоних або рожевих плям, які можуть зливатися

У деяких випадках також спостерігаються:

Реклама

Діарея

Біль у животі

Головний біль

М’язовий біль

Як передається кір

Кір поширюється з надзвичайною легкістю. Вірус передається через краплі, які виділяються під час кашлю, чханню чи розмови. Він може залишатися активним у повітрі чи на поверхнях до двох годин після того, як інфікована особа покинула приміщення.

Заразність вражає:

Якщо у приміщенні є невакциновані люди, то 9 з 10 з них можуть заразитися після контакту з хворим.

Хто у групі ризику

Підвищений ризик тяжкого перебігу мають:

Реклама

Діти до 5 років

Люди старші 20 років

Вагітні жінки

Особи з ослабленим імунітетом (наприклад, через ВІЛ, хімієтерапію чи хронічні захворювання)

Ускладнення кору

Серед ускладнень, які можуть виникнути:

Пневмонія

Отит (вушна інфекція)

Ларингіт

Енцефаліт (запалення мозку)

Сліпота

Зневоднення через блювання та діарею

Смерть

Окремо варто згадати про підгострий склерозуючий паненцефаліт (ПСП) — рідкісне, але смертельне ускладнення, яке розвивається через роки після хвороби.

Діагностика

Лікар зазвичай ставить діагноз на основі характерного вигляду висипу та симптомів. Для підтвердження можуть проводитися:

Аналіз крові

Мазки з носа чи горла

Аналіз сечі

Лікування

На жаль, специфічного лікування кору не існує. Терапія спрямована на полегшення симптомів:

Реклама

У домашніх умовах:

Багато рідини

Відпочинок

Жарознижувальні засоби (парацетамол або ібупрофен)

Зволоження повітря

Полоскання горла

У лікарні можуть призначити:

Вітамін A (для дітей з дефіцитом або у важких випадках)

Імуноглобуліни (для осіб із високим ризиком ускладнень, особливо незабаром після контакту з хворим)

Чи можна захворіти після вакцинації

Ризик дуже низький. Люди, які отримали обидві дози вакцини, майже завжди захищені. Якщо ви отримали лише одну дозу, ризик захворіти вищий, але захворювання зазвичай проходить легше.

Кір і вагітність

Кір під час вагітності може спричинити серйозні проблеми:

Реклама

Викидень

Передчасні пологи

Низька вага новонародженого

Інфікування плода

Важливо: вакцину не можна вводити під час вагітності. Якщо ви плануєте вагітність, обов’язково перевірте імунітет до кору заздалегідь.

Коли слід звернутися до лікаря

Терміново зверніться до лікаря, якщо:

У вас є симптоми кору

Ви контактували з хворим і не знаєте, чи маєте імунітет

Виникли ускладнення: тяжке дихання, сплутаність свідомості, сильний головний біль, блювота, фотофобія

Якщо ви чи ваша дитина захворіли на кір, залишайтеся вдома щонайменше 4 дні після появи висипу. Уникайте контактів з іншими, особливо з немовлятами, вагітними жінками та імунокомпрометованими людьми.

Кір — це не просто «дитяча хвороба», яку можна перечекати вдома. Це серйозне захворювання, яке може мати важкі наслідки. Але добра новина у тому, що ми маємо ефективні засоби профілактики — вакцинацію. Бережіть себе, своїх дітей та тих, хто поруч: дізнайтесь свій імунний статус, отримайте щеплення та у разі симптомів не зволікайте з візитом до лікаря.

Реклама