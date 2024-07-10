Кишкова паличка, що це та чому її варто остерігатися: розповідає лікар

Кишкова паличка – це інфекція, яка може спричинити смерть, якщо своєчасно її не лікувати.

На сторінці Express вийшла інформаційна стаття присвячена захворюванню кишкової палички та її наслідкам. На жаль, кишкову паличку підхватити дуже легко, навіть з'ївши звичайний зелений салат, який всі ми купуємо в супермаркетах та на ринках.

Лікар Bruno Silvester Lopes каже, що Е. coli – мікроорганізм, який зазвичай зустрічається в кишківниках людей та в теплокровних тварин. Сам цей організм нешкідливий, але він має деякі варіації патотипів, які викликають захворювання, включаючно з STEC (шига-токсин), який пов’язаний з харчовим отруєнням. Найпоширенішими джерелами є недоварена яловичина, сире молоко або заражена вода, тісний контакт із тваринами, фекалійне зараження овочів або навіть тісний контакт із зараженою людиною.

Наприклад, якщо фекалії худоби якимось чином потрапляють у водні потоки, такі як річки та озера, ця вода може легко потрапити в нашу з вами водопровідну мережу внаслідок порушення безпеки. Така вода може використовуватися для поливу овочів та фруктів, так E. coli потрапляє на їхні плоди та листя і якщо рослини погано помиті, згодом інфекція може потрапити в наші з вами організми.

У більшості випадків кишкова паличка – це самообмежувальна інфекція, яка проходить самостійно протягом тижня, але маленькі діти віком до п’яти років і люди старшого віку з низьким імунітетом перебувають у групі високого ризику. У 5-10% випадків це може спричинити рідкісне захворювання нирок, яке називається гемолітико-уремічним синдромом (ГУС), що призводить до кривавої діареї, ниркової недостатності та навіть смерті.

Якщо у вас все ж розвинеться хвороба, не рекомендовано приймати препарати проти діареї, оскільки вони можуть подовжити вплив токсину. Також не слід приймати антибіотики, адже що вони можуть призвести до вивільнення токсину в організмі, що збільшує ймовірність ГУС.

В більшості випадків лікування передбачає відпочинок і багато пиття, щоб відновити втрату рідини внаслідок діареї. У важких випадках може знадобитися переливання крові, плазмообмін або нирковий діаліз.

Коли звертатися за допомогою:

Якщо у вас сильна та часта діарея;

Діарея триває понад сім днів;

Відчуваєте сильний або постійний біль у животі;

Ви втратили вагу;

Ви спостерігаєте ознаки зневоднення;

Сонливість;

Сечовипускання менше, ніж зазвичай;

Запаморочення.

Симптоми ГУС:

Менше сечовипускання;

Втома;

Набряк;

Синці.

Якщо ви або ваша дитина відчуваєте симптоми діареї, не гайте часу та зверніться до лікаря.

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