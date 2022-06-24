Кишковий грип: як уникнути зараження і зневоднення

На ротавірус хворіють і діти, і дорослі. Але 95% дітей до 5 років переносять ротавірус у важкій формі через швидке зневоднення організму і відсутність стійкого імунітету до вірусу.

Про те, як захистити себе і дитину від гострої кишкової інфекції, розповіла лікарка-педіатриня в клініці ISIDA Ірина Олександрівна Растєряєва..

Шляхи зараження і симптоми кишкового грипу

Ротавірус або кишковий грип — це гостра кишкова інфекція, розвиток якої запускають бактерії або віруси. Зокрема — ротавірус. Водночас кишковий грип не має нічого спільного з розладом шлунка і харчовим отруєнням.

В організм вірус потрапляє через:

заражену питну воду;

продукти харчування, які або неправильно зберігалися, або неправильно готувалися до вживання — немиті овочі, фрукти, ягоди, кислі молочні продукти;

брудні руки і предмети побуту, наприклад, дитячі іграшки, пляшечка для пиття, соска — дитина доторкнулася до поверхні, зараженої вірусом, а потім взяла з миски ягоди, і під час їжі злизала ротавірус із пальчиків;

купання в забруднених водоймах або басейнах, де вода не очищалася належним чином;

контакт з носієм ротавірусу — поцілунки, рукостискання, використання спільного посуду.

На поверхнях ротавірус живе від 14 до 30 днів. У воді — 1-2 місяці. У фекаліях — до 7 місяців.

Перші симптоми після зараження вірусом з'являються на 1-5 добу. Традиційно це:

підвищення температури тіла до 38-39 градусів;

нудота, блювота, яка може повторюватися після кожного прийому їжі;

слабкість, млявість;

відсутність апетиту;

діарея;

нежить, першіння, біль і почервоніння в горлі, як при грипі чи ГРВІ;

суха шкіра і сухі губи.

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Найбільша небезпека ротавірусу — це діарея і стрімке обезводнення. Доросла людина відзначає на тлі відсутності апетиту сухість у роті і постійну спрагу. І заповнює водний баланс, на відміну від маленьких дітей, які часто відмовляються примусово пити воду. Це призводить до важкого перебігу інфекції і госпіталізації.

Профілактика ротавірусу

Для того, щоб не захворіти на кишковий грип, я раджу:

мити руки перед їжею, після відвідин убиральні, прогулянки на дитячому майданчику, походу в магазин;

не їсти на вулиці немитими руками немиті овочі, фрукти, ягоди, морозиво, цукерки та інші продукти харчування;

перед вживанням ретельно мити під проточною водою овочі, фрукти, ягоди;

не купувати молоко і молочні продукти на стихійних ринках;

перевіряти терміни придатності набілу з супермаркету;

пити чисту воду, пропущену через фільтр, або охолоджену кип'ячену воду;

змінювати рушники для рук кожні 2-3 дні, рушники для протирання посуду — кожен день. Прати за 60-95 градусів;

змінювати губки для миття посуди раз в тиждень;

ретельно мити дитячий посуд, пляшки, соски. Після прогулянки на вулиці мити гумові, пластмасові іграшки в теплій воді з милом;

не купатися у забруднених водоймах;

щодня протирати меблі, дверні ручки, підлоги вологою ганчіркою з дезинфікуючим засобом;

після відпочинку пити воду тільки з пляшки;

не їсти за ноутбуком — пальці контактують з клавіатурою, їжею і ротом;

дітей до 2 років годувати грудьми.

У разі підозри на ротавірусну інфекцію я раджу обов'язково звернутися до педіатра або сімейного лікаря, щоб уникнути ускладнень. У домашніх умовах, до візиту до лікаря, можна:

маленькими порціями рясно пити підсолену воду кожні 10-15 хвилин — Ораніт, Гідрофіт, Регідрон, Глюкосолан і ін.

Якщо немає можливості купити аптечний засіб, в літр теплої перевареної води додайте 1 ч. л. кухонної солі, 6-8 ч. л. цукру, пів чайної ложки питної соди, і добре перемішайте;

пити теплий настій ромашки;

приймати жарознижувальні препарати за високої температури (Парацетамол).

Ні дітям, ні дорослим не можна пити антибіотики, антиеметики, пробіотики без приписів лікаря. Також не потрібно силоміць їсти або примушувати дитину за відсутності апетиту. Головне — багато пити, щоб не допустити зневоднення організму.

Вакцина проти кишкового грипу

Діарея і зневоднення за кишкового грипу може привести до летального результату. Щогодини в світі від ротавірусного гастроентериту вмирає приблизно 23 дитини. Щоб бути спокійними за життя і здоров'я своїх дітей, я раджу робити вакцину. Вона вводиться через рот і має солодкий смак — дитина не буде плакати, плюватися, вередувати.

Перша доза вакцини вводиться з 6 до 12 тижня життя. Друга — в 3 місяці. Імунітет зберігається 3-4 роки. Залежно від вакцини терміни можуть змінюватися. Найбільш сприйнятливі до ротавірусу діти до 2 років, оскільки у них не виробився імунітет до вірусу. І діти, що перебувають на штучному вигодовуванні.

Всім гарного літа без ротавірусу!

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