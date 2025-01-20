Класифікація видів памʼяті: те, що варто знати, щоб нічого не забувати

Пам'ять — це складна система, яка не є окремим органом чи процесом.

Спогади бувають різних форм. І досі багато чого не зрозуміло про людську пам'ять і те, як вона працює. Водночас існує безліч теорій про типи пам'яті в людському мозку. Видання Medical News Today розповіло про те, які бувають типи пам'яті. Більшість схиляється до думки, що існує щонайменше чотири основні типи пам'яті:

робоча пам'ять;

сенсорна пам'ять;

короткочасна пам'ять;

довготривала пам'ять.

Дехто вважає, що ці типи не є окремими видами пам'яті, а скоріше її стадіями. Згідно з такою теорією, пам'ять починається з сенсорної, переходить у короткочасну, а потім може стати довготривалою. Наприклад, пам'ять, яку людина використовує лише протягом короткого часу, наприклад, слово на початку речення, належить до робочої пам'яті та може ніколи не перейти в іншу стадію.

Дехто пропонує поділити ці типи пам'яті на конкретніші категорії.

Сенсорна пам'ять

Сенсорна пам'ять зберігає сенсорну інформацію протягом дуже короткого часу — зазвичай не більше однієї секунди. Саме з цього типу пам'яті починається обробка інформації.

Якщо людина звертає увагу на сенсорний стимул, інформація може перейти до короткочасної чи навіть довготривалої пам'яті. Деякі приклади сенсорної пам'яті включають:

сприйняття звуків, які людина чує під час прогулянки;

коротке розпізнавання чогось у полі зору.

Сенсорна пам'ять допомагає скласти цілісне уявлення про навколишній світ на основі звуків, зображень та інших відчуттів. Якщо сенсорний досвід стає значущим, наприклад, запах їжі на кухні, він може перейти до інших видів пам'яті. Однак якщо цього не відбувається, сенсорні спогади швидко зникають.

Наприклад, більшість людей не згадає всі звуки, які вони почули за останні 30 секунд, якщо не було причини спеціально їх запам'ятати.

Короткочасна пам'ять

Короткочасна пам'ять дозволяє людині запам'ятовувати обмежену кількість інформації на короткий проміжок часу — зазвичай близько 30 секунд.

Це не просто пам'ять, яка триває довше, ніж сенсорна. Натомість це сховище для кількох фрагментів інформації, які швидко зникають. Деякі приклади короткочасної пам'яті включають:

запам'ятовування рядка з 5–7 слів для повторення;

утримання у памʼяті номера телефону, поки шукаєш ручку, щоб його записати.

Робоча пам'ять

Робоча пам'ять схожа на короткочасну, але має свою специфіку. Вона відповідає за активну обробку та маніпулювання інформацією. Це дозволяє виконувати поточні завдання. Наприклад:

розв'язання складної математичної задачі, де потрібно пам'ятати кілька чисел;

приготування страви, запам'ятовуючи інгредієнти, які вже додали;

участь у дебатах, утримуючи у пам'яті аргументи обох сторін.

Вважається, що робоча та короткочасна пам'ять мають суттєвий взаємозв'язок, хоча й виконують різні функції.

Довготривала пам'ять

Довготривала пам'ять зберігає величезний обсяг інформації та досвіду. Більшість спогадів, які тривають довше 30 секунд, належать саме до цього типу.

Її можна поділити на дві основні підкатегорії: явну та імпліцитну пам'ять.

Явна довготривала пам'ять

Явні спогади — це свідомі спогади про події, факти чи знання. Вони включають:

Епізодичну пам'ять: спогади про події та автобіографічні факти, наприклад, дитячі свята чи особисті досягнення.

спогади про події та автобіографічні факти, наприклад, дитячі свята чи особисті досягнення. Семантичну пам'ять: загальні знання про світ, наприклад, розуміння, як працює серце чи пам'ять про історичні події.

Імпліцитна довготривала пам'ять

Імпліцитні спогади — це несвідомі спогади, які впливають на поведінку. До них належать:

Процедурна пам'ять : автоматизовані дії, наприклад, їзда на велосипеді чи друк на клавіатурі.

: автоматизовані дії, наприклад, їзда на велосипеді чи друк на клавіатурі. Праймінг: асоціації, які впливають на реакції, наприклад, бажання викурити сигарету після їжі.

Пам'ять та її обсяг

Робоча, сенсорна та короткочасна пам'ять мають обмежений обсяг. Наприклад, короткочасна пам'ять може вміщувати близько семи елементів інформації. Проте довготривала пам'ять, теоретично, не має фізичних обмежень. Водночас її якість і деталі можуть змінюватися з часом.

Чи буває фотографічна пам'ять

Попри поширену думку, наукових доказів існування фотографічної пам'яті немає. Навіть люди з гіпертимезією — рідкісним станом, за якого вони пам'ятають кожен автобіографічний момент — не зберігають інформацію ідеально. Мозок працює інакше, ніж камера та спогади часто піддаються трансформації.

Як покращити пам'ять

Існує кілька ефективних способів для покращення пам'яті:

Мнемонічні техніки: створюйте асоціації чи рими для запам'ятовування нової інформації. Розв'язуйте головоломки: це зміцнює когнітивні навички. Розвивайте асоціації: ведіть щоденник або обговорюйте нещодавні події, щоб закріпити спогади. Фізичні вправи: особливо корисні для здоров'я мозку.

Поліпшити пам'ять можна завдяки здоровому способу життя та використанню спеціальних технік для запам'ятовування. Якщо ж ви помічаєте незрозумілі зміни у роботі пам'яті, важливо звернутися до лікаря, оскільки це може бути ознакою певних захворювань.

Ми також писали про те, чи може депресія "затуманити мозок".

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