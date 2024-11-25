Клітковина: її користь, норма та можливий ризик передозування

Клітковина – основа здорового раціону, яка відіграє ключову роль у травленні та загальному добробуті. Однак, як і з будь-якою корисною речовиною, важливо дотримуватись балансу.

Видання Healthline розповіло, що надмірне споживання клітковини може мати негативні наслідки для організму та попри те, що вона необхідна для здоровʼя, необхідно розуміти норми її споживання, щоб уникнути передозування.

Навіщо клітковина організму

Клітковина — важлива частина раціону, яка впливає на травлення, рівень холестерину, здоров’я кишкових бактерій та навіть допомагає запобігти хронічним захворюванням.

Вона буває двох типів:

Розчинна клітковина – утворює гелеподібну речовину в травній системі, уповільнює травлення, сприяє зниженню рівня цукру у крові та холестерину. Її джерела: овес, яблука, апельсини, горіхи, бобові. Нерозчинна клітковина – прискорює проходження їжі через шлунок і кишківник. Це допомагає запобігти запорам і підтримує нормальний рівень pH у кишківнику. Її джерела: цільнозернові продукти, овочі, насіння.

Обидва типи клітковини працюють разом, забезпечують належне функціонування шлунково-кишкового тракту, знижують ризики серцево-судинних захворювань і навіть раку товстої кишки.

Скільки клітковини потрібно щодня

Рекомендована кількість споживання клітковини залежить від віку та статі.

Для дорослих:

Чоловіки:

19–30 років – 34 г

31–50 років – 31 г

51+ років – 28 г

Жінки:

19–30 років – 28 г

31–50 років – 25 г

51+ років – 22 г

Для дітей та підлітків:

2–3 роки: 14 г

4–8 років: 17–20 г

9–13 років: 22–25 г

14–18 років: 25–31 г

Дотримання цих норм сприяє оптимальному функціонуванню організму. Однак лише 5% людей отримують достатню кількість клітковини зі свого раціону.

Чи можливе передозування

Хоча клітковина дуже корисна, її надмірне споживання може спричинити неприємні симптоми, особливо якщо ви різко збільшуєте її кількість у раціоні. До найбільш поширених наслідків надлишку клітковини належать:

здуття живота та метеоризм;

біль у животі;

рідкий стілець або діарея;

запор;

тимчасове збільшення ваги.

У деяких випадках, наприклад, при хворобі Крона, надлишок клітковини може спричинити навіть закорковування кишківника. Також надмірне споживання клітковини може впливати на рівень цукру у крові, а це важливо враховувати людям із діабетом.

Як уникнути передозування

Якщо ви відчули симптоми надмірного споживання клітковини, важливо вжити таких заходів:

Пийте багато води – клітковина потребує рідини для нормального травлення.

Уникайте продуктів із високим вмістом клітковини – замініть їх на м’яку дієту.

Відмовтеся від додатків – якщо ви приймаєте харчові волокна у вигляді порошків чи таблеток, тимчасово припиніть їхнє вживання.

Більше рухайтеся – легкі фізичні вправи, такі як ходьба, можуть полегшити стан.

Контролюйте інулін та споживання цикорію – ці речовини часто додають у продукти, збагачені клітковиною та вони можуть спричиняти проблеми у великих кількостях.

Як поступово збільшувати споживання клітковини

Щоб уникнути побічних ефектів, варто повільно збільшувати кількість клітковини у раціоні. Наприклад, додавайте кілька грамів на тиждень, поступово включайте нові продукти: овочі, фрукти, горіхи, насіння. Розподіляйте їжу з високим вмістом клітковини рівномірно протягом дня, а не концентруйте її в одному прийманні їжі.

Користь клітковини

Клітковина забезпечує належне травлення та позитивно впливає на загальний стан організму:

нормалізує рівень холестерину та цукру у крові;

сприяє підтриманню ваги;

запобігає розвитку серйозних захворювань, таких як рак товстої кишки;

зміцнює імунітет через здоровий баланс кишкової мікрофлори.

Джерела клітковини: що обрати

Найкраще отримувати клітковину з натуральних продуктів, таких як:

овес, ячмінь, насіння льону;

фрукти : яблука, апельсини, банани;

: яблука, апельсини, банани; овочі : брюссельська капуста, цибуля-порей, артишоки;

: брюссельська капуста, цибуля-порей, артишоки; бобові: квасоля, горох, сочевиця.

Деякі продукти також містять ферментовану клітковину, яка покращує баланс кишкових бактерій, що важливо для травлення та імунітету.

Клітковина – необхідний компонент вашого раціону, який забезпечує здорове травлення, однак важливо не тільки додавати її у свій раціон, а й робити це поступово, дотримуватися рекомендованих норм. Піклуйтесь про своє здоров’я, збалансовуйте споживання клітковини та насолоджуйтесь перевагами, які вона надає вашому тілу.

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