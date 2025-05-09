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ТСН у соціальних мережах

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Кашлюк: як розпізнати небезпечну хворобу та захистити себе й своїх близьких

Кашель у холодну погоду — звична справа. Та коли він триває тижнями, викликає напади, не дає спати та змушує буквально «ловити повітря», це може бути коклюш — небезпечне, виснажливе та дуже заразне захворювання, яке потребує особливої уваги.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Кашлюк: як розпізнати небезпечну хворобу та захистити себе й своїх близьких

Кашлюк: як розпізнати небезпечну хворобу та захистити себе й своїх близьких / © Associated Press

Видання Кettering Нealth розповіло про найважливішу інформацію, яку варто знати кожному про те, як проявляється кашлюк, хто у зоні ризику та чому вакцинація — найкращий захист.

Кашлюк — це гостре інфекційне захворювання, яке викликає бактерія Bordetella pertussis. Воно передається повітряно-крапельним шляхом — під час чхання, кашлі чи навіть розмові з інфікованою людиною. Хвороба особливо небезпечна для немовлят і маленьких дітей, адже ускладнення можуть бути серйозними — аж до зупинки дихання.

Стадії захворювання

Кашлюк проходить у три фази, кожна з яких має свої особливості:

  1. Катаральна стадія (1–2 тижні). Симптоми схожі на звичайну застуду: нежить, субфебрильна температура, легкий кашель. Саме на цьому етапі хвороба найзаразніша — але найчастіше її не розпізнають.

  2. Пароксизмальна стадія (до 6 тижнів). З’являється сильний, судомоподібний кашель. Напади часто закінчуються гучним «всхлипом» або «свистом» — особливо під час вдиху. Іноді кашель викликає блювоту чи короткочасну зупинку дихання.

  3. Стадія одужання (до кількох місяців). Кашель поступово слабшає, але може тривати довгий час. У дітей іноді повторюється за нових вірусних інфекціях.

Хто у зоні ризику

Кашлюк може вразити людину будь-якого віку, але найбільше небезпеки він становить для немовлят і малюків до року. У цьому віці ще недостатньо розвинена дихальна система та під час нападів дитина може не вдихнути повітря вчасно, а це загрожує кисневою недостатністю мозку.

У деяких випадках кашель у дітей може бути настільки сильним, що виникає ризик аноксичної (кисневої) травми мозку.

На що звертати увагу

Ось ознаки, які можуть свідчити про коклюш, особливо у дітей:

  • Кашель триває понад 2 тижні

  • Під час кашлю дитина червоніє чи синіє

  • Кашель закінчується гучним вдихом, схожим на «свист»

  • Після нападу виникає блювота

  • Дитина має виснажливий та апатичний вигляд

У дорослих кашлюк часто протікає як затяжний сухий кашель без температури — тому його легко сплутати з ГРВІ або алергією.

Лікування кашлюку

Лікування залежить від віку, стадії захворювання та стану пацієнта.

  • Антибіотики ефективні лише на ранній стадії — вони не полегшують сам кашель, але зменшують тривалість захворювання та знижують ризик зараження інших.

  • Госпіталізація потрібна немовлятам, особливо з апное (зупинками дихання) чи ускладненнями.

  • Підтримка вдома — спокійна атмосфера, зволоження повітря, рясне пиття та уникання подразників.

Не використовуйте протикашльові засоби без призначення лікаря. Вони можуть ускладнити відходження мокротиння.

Профілактика — це турбота

У світі щороку реєструють тисячі випадків коклюшу. Більшість із них — можна попередити. Особливо це важливо для майбутніх мам, які дбають не лише про своє здоров’я, а й про безпеку майбутнього малюка.

Профілактика включає:

  • своєчасну вакцинацію всієї родини

  • ізоляцію хворих

  • миття рук та респіраторну гігієну

Кашель — це не завжди просто застуда. У випадку кашлюка це може бути довгий, виснажливий та потенційно небезпечний процес, особливо для дітей. Але добра новина в тому, що захист існує та він у ваших руках. Вакцинація — це не лише про ваше здоров’я. Це — про любов до близьких, відповідальність і турботу.

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