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Питний колаген: навіщо він потрібен і чи приносить користь організму

Питний колаген: навіщо він потрібен і чи приносить користь організму

Колаген / Фото: Credits

У світі нутриціології та здорового способу життя колаген – об’єкт суперечок і великої кількості обговорень.

Нутриціологиня Jenna Hope розповіла, що колаген – це білок, який є основною складовою частиною сполучних тканин в організмі, зокрема шкіри, волосся, нігтів, кісток і суглобів. З віком природний рівень колагену знижується, що може призводити до появи зморшок, зменшення еластичності шкіри, а також до болю в суглобах.

  • Здоров’я шкіри. Регулярне споживання колагену протягом трьох місяців може суттєво покращити еластичність шкіри, зменшити тонкі зморшки та сприяти загальному покращенню зовнішнього вигляду шкіри.
  • Здорове волосся та нігті. Колаген не лише покращує шкіру, але й може зміцнити волосся та нігті. Його споживання може сприяти їхньому зростанню та запобігати ламкості.
  • Здоров'я суглобів. Колаген може допомогти в підтримці гнучкості суглобів і зменшенні дискомфорту, пов’язаного з такими захворюваннями, як остеоартрит.
  • Здоров’я кишківника. Колаген має також позитивний вплив на травлення, допомагаючи зміцнити слизову оболонку кишківника. Це може бути корисно для людей із синдромом роздратованого кишківника.

Як обрати колаген

  • Гідролізований колаген: ця форма колагену розщеплена на менші молекули, що робить його легшим для засвоєння організмом.
  • Джерела: вибирайте колаген, отриманий із трав'яних, пасовищних або диких джерел для оптимальної якості та безпеки.
  • Без добавок: уникайте продуктів з додаванням цукру, підсолоджувачів або наповнювачів, які можуть зменшити його користь.

Колаген може стати корисним доповненням до вашого раціону, якщо ви прагнете покращити здоров’я шкіри, волосся, нігтів, суглобів і травної системи. Як і з будь-якими добавками, важливо підходити до їхнього вживання з розумінням та обирати якісні продукти. Завжди консультуйтеся з лікарем або нутриціологом перед початком приймання.

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