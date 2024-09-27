Питний колаген: навіщо він потрібен і чи приносить користь організму

У світі нутриціології та здорового способу життя колаген – об’єкт суперечок і великої кількості обговорень.
Нутриціологиня Jenna Hope розповіла, що колаген – це білок, який є основною складовою частиною сполучних тканин в організмі, зокрема шкіри, волосся, нігтів, кісток і суглобів. З віком природний рівень колагену знижується, що може призводити до появи зморшок, зменшення еластичності шкіри, а також до болю в суглобах.
- Здоров’я шкіри. Регулярне споживання колагену протягом трьох місяців може суттєво покращити еластичність шкіри, зменшити тонкі зморшки та сприяти загальному покращенню зовнішнього вигляду шкіри.
- Здорове волосся та нігті. Колаген не лише покращує шкіру, але й може зміцнити волосся та нігті. Його споживання може сприяти їхньому зростанню та запобігати ламкості.
- Здоров'я суглобів. Колаген може допомогти в підтримці гнучкості суглобів і зменшенні дискомфорту, пов’язаного з такими захворюваннями, як остеоартрит.
- Здоров’я кишківника. Колаген має також позитивний вплив на травлення, допомагаючи зміцнити слизову оболонку кишківника. Це може бути корисно для людей із синдромом роздратованого кишківника.
Як обрати колаген
- Гідролізований колаген: ця форма колагену розщеплена на менші молекули, що робить його легшим для засвоєння організмом.
- Джерела: вибирайте колаген, отриманий із трав'яних, пасовищних або диких джерел для оптимальної якості та безпеки.
- Без добавок: уникайте продуктів з додаванням цукру, підсолоджувачів або наповнювачів, які можуть зменшити його користь.
Колаген може стати корисним доповненням до вашого раціону, якщо ви прагнете покращити здоров’я шкіри, волосся, нігтів, суглобів і травної системи. Як і з будь-якими добавками, важливо підходити до їхнього вживання з розумінням та обирати якісні продукти. Завжди консультуйтеся з лікарем або нутриціологом перед початком приймання.
Читайте також:
- Як вживання кардамону впливає на кровʼяний тиск та холестерин
- Алое: користь та вплив на організм
- Гвоздика: користь для здоровʼя та як правильно використовувати цю спецію