Колаген для шкіри у вигляді добавок: пити чи не пити

Колаген для шкіри у вигляді добавок / © Credits

Чи здатен питний, порошкоподібний чи капсульований колаген збільшити кількість білка у шкірі та сповільнити зміни, розповіла дерматологиня, дерматокосметологиня, трихологиня Клініки МЕДІКОМ Вікторія Єфімова.

Колаген — це головний структурний білок шкіри. Він становить понад 90% її маси і забезпечує її цілісність. Як правило, після 25 років вироблення колагену знижується на 1-1,5% щорічно, що призводить до втрати еластичності шкіри і появи зморшок. Тому жінкам і чоловікам радять курсами вживати порошкоподібний, капсульований чи питний колаген.

Однак у травному тракті він — усі без винятку різновиди — розщеплюється на амінокислоти або короткі пептиди, які всмоктуються у кров через стінки кишківника. Амінокислоти — найменші «цеглинки» білків. Пептиди — ланцюжки з кількох амінокислот. З них організм синтезує власний колаген, а потім «відправляє» його туди, де є найбільший дефіцит — хрящі, зв’язки, сухожилля, шкіра. Подеколи збирає інші білки: міозин, гемоглобін, імуноглобуліни. Те саме відбувається, коли ми їмо продукти з високим вмістом природного колагену, — холодець, заливну рибу, кістковий бульйон або желе.

Для нормального синтезу власного колагену обов’язково потрібні амінокислоти: головні — гліцин, пролін, лізин; а також вітамін С, цинк, мідь, сірка. Якщо чогось бракує, особливо вітаміну С, колаген утворюється неправильно або в недостатній кількості, навіть якщо кожного дня пити «білок молодості» у вигляді добавок. Амінокислоти містяться у рибі, бобових, м’ясі птиці, яйцях. Вітамін С — у броколі, свіжій і квашеній капусті, цитрусових, шпинаті, ківі. Цинк — у морепродуктах, яловичині, гарбузовому насінні. Мідь — у горіхах, какао, печінці. Сірка — у яйцях, рибі, сирі, молоці, цибулі.

Наша шкіра — мішень гормонів, особливо естрогену, який впливає на клітини кератиноцити, фібробласти (виробляють колаген), меланоцити, волосяні фолікули, сальні залози. Після менопаузи через нестачу естрогенів товщина шкіри щороку зменшується приблизно на 1,1%, а кількість колагену — на 2% . За перші п’ять років рівень колагену I та III типів може зменшитися майже на 30%.

Знижується цей гормон не лише після менопаузи, а й через гормональні порушення, тривалий стрес, деякі ендокринні захворювання, зокрема цукровий діабет і гіпотиреоз. За гіпотериозу щитоподібна залоза виробляє недостатньо гормонів Т3 і Т4, які регулюють активність фібробластів.

Пити колаген у вигляді добавки можна, але треба зважати на те, що організм «перескладе» його і закриє пріоритетні потреби. Без достатньої кількості вітамінів, амінокислот, нутрієнтів, мікроелементів і балансу гормонів він не буде синтезуватися як слід.

Білок не накопичується в організмі — його надлишок розщеплюється, а продукти розпаду виводять нирки і печінка. Якщо білка забагато, ці органи перевантажуються, а зайві амінокислоти перетворюються на глюкозу чи жир. Через це у довготривалій перспективі їхня робота може порушитися. Також не виключені проблеми з обміном речовин.

Перед початком курсу колагену раджу перевірити рівень вітамінів, мікро- та макроелементів в організмі, нирки, печінку, особливо, якщо є ниркова або печінкова недостатність. Для здорових людей ризик радше теоретичний, але важливо оцінити загальний стан здоров’я, не орієнтуючись на самопочуття.

Вплинути на вироблення колагену локально, наприклад, на обличчі чи шиї, можна лише за допомогою професійних процедур. Серед них — лазерне шліфування, радіочастотний ліфтинг (RF), мікронідлінг, ін’єкції препаратів, що стимулюють вироблення колагену, глибокі хімічні пілінги. До процедур, що впливають на стан шкіри м’якше, належать ультразвукові методики, поверхневі хімічні пілінги, IPL-терапія. Кожна процедура має показання, протипоказання і призначається з урахуванням не лише стану шкіри, а й стану здоров’я конкретного пацієнта чи пацієнтки.

Наприклад, лазерна шліфовка усуває рубці, шрами, глибокі зморшки. IPL-терапія — пігментацію, постакне, не надто глибокі зморшки. Обидві процедури бонусом стимулюють вироблення нового колагену і можуть комбінуватися.

