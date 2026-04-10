Ще декілька років тому БАДи асоціювалися з сумнівними обіцянками та солодкими жуйками «для краси», які частіше закінчувалися розчаруванням, ніж результатом. Сьогодні ж індустрія здорового способу життя переживає справжній ренесанс: колагенові порошки, рідкі добавки та креми стали частиною щоденних ритуалів мільйонів людей.

Але разом із популярністю зростає й головне питання: чи дійсно колаген — чарівна формула молодості, чи лише один із елементів значно складнішої системи догляду. Відповідь спробувало надати видання Real Simple.

Колаген — це структурний білок, який формує своєрідний «каркас» шкіри. Саме він відповідає за її пружність, еластичність і щільність. Як пояснюють дерматологи, підтримка колагену нагадує тренування у залі, бо потрібно стимулювати його вироблення, «годувати» правильними нутрієнтами та захищати від руйнування. Інакше ефекту не буде.

Чому ми його втрачаємо

Проблема у тому, що організм не виробляє колаген постійно на одному рівні. Уже від середини 20 років його синтез знижується приблизно на 1% щороку, а після 40 цей процес стає особливо помітним, з’являються зморшки, шкіра втрачає пружність і сповільнюється загоєння. Це природний процес, але його можна частково контролювати.

Що дійсно працює

Дерматологи одностайні, що основа догляду — не добавки, а перевірені інгредієнти та звички. Найефективніші способи підтримки колагену:

ретиноїди — стимулюють клітини виробляти новий колаген

вітамін С — допомагає його синтезу

сонцезахист — зберігає вже наявний колаген

процедури (лазер або мікронідлінг) — активують відновлення шкіри

Інакше кажучи, без базового догляду жодна добавка не врятує ситуацію.

Колаген у кремах

Погана новина полягає у тому, що колаген у косметиці не проникає глибоко у шкіру. Його молекули занадто великі, щоб дістатися до дерми, де він дійсно працює. Тому креми з колагеном зволожують, але не відновлюють власний колаген. Це більше про комфорт і тимчасовий ефект, ніж про антивікову трансформацію.

Колаген у добавках

Тут усе цікавіше. Колагенові добавки, особливо гідролізовані пептиди, розщеплюються до амінокислот, які можуть стати «будівельним матеріалом» для шкіри. Він може покращити еластичність, підвищити зволоженість і зменшити глибокі зморшки. Але є нюанси, необхідно памʼятати, що це не ліки, а добавки, якість і склад можуть відрізнятися та колаген не «йде одразу у шкіру» після приймання. Тобто ефект можливий, але не гарантований та не миттєвий.

Альтернатива

Багато експертів радять починати не з добавок, а з раціону. Для підтримки колагену важливі:

риба та яйця (амінокислоти)

цитрусові та зелень (вітамін С)

бульйони (природний колаген)

Це база, яка працює незалежно від трендів.

Одна з найвлучніших метафор дерматологів, звучить так: «Колаген — не чарівна ложка у каві, а система». Щоб він працював, потрібно стимулювати ретиноїди, живити організм правильним харчуванням і захищати шкіру з SPF. І робити це регулярно.

Колаген — не міф, але й не магія. Добавки можуть дати невеликий бонус для шкіри, особливо у довгостроковій перспективі. Але справжній ефект починається не з порошку, а з базових звичок.

Тож, якщо коротко, то здорове харчування, захист від сонця та правильний догляд зроблять для вашої шкіри більше, ніж будь-який модний суперфуд.