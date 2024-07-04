Коли дефіцит калорій не працює: розповідає ендокринологиня-нутриціологиня

Існує кілька причин, чому дефіцит калорій не спрацює в короткостроковій перспективі для деяких і в довгостроковій перспективі майже для всіх.

Лікарка Катерина Толстікова розповіла своїм підписникам чи може бути таке, що дефіцит калорій не працює та що з цим робити.

Варто пам'ятати, якщо ви майже все своє життя сиділи на дієтах і їли на 800-1000 калорій та не набирали вагу, на жаль, за певного часу, ця "формула" перестане працювати. Адже організм не може існувати та нормально функціонувати за такої кількості отриманої енергії.

Навіть якщо ви отримували результати, через певний час їх не стане. Коли ви продовжуєте споживати менше калорій, ніж потрібно, ваше тіло почне їх утримувати. Це можна назвати "режимом виживання".

По-перше, є таке біохімічне поняття, як "метаболічна адаптація". У вас буде змінюватися гормональний фон і виникнне адаптація до того, що організм не буде готовий витрачати енергію та свої ресурси за тієї кількості калорій, які ви будете йому давати.

По-друге, можливо у вас вже порушені функції деяких показників організму, наприклад, зниження роботи щитоподібної залози, гіпофункція, гіпотиреоз або порушення менструального циклу. Все це може продовжуватися під час метаболічної адаптації. Або у вас високі показники стресу: пролактин і кортизол можуть не давати вам схуднути.

Людина може ще більше зменшувати калорійність продуктів, які вживає, ще більше зменшувати свій раціон, але напротивагу всьому набирати вагу. В цьому випадку організм просто протестує проти ваших дій.

Спочатку ви худнете, тому що ваше тіло спалює всі калорії, які ви спожили та починає занурюватися в запаси. Але як тільки ваше тіло зрозуміє, що більше не отримує достатньо калорій, воно почне ефективніше витрачати енергію. І швидко зрозуміє, як виконувати процеси з меншою кількістю калорій.

Як тільки ваше тіло відчуває, що в осяжному майбутньому не буде отримувати достатньо калорій, воно починає триматися за них. Спочатку він робить це, уповільнюючи ваш метаболізм. Ваше тіло буде знижувати внутрішню температуру, зменшиться вироблення енергії та навіть знизиться ваша здатність концентрації, ви почнете думати повільніше.

За таких обставин можуть з'явитися набряки та ще більші гормональні проблеми.

Що може допомогти? Збалансована тарілка та побудова правильного раціону довжиною в життя.

На жаль, можна ходити по колу, десятиліттями виснажувати себе дієтами та голодуванням, але користі від цього не буде і ви зрозумієте, що лише здорове та збалансоване харчування може витягнути вас із безодні самознущання.

Якщо цього не зробити, зміниться ваша харчова поведінка і це призведе до розладів харчування, які можуть негативно вплинути не лише на ваш психологічний стан, але й фізичне здоров'я.

Дефіцит калорій може здатися простим і зрозумілим підходом до схуднення. На жаль, все не так просто.

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