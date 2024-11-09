Коли дієти та спорт не працюють: чому ми не можемо схуднути

Зниження ваги — тема, що хвилює багатьох і часто дієти та спорт, на які ми покладаємося, не приносять бажаного результату. Причин для цього існує багато і далеко не всі вони пов'язані з харчуванням або фізичною активністю.

Лікар Василь Чайка розповів, що психологічний, соціальний та фізіологічний аспекти також відіграють важливу роль у зниженні чи накопиченні ваги. Важливо розуміти, що кожен випадок індивідуальний та комплексний підхід до ваги — ключ до розв'язання проблеми.

Індекс маси тіла — основа для оцінки

Перед тим, як говорити про зайву вагу, слід визначити чи є у нас надлишкова вага. Для цього використовується Індекс маси тіла (ІМТ), який обчислюється за формулою: вага (в кг) поділена на зріст (у метрах) у квадраті. Наприклад, якщо людина важить 100 кг і має зріст 2 м, її ІМТ складатиме 25 (100 ÷ (2 × 2) = 25). ІМТ від 18,5 до 25 вважається нормою, від 25 до 30 — надлишковою вагою, а понад 30 — ознакою ожиріння.

Чому накопичується вага

Варто розуміти, що набір ваги може відбуватися не лише через накопичення жирової тканини, а й через затримку води. Наприклад, під час свят, коли ми споживаємо багато солоної чи солодкої їжі, організм може утримувати воду та вага швидко збільшується на кілька кілограмів. Отже, надлишкова вага — це сукупність жиру та води, і для її регулювання потрібно зрозуміти, який з цих компонентів переважає.

Затримка води в організмі

Затримка води — природна реакція організму на певні ситуації. У нашому мозку є центри, які контролюють кількість води за допомогою нирок. У біології вода необхідна для виживання, тому, коли ми потрапляємо в умови, де доступ до води обмежений, наш мозок запускає захисну програму для утримання води.

Соціальні умови затримки води

Затримка води може виникнути й в умовах, де ми відчуваємо соціальний тиск або безвихідь. Наприклад, дитина, яку змушують ходити до садочка чи дорослий, який мусить працювати на неулюбленій роботі, можуть потрапляти в ситуації соціального стресу. В такому випадку організм реагує на це, як на потенційну загрозу та затримує воду. Це може викликати приріст ваги, попри зусилля схуднення.

Екзистенційна безвихідь

У ситуаціях, коли людина втрачає соціальні зв'язки чи відчуває ізоляцію, організм також може сприймати це як загрозу виживанню. У таких умовах, навіть за відсутності дефіциту води, мозок може затримувати рідину, намагаючись забезпечити безпеку організму.

Жир як біологічна програма виживання

Жир — потужним джерелом енергії: 1 г жиру забезпечує 9 ккал, тоді як білки й вуглеводи — лише по 4 ккал. Це робить жирові запаси важливими для виживання, особливо в умовах нестачі ресурсів. Тому, коли ми потрапляємо в умови стресу чи втрати чогось або когось, організм може посилювати апетит і накопичувати жирову тканину. Наприклад, у природі тварини, які мають більшу масу, рідше стають жертвами хижаків. Тому, коли людина переживає відчуття слабкості чи невпевненості, біологічна програма збільшує вагу для підвищення шансів на "виживання".

Вплив емоцій на вагу

Якщо ми відчуваємо себе меншовартісними, наприклад, порівнюючи свою зовнішність із іншими, організм також може реагувати на це набором ваги. Наша соціальна взаємодія, особливо у світі соціальних мереж, створює враження, що ми маємо "відповідати" певним естетичним стандартам і це викликає додатковий тиск. Коли ми не задоволені собою, мозок запускає програми накопичення ваги для "захисту".

Зв’язок із батьками

Нерідко у дітей, яких рано відправляють у садочок, виникають певні психологічні та фізіологічні реакції, що призводять до набору ваги. Якщо дитина не має достатнього контакту з батьками, вона може відчувати тривогу та незахищеність, що запускає біологічні програми набору жирової тканини. Це пояснюється тим, що в дитинстві зв’язок із мамою важливий для формування відчуття безпеки. У дорослому житті схожі ситуації можуть відбуватися, коли ми відчуваємо себе ізольованими чи покинутими.

Як допомогти організму

Лужна вода: під час схуднення важливо пити достатньо води, але вона має бути лужною (pH 8-8,5), що допомагає уникати затримки води. Можна використовувати харчову соду для її приготування: на 1 л води додати чайну ложку соди, попередньо погасивши її лимонним соком.

під час схуднення важливо пити достатньо води, але вона має бути лужною (pH 8-8,5), що допомагає уникати затримки води. Можна використовувати харчову соду для її приготування: на 1 л води додати чайну ложку соди, попередньо погасивши її лимонним соком. Релаксаційні процедури: приймайте ванни з теплою водою (37-38°C), додаючи звичайну сіль. Такі ванни сприяють розслабленню, знімають відчуття загрози, допомагають мозку зрозуміти, що небезпеки немає і це сприяє виведенню зайвої рідини.

приймайте ванни з теплою водою (37-38°C), додаючи звичайну сіль. Такі ванни сприяють розслабленню, знімають відчуття загрози, допомагають мозку зрозуміти, що небезпеки немає і це сприяє виведенню зайвої рідини. Самоприйняття : прийняття себе такими, як ви є зараз, має надзвичайне значення для стабілізації ваги. Якщо ми постійно незадоволені собою, мозок сприймає це як тривогу та запускає захисні механізми, що ведуть до набору ваги.

: прийняття себе такими, як ви є зараз, має надзвичайне значення для стабілізації ваги. Якщо ми постійно незадоволені собою, мозок сприймає це як тривогу та запускає захисні механізми, що ведуть до набору ваги. Менше критики — більше похвали: кожен з'їдений смаколик або виклик, на який ви наважилися, заслуговує на похвалу. Головне — не критикувати себе за помилки, оскільки це призводить до зайвого стресу та може завадити процесу схуднення.

кожен з'їдений смаколик або виклик, на який ви наважилися, заслуговує на похвалу. Головне — не критикувати себе за помилки, оскільки це призводить до зайвого стресу та може завадити процесу схуднення. Психологічна підтримка: часто вирішальним фактором стає зміна умов життя чи ставлення до стресових ситуацій. Підтримка з боку близьких, зміна робочого середовища, заняття улюбленими справами — усе це сприяє гармонії в душі та тілі.

Зниження ваги — це не лише питання харчування чи спорту, а й нашого психологічного стану, соціального життя та внутрішніх відчуттів. Поки ми не знайдемо внутрішньої гармонії, навіть найефективніші дієти не принесуть бажаних результатів. Тож важливо приділяти увагу комплексному підходу, приймати себе такими, як ми є та намагатися змінити умови, що заважають нашому щасливому та здоровому життю.

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