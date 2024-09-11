Коли краще пити вітаміни: вранці чи ввечері

На сторінці CLS Health лікарі часто дають корисні поради та діляться власними думками щодо здоровʼя людини. Цього разу вони розповіли, коли краще приймати вітаміни, щоб вони працювали на користь нашому організму.

Мультивітаміни — вранці

Мультивітаміни рекомендується приймати вранці, оскільки вони містять різноманітні вітаміни та мінерали, які можуть допомогти вам почати день сповненими енергією.

Магній — ввечері

Магній має розслаблювальну дію на м'язи та нервову систему. Тому краще приймати його саме ввечері. Він може допомогти поліпшити сон і зменшити стрес.

Залізо — вранці

Залізо краще засвоюється, якщо приймати його зранку натщесерце, оскільки це дозволяє уникнути взаємодії з іншими добавками чи їжею, які можуть знижувати його ефективність. Краще також споживати залізо з вітаміном C, який покращує його всмоктування.

Вітамін В12 — вранці

Вітамін В12 важливий для виробництва енергії та здоров'я нервової системи. Його краще приймати вранці, оскільки він може стимулювати рівень енергії, а це допомагає підтримувати активність протягом дня.

Кальцій — ввечері

Кальцій найкраще засвоюється в нічний час, коли організм відновлюється та регенерує. Приймання кальцію ввечері може допомогти підтримувати здоров'я кісток і сприяти розслабленню, що може поліпшити якість сну.

Пробіотики — вранці

Пробіотики допомагають підтримувати здорову мікрофлору кишківника. Їх рекомендується приймати вранці, оскільки це дозволяє знизити ймовірність їх знищення шлунковою кислотою, а також забезпечити їх максимальний вплив на травну систему протягом дня.

Вітамін Е — ввечері

Вітамін Е — антиоксидант, який допомагає захищати клітини від ушкоджень. Приймання його ввечері може бути корисним, оскільки він активно працює над відновленням клітин під час сну.

Вітаміни для вагітних — вранці

Вітаміни для вагітних, які зазвичай включають фолієву кислоту, залізо та інші важливі елементи, краще приймати зранку. Це забезпечує оптимальне засвоєння поживних речовин і допомагає підтримувати рівень енергії протягом дня.

Зверніть увагу, що це загальна інформація. Індивідуальні потреби у вітамінах і добавках можуть відрізнятися, тому важливо проконсультуватися з лікарем перед прийманням нового препарату.

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