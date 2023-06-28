Коли руки закороткі, щоб почитати: причини, симптоми та профілактика пресбіопії

З цього зазвичай усе починається: ми відсуваємо предмети чи екран телефона, щоб роздивитися деталі або прочитати дрібний шрифт. У кожного своя комфортна відстань для роботи, проте коли вона змінюється, а саме збільшується, то свідчить про розвиток вікової далекозорості.

Термін "пресбіопія" виник ще за давніх часів. У перекладі з грецької presbys означає старий, а opsis – зір. Отже, виходить старечий зір.

Просто й докладно про пресбіопію розповідає кандидат медичних наук, офтальмохірург клініки “Новий Зір” Георгій Пархоменко.

Що таке пресбіопія

Для розуміння, які процеси відбуваються в зоровому апараті, розглянемо поняття акомодації – здатності ока фокусуватися на різній відстані. Коли ми читаємо, акомодація наближує зображення, в нашому разі – літери тексту. А коли відволікаємося від книги й роздивляємося навсібіч, дає змогу побачити предмети вдалині.

Так от, пресбіопія безпосередньо пов’язана з акомодацією, а саме з інволюційними змінами у кришталику й тонусі очних м’язів, які призводять до порушення фокусування зору. Інакше кажучи, об'єкти, розташовані ближче, ніж 30-40 см від обличчя, сприйматимуться вже не так чітко, водночас вдалину ви бачитимете, як і раніше.

Цікаво: такий стан характерний не лише для обох очей, а й для одного. Причому ступінь погіршення акомодації на лівому та правому оці може бути різним, як і час розвитку пресбіопії, наприклад, на одному – швидше, на іншому – повільніше.

Треба розрізняти вікову далекозорість і звичайну. Зі звичайною людина часто живе все життя, бо це є результатом анатомічних змін в оці, які вона отримала під час народження. А вікова залежить не від анатомії, а більше від кришталика й тонусу очного м’яза. Пресбіопія розвивається у всіх – і в тих, хто добре бачить, і в короткозорих, і в далекозорих. Просто вона проявляється та відчувається по-різному.

Чинники розвитку

Інволюційні зміни у здатності фокусування починаються вже після 30 років – акомодація знижується приблизно на 50%. А в 40 – на 65%.

Звісно, на погіршення зору може впливати тривале сидіння за комп’ютером і перенапруження очей. Проте наслідки від цього тимчасові, а от пресбіопія вже є незворотним явищем через процеси, що відбулися з віком в організмі.

Проводилися серйозні дослідження, які доводять, що пресбіопія пов’язана не лише з віком. Це багатофакторний процес, на який впливають сфера праці, недостатня акомодація, запальні, судинні, пухлинні, дегенеративні захворювання. Деякі дослідники пов’язують вікову далекозорість із дією на організм токсинів або певних препаратів, деякі – з температурними й географічними умовами проживання (мешканці Середземномор’я раніше страждають на пресбіопію, ніж народи Скандинавського півострова).

Офтальмолог Георгій Пархоменко виокремлює такі вразливі категорії людей:

мають важкі соматичні захворювання або приймають лікарські препарати сильної дії;

професійна діяльність пов’язана із розгляданням дрібних предметів або відбувається в умовах поганої контрастності: ювеліри, інженери, конструктори, офісні працівники, швачки, майстрині з нарощування вій тощо;

часто працюють з об’єктами на близькій відстані;

жителі південних регіонів, якщо порівняти із закарпатцями;

як не парадоксально – жінки! Адже частіше виконують роботу, що передбачає дрібну моторику, наприклад, вишивання, в’язання, манікюр, макіяж, а також тому, що більше приділяють уваги деталям.

За даними ВООЗ, на пресбіопію страждають 2 млрд людей, практично третина населення! Причому 517 млн із них або взагалі не використовували оптичної корекції, або мали невідповідні окуляри. Як результат, 35-40% “пресбіотиків” із розвинутих країн складно виконувати професійні чи побутові обов’язки, а число таких осіб у країнах, що розвиваються, сягає 94%! Практично лише 10% живуть нормальним життям, інші ж перебувають у постійному дискомфорті через зір. Тож робіть висновки.

Як зрозуміти, що час звернутися до офтальмолога

Основні симптоми пресбіопії:

нечіткість, розпливчастість зображення на близькій відстані;

неможливість прочитати маленький шрифт або роздивитися дрібні деталі;

необхідність відсувати предмети й ґаджети, щоб добре їх бачити, читати;

напруження та швидка втомлюваність очей;

потреба використовувати яскравіше, ніж раніше, освітлення, наприклад, пацієнт може зауважувати, що зранку й удень усе чудово бачить, проте ввечері зір погіршується;

підвищена чутливість до світлових бліків;

часті головні й очні болі: людина скаржиться на важкість за оком, тиск, біль у надбрівних дугах;

нервозність, дратівливість, емоційний стрес, зниження якості життя та продуктивності праці через постійний дискомфорт щодо зору.

Важливо: не зволікайте дізнатися причини й наслідки явищ, які з вами відбуваються, які не можете пояснити та яких раніше не було. Відвідайте лікаря, щоб той визначив – це функціональні інволюційні зміни, які притаманні усім людям, чи щось серйозніше, адже чимало захворювань можуть маскуватися під симптоматику пресбіопії. І тільки окуліст запропонує адекватні способи коригування зору.

Методи корекції

На прийомі офтальмолог вивчає всі параметри зорового апарату: рогівку, кришталик, зоровий нерв тощо, вимірює очний тиск. Якщо всі показники в нормі, тоді фахівець пояснює, чому виникають проблеми з тим таки читанням.

Цікаво: за акомодацію всередині ока відповідає м’яз, який тримає на зв’язках кришталик. З віком, після 35 років, м’яз уже не може, як раніше, функціонувати – скорочуватися, натягувати зв’язки, а кришталик змінювати свою кривину. Тож відбувається фізіологічне зниження зору зблизька.

Отже, за констатації пресбіопії лікар запропонує такі варіанти корекції:

окуляри для читання, роботи на відстані 30-40 см;

мультифокальні контактні лінзи, в яких протягом дня можна не лише читати чи писати, а й дивитися на далеку відстань. Це зручно, якщо ви кермуєте автомобілем або дивитеся телевізор, адже відстань до предметів чи екрана буде більшою, ніж 50 см;

хірургічний метод – заміна кришталика на штучний мультифокальний. Він також забезпечуватиме якісний зір на різних відстанях.

Профілактика пресбіопії

Що можна робити, аби віддалити інволюційний процес:

забезпечувати якісне освітлення на робочому місці;

дотримуватися рекомендованої відстані до монітора – 50 см;

налаштувати режим праці й відпочинку, щоб не сидіти по 8 годин без перерви за комп’ютером. Після години роботи обов’язково перемикатися на якісь інші справи хоча б на 10 хвилин: пройтися, подихати свіжим повітрям, подивитися у вікно;

під час роботи з ґаджетами використовувати зволожувальні краплі на основі гіалуронової кислоти, які допоможуть зберегти комфорт для очей;

здійснювати загальну профілактику: здорове харчування, менше стресу, прогулянки вулицею, заходи зі зміцнення організму;

збільшувати шрифт під час читання, щоб розвантажити очні м’язи.

Цікаво: розробники операційних систем смартфонів і ПК враховують проблеми користувачів із пресбіопією. Часто пропонуються режими збільшення розміру шрифту та підсвічування екрана залежно від освітлення.

Не зволікайте з візитом до лікаря, аби скоригувати зір і повернути комфорт та якість життя на звичний рівень.

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