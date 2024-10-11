Як схуднути попри стрес та підвищений кортизол: дієві поради тренера

Сучасне життя часто супроводжується стресами, які можуть призвести до підвищення рівня кортизолу в організмі.

Кортизол - це гормон, який виробляється наднирниками та грає важливу роль у регуляції метаболізму, проте його надмірне вироблення може стати причиною зайвої ваги, особливо у зоні живота. Тренер Дмитро Глєбов поділився власними рекомендаціями, як впоратися з цією проблемою та до кого звертатися по допомогу.

Причини підвищення кортизолу

Перш ніж почати боротьбу з надмірною вагою, важливо зрозуміти причини підвищення рівня кортизолу.

Неправильне харчування: жорсткі дієти чи відсутність чіткого раціону можуть викликати стрес в організмі, що може призвести до підвищення кортизолу. Адже погане харчування не лише підвищує рівень стресу, але й погіршує загальний стан організму.

жорсткі дієти чи відсутність чіткого раціону можуть викликати стрес в організмі, що може призвести до підвищення кортизолу. Адже погане харчування не лише підвищує рівень стресу, але й погіршує загальний стан організму. Неадекватні тренування: виснажливі фізичні навантаження можуть стати причиною накопичення стресу. Це може призвести до того, що організм реагує на надмірну активність виробленням кортизолу, що ускладнить процес схуднення.

виснажливі фізичні навантаження можуть стати причиною накопичення стресу. Це може призвести до того, що організм реагує на надмірну активність виробленням кортизолу, що ускладнить процес схуднення. Психологічні фактори: стрес, викликаний життєвими проблемами, може вимагати втручання таких спеціалістів, як психологи чи психотерапевти. Важливо звернутися до фахівця, якщо проблема має емоційний підтекст.

Роль тренера та дієтолога

Тренер і дієтолог можуть стати вашими помічниками у боротьбі зі стресом і зайвою вагою, адже вони можуть допомогти скоригувати харчування та підібрати оптимальні фізичні навантаження.

Харчування : якщо причина стресу криється у вашій дієті, фахівець допоможе вам розробити збалансоване харчування, яке не викликатиме стресових реакцій.

: якщо причина стресу криється у вашій дієті, фахівець допоможе вам розробити збалансоване харчування, яке не викликатиме стресових реакцій. Фізична активність: тренер може розробити індивідуальну програму тренувань, яка не лише сприятиме схудненню, але й підтримуватиме загальний стан здоров'я. Це можуть бути тренування середньої інтенсивності, які не будуть призводити до виснаження.

тренер може розробити індивідуальну програму тренувань, яка не лише сприятиме схудненню, але й підтримуватиме загальний стан здоров'я. Це можуть бути тренування середньої інтенсивності, які не будуть призводити до виснаження. Добавки та БАДи: для покращення стану організму можуть бути рекомендовані певні добавки. Важливо пам'ятати, що це не ліки, а засоби, які можуть просто підтримати ваш організм.

Коли звертатися до психолога

Якщо стрес викликаний психологічними факторами, необхідно звернутися до психолога чи психотерапевта. Фахівець допоможе вам розібратися в причинах вашого стресу та знайти шляхи його подолання. Важливо, щоб робота дієтолога та тренера проходила паралельно з консультаціями психолога, оскільки це забезпечить комплексний підхід до проблеми.

Захворювання, що впливають на рівень кортизолу

У деяких випадках підвищений рівень кортизолу може бути наслідком захворювань, таких як от синдром Кушинга. Це серйозний стан, який може вимагати медичного втручання, включно з хірургічним лікуванням. Однак, не варто панікувати, адже цей синдром зустрічається досить рідко, приблизно у 2-3 людей на мільйон на рік.

Перші кроки до розв'язання проблеми

Визначте проблему: здайте аналізи та проконсультуйтеся з лікарем, щоб з'ясувати, чи маєте ви серйозні захворювання. Зверніться до спеціалістів: якщо проблема фізична, шукайте допомоги у тренера та дієтолога. Якщо ж причина психологічна, звертайтеся до фахівців у конкретній сфері. Збалансований підхід: пам'ятайте, що правильне харчування, адекватні фізичні навантаження та підтримка психолога можуть значно покращити ваше самопочуття та допомогти у боротьбі зі стресом і зайвою вагою.

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