Як схуднути попри стрес та підвищений кортизол: дієві поради тренера

Сучасне життя часто супроводжується стресами, які можуть призвести до підвищення рівня кортизолу в організмі.
Кортизол - це гормон, який виробляється наднирниками та грає важливу роль у регуляції метаболізму, проте його надмірне вироблення може стати причиною зайвої ваги, особливо у зоні живота. Тренер Дмитро Глєбов поділився власними рекомендаціями, як впоратися з цією проблемою та до кого звертатися по допомогу.
Причини підвищення кортизолу
Перш ніж почати боротьбу з надмірною вагою, важливо зрозуміти причини підвищення рівня кортизолу.
- Неправильне харчування: жорсткі дієти чи відсутність чіткого раціону можуть викликати стрес в організмі, що може призвести до підвищення кортизолу. Адже погане харчування не лише підвищує рівень стресу, але й погіршує загальний стан організму.
- Неадекватні тренування: виснажливі фізичні навантаження можуть стати причиною накопичення стресу. Це може призвести до того, що організм реагує на надмірну активність виробленням кортизолу, що ускладнить процес схуднення.
- Психологічні фактори: стрес, викликаний життєвими проблемами, може вимагати втручання таких спеціалістів, як психологи чи психотерапевти. Важливо звернутися до фахівця, якщо проблема має емоційний підтекст.
Роль тренера та дієтолога
Тренер і дієтолог можуть стати вашими помічниками у боротьбі зі стресом і зайвою вагою, адже вони можуть допомогти скоригувати харчування та підібрати оптимальні фізичні навантаження.
- Харчування: якщо причина стресу криється у вашій дієті, фахівець допоможе вам розробити збалансоване харчування, яке не викликатиме стресових реакцій.
- Фізична активність: тренер може розробити індивідуальну програму тренувань, яка не лише сприятиме схудненню, але й підтримуватиме загальний стан здоров'я. Це можуть бути тренування середньої інтенсивності, які не будуть призводити до виснаження.
- Добавки та БАДи: для покращення стану організму можуть бути рекомендовані певні добавки. Важливо пам'ятати, що це не ліки, а засоби, які можуть просто підтримати ваш організм.
Коли звертатися до психолога
Якщо стрес викликаний психологічними факторами, необхідно звернутися до психолога чи психотерапевта. Фахівець допоможе вам розібратися в причинах вашого стресу та знайти шляхи його подолання. Важливо, щоб робота дієтолога та тренера проходила паралельно з консультаціями психолога, оскільки це забезпечить комплексний підхід до проблеми.
Захворювання, що впливають на рівень кортизолу
У деяких випадках підвищений рівень кортизолу може бути наслідком захворювань, таких як от синдром Кушинга. Це серйозний стан, який може вимагати медичного втручання, включно з хірургічним лікуванням. Однак, не варто панікувати, адже цей синдром зустрічається досить рідко, приблизно у 2-3 людей на мільйон на рік.
Перші кроки до розв'язання проблеми
- Визначте проблему: здайте аналізи та проконсультуйтеся з лікарем, щоб з'ясувати, чи маєте ви серйозні захворювання.
- Зверніться до спеціалістів: якщо проблема фізична, шукайте допомоги у тренера та дієтолога. Якщо ж причина психологічна, звертайтеся до фахівців у конкретній сфері.
- Збалансований підхід: пам'ятайте, що правильне харчування, адекватні фізичні навантаження та підтримка психолога можуть значно покращити ваше самопочуття та допомогти у боротьбі зі стресом і зайвою вагою.
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