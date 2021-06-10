Коли татуювання може бути небезпечним: що думають дерматологи

Чи може татуювання нашкодити? Дізнайтеся більше про протипоказання до нанесення тату і про те, кому не варто так прикрашати своє тіло.

Хтось не повірить, але у татуювань багато протипоказань, як тимчасових, так і постійних. Тому, перед тим як вирішити зробити його, слід вивчити рекомендації фахівців, щоб не ризикувати ні своїм здоров'ям, ні здоров'ям майстра. Пам'ятайте, що татуювання — це інвазивна процедура, а отже, є ймовірність ускладнень, починаючи від легкого подразнення шкіри і закінчуючи небезпечними для життя наслідками.

Татуювання і можливі ускладнення

Найбільш частий ризик для здоров'я, пов'язаний із нанесенням татуювань, — це місцева шкірна інфекція, що викликається золотистим стафілококом або синьогнійною паличкою.

Потрібно розуміти, що нанесення татуювання проводиться інвазивним способом, який передбачає проколювання — порушення цілісності шкірних покривів. А значить, під час нанесення татуювання слід дотримуватися тих самих заходів безпеки, що і за інвазивних процедур у лікарнях.

Під час процедури татуажу шкіра неодноразово проколюється, порушуються всі її захисні бар'єри і з'являються невеликі ранки. Через це татуювання несе в собі величезний ризик зараження всіма відомими захворюваннями, що передаються через кров, а саме:

ВІЛ-інфекцією;

гепатитами B і C;

бактеріальною та грибковою інфекцією.

Крім того, існує ризик утворення на місці татуювання келоїдних рубців, в результаті індивідуальної схильності організму до надмірного виробництва сполучної тканини на місці травми.

Ще одне описане в медичній літературі ускладнення у людини з татуюванням — це набряк і запалення в зоні малюнка після МРТ-діагностики. Подібне відбувається внаслідок наявності в фарбі частинок металу, які переміщуються під впливом магнітного поля МРТ-апарата.

Як бачимо, побічних явищ від такої, здавалося б, простої процедури, як татуаж, може бути чимало. Тому варто подумати двічі перед нанесенням перманентного малюнка на шкіру.

Історія малюнка на тілі: з чого все почалося

Як показує історія, татуювання практикувалася в усьому світі ще від часів неоліту, про що свідчать археологічні записи. Однак прямі свідчення татуювань на муміфікованій шкірі людини належать тільки до 4-го тисячоліття до нашої ери. Дивно, але найстаріша на сьогоднішній день знахідка татуйованої шкіри людини виявлена на тілі Етці — крижаної мумії епохи халколіту, який проживав між 3300 і 3100 роками до нашої ери. На тілі Етці було виявлено понад 57 різноманітних татуювань уздовж поздовжньої осі його тіла і по обидва боки від поперекового відділу хребта.

Детальне вивчення зразків татуйованої шкіри показало, що відмітини були створені з барвника, подібного сажі. Пігмент втирався в шкіру в невеликі лінійні розрізи або проколи.

У багатьох культурах лише деякі могли собі дозволити тату, найчастіше тіло прикрашали воїни племен.

Саме слово "татуювання" походить від самоанського "татау", описаного мандрівниками-мореплавцями в 18 столітті. Найвідомішими вважаються татуювання на обличчі корінних жителів Нової Зеландії маорі, відомих як моко.

Як вибрати тату-студію

Пам'ятайте, що татуювання, хоча і належить до косметичної процедури, але є інвазивною і пов'язана з ризиком розвитку різних інфекцій. Вибираючи студію, не варто економити і зупинятися на найдешевшому варіанті. Не піддавайтеся спокусі псевдотатуювальника, який "майстер на всі руки" — і тату зробить, і підстриже, і нігті нафарбуває.

Пам'ятайте, що професійна тату-студія надає тільки одну послугу, яка коштує досить дорого. Майстерність, бездоганна гігієна, дотримання правил асептики і підтримання чистоти на вищому рівні коштують грошей.

На що звернути увагу, прийшовши до салону?

Сеанс татуювання повинен починатися з дезінфекції місця, де безпосередньо працює майстер і буде розташовуватися клієнт. Майстер зобов'язаний на очах у клієнта відкрити стерильно упакований набір голок і нодягти нову пару рукавичок. Барвники, що використовуються для тату, повинні бути відомого походження і мати всі необхідні документальні дозволу.

Тату: протипоказання, про які потрібно пам'ятати

Багато хто думає, що сьогодні татуювання може зробити кожен. Однак це неправда, тому що у процедури є чимало протипоказань. Якщо у вас було виявлено один із нижче описаних станів або захворювань, тату — це не ваша історія:

злоякісні утворення на шкірі

вірус гепатиту C і В;

ВІЛ-інфекція;

епілепсія;

вагітність і годування грудьми;

важкі соматичні захворювання;

наявність пухлин невстановленої етіології;

захворювання серця і системи кровообігу;

погане згортання крові;

застуда, грип, ангіна;

екзема, дерматит;

мікоз шкіри;

червоний плоский лишай;

кропив'янка;

псоріаз;

герпес у стадії загострення;

діабет.

За цукрового діабету найкраще взяти довідку від ендокринолога про відсутність протипоказань для нанесення татуювання. Але пам'ятайте, що за підвищеного цукру будь-яке шкірне ушкодження заживає гірше, а значить, період загоєння татуювання довший і складніший.

Перераховані вище стани є протипоказаннями для нанесення татуювання. Якщо ви майстру про них не повідомили, пам'ятайте, тату наноситься на ваш страх і ризик.

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