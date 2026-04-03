Колоноскопія

Реклама

Колоноскопія — тема, яка лякає багатьох, але ця «не надто приємна» перевірка може врятувати життя. За даними видання Cleveland Сlinic, саме вона дозволяє виявити поліпи, які можуть перетворитися на рак, ще до появи симптомів. І хоча ризик ускладнень існує, він мінімальний, а користь — величезна.

Колоректальний рак — третій за поширеністю рак у світі та друга причина смертності від онкології. Найчастіше він діагностується у людей старше 50 років, але останні десятиліття випадки захворювання фіксують і серед молодшого покоління. Навіть якщо у вас немає сімейної історії хвороби та ви здорові, ризик однаково існує.

Професорка колоректальної хірургії Аріель Кантерс пояснює, якщо у вас є кишківник, ви в групі ризику, тож саме колоноскопія — найефективніший спосіб його захистити.

Реклама

Важливість колоноскопії

Рак товстої кишки часто починається з поліпів — невеликих утворень на слизовій оболонці кишківника. Близько 50% людей колись стикаються з поліпами під час обстеження. Не всі вони небезпечні, але аденоматозні та серратовані поліпи можуть стати раковими.

Колоноскопія дозволяє не лише виявити, а й видалити ці поліпи (поліектомія), а це значно знижує ризик розвитку раку. Навіть ранні стадії хвороби не дають симптомів, тож фізичний огляд чи самопочуття не допоможуть його помітити.

Рекомендується проходити регулярний скринінг людям віком 45–75 років. Якщо є сімейна історія поліпів або раку, варто обговорити індивідуальний графік зі спеціалістом.

Небезпечність процедури

Колоноскопія надзвичайно безпечна, особливо у руках досвідчених лікарів. Ускладнення трапляються рідко, менше ніж 1% пацієнтів стикаються з серйозним кровотечею або перфорацією кишківника. Для порівняння, приблизно 1 з 21 людини у житті хворіє на колоректальний рак.

Реклама

Можливі ускладнення

Зневоднення : для огляду кишківника потрібно очистити його проносним і дотримуватись спеціальної дієти. Важливо поповнювати рідину, пити воду, бульйони, чай чи чорну каву.

Кровотеча : після видалення поліпів може бути трохи крові. Проблемою це стає, якщо кровотеча велика чи не зупиняється.

Перфорація кишківника : рідкісне ускладнення, приблизно 4 випадки на 10 000 процедур, частіше у людей із серйозними захворюваннями кишківника.

Біль у животі: після процедури можливе тимчасове здуття через гази, введені під час огляду.

Реакція на седативні препарати: за свідомого сну чи загального наркозу ризик мінімальний, пацієнт перебуває під постійним наглядом.

Інфекція: трапляється рідко, легко лікується антибіотиками.

Для людей старше 75 років питання індивідуальне. Все залежить від загального стану здоров’я, попередніх обстежень і сімейної історії.

Процедура та підготовка

Середній час огляду — близько 15 хв. Разом із підготовкою це невеликий проміжок часу, порівняно з тим, що вона може врятувати життя. Підготовка включає дієту та проносні засоби, але сучасні формули значно комфортніші та ефективніші, ніж раніше.

Колоноскопія — не найприємніша процедура, але її користь важко переоцінити. Вона виявляє поліпи, знижує ризик колоректального раку, а за дотриманнч всіх рекомендацій — практично безпечна.

Якщо сумніваєтеся — обговоріть все зі своїм лікарем. Разом ви знайдете стратегію профілактики раку, яка підходить саме вам. У сучасному світі здоров’я кишківника — не тільки комфорт, а й питання життя, тож іноді 15 хв у кабінеті лікаря — крок до багатьох років здорового життя.