Колоректальний рак: хірург-онколог розповів про важливість діагностики та профілактики захворювання

Що таке колоректальний рак, які фактори можуть сприяти його розвитку і яка можлива профілактика, на які симптоми треба звернути увагу та які мають бути подальші дії пацієнта, якому діагностували цю хворобу, розповідають фахівці.

Колоректальний рак – це група захворювань, що виникають у кишківнику. Пухлина в кишківнику – це клітини вашого ж організму, які з невідомих причин почали безконтрольно ділитися і формуватися в окрему структуру. Пухлина поглинає поживні речовини з органу та порушує його роботу.

Коли і які аналізи або обстеження треба найперше пройти людині в разі підозри на колоректальний рак, чи можлива його діагностика за аналізом крові, наскільки безпечними є інші малоінвазивні обстеження, як-от, наприклад, колоноскопія, які сучасні методи діагностики може запропонувати Інститут раку за цієї патології – розповідає Андрій Лукашенко, заступник директора ДНП "Національний інститут раку" МОЗ України, хірург-онколог, доктор медичних наук.

Фактори ризику виникнення колоректального раку

До основних факторів виникнення колоректального раку належать:

алкоголь,

куріння,

червоне м'ясо,

постійне переїдання,

малорухомий спосіб життя.

Які симптоми мають насторожити

Необхідно звернутися до лікаря-проктолога, якщо ви помічаєте, що у вас змінилася робота кишківника і з'явилися такі симптоми:

закрепи,

проноси,

виділення крові,

слиз,

біль під час дефекації.

Якщо ці симптоми не минають і стан лише погіршується, відкладати візит до лікаря не варто. Виявлена на ранній стадії пухлина або вчасно видалений поліп врятують вам життя.

Чи є способи попередити рак

Існує первинна та вторинна профілактика КРР (колоректального раку).

Первинна профілактика:

вести здоровий спосіб життя,

просто зараз припинити вживання алкоголю,

кинути палити,

їсти більше фруктів, овочів, горіхів, продуктів із високим вмістом клітковини.

Вторинна профілактика:

обстеження слизової оболонки кишки,

видалення поліпів, якщо вони виявлені під час обстеження,

контроль стану здоров’я.

Як часто треба проходити колоноскопію

Першу колоноскопію бажано зробити в 50 років. Далі треба діяти залежно від її результатів, та в більшості випадків потреби проходити цю процедуру щороку немає.

Які бувають стадії розвитку колоректального раку

Стадії раку відрізняються ступенем його поширення в організмі:

Перша стадія – рак не виходить за межі прямої кишки.

Друга-третя стадія – розповсюдження раку далі і його вихід із прямої кишки на поверхню в черевну порожнину або лімфатичну систему.

Третя стадія – ураження раком суміжних органів.

Четверта стадія – ураження віддалених органів, найчастіше печінки, легенів і кісток.

Прогнози на лікування

Навіть четверта стадія колоректального раку не є вироком, бо цей різновид раку дуже добре відгукується на лікування. Але дуже важливо одразу обрати правильну стратегію терапії, бо в разі помилки на цьому етапі друга відкорегована спроба буде вже не такою ефективною.

Тому лікар радить не поспішати з лікуванням, а спочатку ретельно обстежитися і здати всі рекомендовані аналізи.

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