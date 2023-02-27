Колоректальний рак: хірург-онколог розповів про важливість діагностики та профілактики захворювання

Що таке колоректальний рак, які фактори можуть сприяти його розвитку і яка можлива профілактика, на які симптоми треба звернути увагу та які мають бути подальші дії пацієнта, якому діагностували цю хворобу, розповідають фахівці.
Колоректальний рак – це група захворювань, що виникають у кишківнику. Пухлина в кишківнику – це клітини вашого ж організму, які з невідомих причин почали безконтрольно ділитися і формуватися в окрему структуру. Пухлина поглинає поживні речовини з органу та порушує його роботу.
Коли і які аналізи або обстеження треба найперше пройти людині в разі підозри на колоректальний рак, чи можлива його діагностика за аналізом крові, наскільки безпечними є інші малоінвазивні обстеження, як-от, наприклад, колоноскопія, які сучасні методи діагностики може запропонувати Інститут раку за цієї патології – розповідає Андрій Лукашенко, заступник директора ДНП "Національний інститут раку" МОЗ України, хірург-онколог, доктор медичних наук.
Фактори ризику виникнення колоректального раку
До основних факторів виникнення колоректального раку належать:
- алкоголь,
- куріння,
- червоне м'ясо,
- постійне переїдання,
- малорухомий спосіб життя.
Які симптоми мають насторожити
Необхідно звернутися до лікаря-проктолога, якщо ви помічаєте, що у вас змінилася робота кишківника і з'явилися такі симптоми:
- закрепи,
- проноси,
- виділення крові,
- слиз,
- біль під час дефекації.
Якщо ці симптоми не минають і стан лише погіршується, відкладати візит до лікаря не варто. Виявлена на ранній стадії пухлина або вчасно видалений поліп врятують вам життя.
Чи є способи попередити рак
Існує первинна та вторинна профілактика КРР (колоректального раку).
Первинна профілактика:
- вести здоровий спосіб життя,
- просто зараз припинити вживання алкоголю,
- кинути палити,
- їсти більше фруктів, овочів, горіхів, продуктів із високим вмістом клітковини.
Вторинна профілактика:
- обстеження слизової оболонки кишки,
- видалення поліпів, якщо вони виявлені під час обстеження,
- контроль стану здоров’я.
Як часто треба проходити колоноскопію
Першу колоноскопію бажано зробити в 50 років. Далі треба діяти залежно від її результатів, та в більшості випадків потреби проходити цю процедуру щороку немає.
Які бувають стадії розвитку колоректального раку
Стадії раку відрізняються ступенем його поширення в організмі:
- Перша стадія – рак не виходить за межі прямої кишки.
- Друга-третя стадія – розповсюдження раку далі і його вихід із прямої кишки на поверхню в черевну порожнину або лімфатичну систему.
- Третя стадія – ураження раком суміжних органів.
- Четверта стадія – ураження віддалених органів, найчастіше печінки, легенів і кісток.
Прогнози на лікування
Навіть четверта стадія колоректального раку не є вироком, бо цей різновид раку дуже добре відгукується на лікування. Але дуже важливо одразу обрати правильну стратегію терапії, бо в разі помилки на цьому етапі друга відкорегована спроба буде вже не такою ефективною.
Тому лікар радить не поспішати з лікуванням, а спочатку ретельно обстежитися і здати всі рекомендовані аналізи.
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