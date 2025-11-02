Коли кожна секунда вирішує все: які виклики вважають екстреними для швидкої в Україні / © Associated Press

Реклама

На сторінці First Aid Instructor розповіли, що вважається екстреним викликом для медиків швидкої допомоги в Україні та коли телефонувати потрібно негайно.

В Україні порядок виїзду бригад швидкої допомоги визначає Наказ МОЗ від 19.11.2012 року. Саме він розділяє виклики на екстрені, коли існує загроза життю чи здоров’ю, та неекстрені, коли допомогу може надати сімейний лікар або чергова лікарня.

Для медиків це не просто формальність — це спосіб врятувати тих, хто справді потребує допомоги «тут і зараз».

Реклама

Екстрений виклик — це коли кожна хвилина має значення

Екстреним вважається виклик, якщо стан пацієнта загрожує його життю чи може швидко стати критичним. Ось основні ситуації, коли потрібно негайно телефонувати 103:

Втрата свідомості чи судоми

Проблеми з диханням, задуха, будь-які види асфіксії, наприклад, утоплення, удушення, стороннє тіло у дихальних шляхах

Біль у грудях або підозра на серцевий напад

Раптова зупинка серця чи порушення серцевого ритму

Велика кровотеча, яка не зупиняється

Ураження електричним струмом або блискавкою

Важкі травми, наприклад, у ДТП, на виробництві, під час падіння з висоти

Опіки чи обмороження, які охоплюють велику площу тіла

Отруєння, у тому числі алкоголем, ліками чи хімікатами

Укуси тварин або змій

Передчасні пологи чи ускладнення під час вагітності

Психічні розлади, коли людина становить небезпеку для себе та інших

Якщо бодай один із цих симптомів є, не зволікайте, дзвінок на 103 може врятувати життя.

Коли ситуація не є екстреною

Не кожен дискомфорт або підвищений тиск — це привід для виїзду швидкої. Якщо стан не загрожує життю, медики можуть порадити звернутися до сімейного лікаря, амбулаторії чи пункту невідкладної допомоги.

Наприклад:

Реклама

тривала застуда без високої температури;

біль у спині без травми;

хронічні хвороби без різкого погіршення;

незначні алергічні реакції.

Це допомагає системі швидкої не перевантажуватись і вчасно приїжджати туди, де справді йдеться про життя.

Чому це важливо знати кожному

Кожен дзвінок на 103 проходить сортування диспетчером, спеціаліст визначає рівень небезпеки, уточнює симптоми та вирішує, яку саме бригаду відправити. Якщо ви телефонуєте без реальної потреби, медики можуть не встигнути на справжній екстрений виклик.

Тому варто пам’ятати просте правило, телефонуйте на 103, якщо є загроза життю. У всіх інших випадках — звертайся до сімейного лікаря.

Як діяти до приїзду «швидкої»

Не панікуйте. Спокій допоможе вам чітко пояснити ситуацію диспетчеру. Опишіть стан людини. Скажіть, чи дихає, чи свідомий пацієнт, чи є кровотеча. Виконуйте вказівки диспетчера. Часто він підказує, що робити до приїзду медиків, наприклад, як перевірити дихання чи зупинити кровотечу. Зустріньте бригаду. Якщо є можливість, вийдіть назустріч, щоб пришвидшити доступ до пацієнта.

Медики швидкої — це ті, хто щодня працює на межі. Вони першими приїжджають туди, де стається найстрашніше. Їхня робота — бути поруч у найважчі хвилини. І коли наступного разу ви побачите сирену на дорозі, дайте проїхати. Бо десь поруч, можливо, хтось бореться за життя.