Коли краще пити каву: до чи після тренувань / © Credits

Реклама

Але чи замислювалися ви колись, як кава поєднується з фізичними вправами, чи варто смакувати улюблений напій до заняття спортом, чи краще відкласти чашку ароматного еспресо до завершення тренування? Видання Real Simple спробувало знайти найкращу відповідь на це запитання.

Пити до чи після тренування

Кава перед тренуванням може стати справжнім союзником вашого фітнес-режиму. Її основний активний компонент — кофеїн — стимулює центральну нервову систему, прискорює метаболізм, підвищує витривалість і навіть допомагає зосередитися.

Переваги вживання кави перед тренуванням:

Реклама

Підвищення енергії та витривалості: кофеїн стимулює вивільнення адреналіну, який сприяє кращій фізичній продуктивності.

Зменшення втоми: кава допомагає відтермінувати відчуття втоми, завдяки чому тренування може тривати довше.

Покращення мікроциркуляції: краще кровопостачання сприяє кращому насиченню м’язів киснем.

Стимуляція метаболізму: споживання кави перед фізичною активністю може прискорити обмін речовин і сприяти активнішому спалюванню калорій.

Зосередженість: кофеїн підвищує увагу, а це особливо корисно під час складних тренувальних сесій.

Однак не все так однозначно. Якщо ви тренуєтесь пізно ввечері, кава може порушити ваш сон. У такому разі краще обрати альтернативні натуральні стимулятори, такі як екстракт маки чи буряковий сік.

Коли пити каву перед тренуванням

Найкращий час — за 40–60 хв до початку фізичної активності. Саме за цей період кофеїн максимально активізується в організмі. Важливо також звернути увагу на кількість кофеїну: ефективна доза становить приблизно 2–6 мг на кг. Для середньостатистичної жінки це орієнтовно 100–300 мг кофеїну, що відповідає одній-двом чашкам фільтрованої кави.

Кава після тренування: чи варто

Хоча кава після тренування не має таких потужних стимулювальних переваг, як перед ним, вона все ж може бути корисною:

Покращує настрій після фізичного навантаження

Може полегшити м’язову втому

Сприяє поповненню енергетичних запасів у поєднанні з білковими та вуглеводними перекусами

Однак важливо не використовувати каву як спосіб «дожити до кінця дня». Якщо ви помічаєте, що після тренування вам критично потрібна доза кофеїну, це може бути сигналом про нестачу сну, надмірний стрес або незбалансоване харчування.

Побічні ефекти та застереження

Попри численні переваги, кава підходить не всім. Людям із підвищеною чутливістю до кофеїну слід обережно підходити до його дозування. Можливі негативні реакції включають:

Нудоту чи біль у шлунку

Прискорене серцебиття

Підвищену тривожність

Порушення сну

Також варто уникати кави з великою кількістю цукру, вершків, сиропів або молока перед тренуванням — ці напої мають високу калорійність і можуть спричинити важкість у шлунку чи навіть дискомфорт під час вправ.

Альтернатива для вечірніх тренувань

Якщо ви тренуєтесь після 17:00, замість кави можна спробувати:

Чай з кореня маки

Напій з буряковим соком

Зелений чай (у невеликій кількості)

Вітамінні коктейлі з додаванням B-комплексу

Кава — це не лише насолода, а й потужний інструмент підтримки фізичної форми. Але, як і в усьому, важлива міра. Прислухайтеся до свого організму, пробуйте різні варіанти і ви знайдете свій ідеальний ритм, у якому кава стане найкращим партнером ваших тренувань.