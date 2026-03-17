Коли найкраще вечеряти / © Associated Press

Багато людей звикли вечеряти пізно, наприклад, після роботи, тренувань чи зустрічей із друзями. Однак наш організм має власний «біологічний годинник», який визначає, коли йому легше перетравлювати їжу, а коли готуватися до відпочинку.

Видання EatingWell пояснило, що оптимальний час для вечері — щонайменше за дві-три години до сну. Така проста звичка може допомогти покращити травлення, зменшити ризик печії та навіть зробити сон якіснішим. Щоб зрозуміти, чому це працює, варто розібратися, як саме відбувається процес травлення у нашому організмі.

Як працює травлення

Травлення — складний багатоступеневий процес, під час якого організм розщеплює їжу на поживні речовини, необхідні для енергії, росту та відновлення клітин.

Все починається у роті, де їжа подрібнюється і змішується зі слиною. Далі вона потрапляє до шлунка, де на неї діють кислоти та ферменти. Після цього їжа переходить у тонкий кишківник, саме там відбувається основне всмоктування поживних речовин. Цей процес не є миттєвим.

рідина проходить через шлунок відносно швидко

тверда їжа може залишатися у шлунку 2–4 години

повний шлях через кишківник у середньому займає близько 28 годин, хоча цей час різниться у різних людей.

Після великої вечері організм спрямовує значну частину енергії саме на травлення. Саме тому інтенсивні фізичні навантаження чи сон одразу після їжі можуть викликати дискомфорт.

Найкращий варіант — вечеря за 2–3 години до сну

Менший ризик печії та рефлюксу. Коли людина сидить або стоїть, гравітація допомагає утримувати шлункову кислоту в шлунку. Проте коли ми одразу лягаємо після їжі, ця природна підтримка зникає. Якщо шлунок ще повний, кислота може потрапляти назад у стравохід, саме це спричиняє печію чи гастроезофагеальний рефлюкс. Перерва у кілька годин дозволяє шлунку частково спорожніти, а це значно зменшує ризик нічного дискомфорту.

Краща якість сну. Хоча після гарної вечері може виникати відчуття сонливості, насправді травлення може заважати глибокому сну. Причина у тому, що під час перетравлення їжі трохи підвищується температура тіла, змінюється рівень цукру у крові та організм активніше працює, замість того щоб переходити у режим відновлення. А для якісного сну, навпаки, температура тіла повинна поступово знижуватися.

Відповідність біологічному годиннику. Наш організм працює за циркадним ритмом — внутрішнім 24-годинним циклом, який регулює сон, гормони, апетит і метаболізм. Упродовж дня тіло налаштоване на активність і швидше перетравлює їжу та ефективніше використовує енергію. Увечері метаболізм природно сповільнюється. Одне дослідження порівняло вечерю о 18:00 та о 22:00. Учасники їли однакову їжу, але результати були різними. Пізня вечеря підвищувала рівень цукру у крові, сповільнювала перероблювання жирів і збільшувала рівень гормону стресу кортизолу. Регулярні пізні приймання їжі можуть у довгостроковій перспективі підвищувати ризик набирання ваги та метаболічних порушень.

Що допоможе покращити травлення

Час вечері важливий, але не менш важливо, що саме і як ви їсте.

Обирайте поживну їжу. Краще будувати вечерю за простою формулою: овочі, нежирний білок і цільнозернові продукти. Важкі та жирні страви краще залишити для раннього приймання їжі.

Легка активність після їжі. Не обов’язково вирушати на тренування. Навіть 10–15 хв легкої прогулянки допомагають травленню та стабілізують рівень цукру у крові.

Більше клітковини. Клітковина допомагає їжі рухатися через травну систему. Хороші джерела — листова зелень, бобові, вівсянка та овочі.

Додайте пробіотики. Корисні бактерії підтримують здоров’я кишківника. Їх містять йогурт, кефір, квашена капуста та кімчі.

Час вечері може здаватися дрібницею, але насправді він суттєво впливає на наше самопочуття. Просте правило — вечеряти за 2–3 години до сну — допомагає покращити травлення, зменшити ризик печії, налагодити сон і підтримати здоровий метаболізм.

У поєднанні зі збалансованим харчуванням і легкою активністю ця звичка може стати невеликим, але дуже важливим кроком до покращення вашого здоров’я.