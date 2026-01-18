Коли починаються зміни у мозку під час вагітності та як із цим жити / © Credits

Видання Pure Wow розповіло, що це своєрідний внутрішній механізм пріоритизації, який допомагає мозку підготуватися до нового життя — маленького, але дуже вимогливого мешканця вашого дому.

«Вагітний мозок» описує зміни у пам’яті, увазі та концентрації, які можуть з’явитися під час вагітності. Це пов’язано з гормональними змінами, порушеннями сну та підготовкою мозку до догляду за малюком. Типові симптоми включають забудькуватість і труднощі з концентрацією. Додатково, майбутні мами часто помічають коливання настрою та підвищену дратівливість.

Чому це відбувається

Вагітність — час великих фізіологічних змін, які безпосередньо впливають на мозок. Підвищення рівнів естрогену та прогестерону може зменшувати здатність до концентрації та запамʼятовування. Мозок при цьому «перебудовується» та готується до догляду за дитиною, а це тимчасово ускладнює виконання деяких завдань. Сон і втома також впливають на увагу, як і стрес або переживання за майбутнє.

Коли починаються зміни та як довго тривають

Перші ознаки можуть з’явитися вже у першому триместрі, а інколи тривають протягом усієї вагітності. Для багатьох жінок інтенсивність поступово зменшується після пологів, але у деяких, ефект може зберігатися кілька місяців, доки мозок пристосовується до життя з новонародженим. Сіре мозкове тіло у вагітних дещо зменшується та лише частково відновлюється після пологів, тому не дивуйтеся, якщо «вагітний мозок» затримається надовго.

Як справлятися зі змінами

Плануйте все наперед. Записуйте зустрічі, справи та нагадування. Щоденник або планер допомагає відчути контроль і організованість. Достатньо відпочивайте. Короткі денні перерви чи сон допомагають мозку працювати ефективніше та зберігати концентрацію. Рухайтеся. Легка фізична активність, наприклад, прогулянки чи руханка, покращує кровообіг у мозку, підвищує енергію та зменшує стрес.

Забудькуватість під час вагітності — нормальна та безпечна. Якщо ж з’являється сильне сплутування свідомості, проблеми з розпізнаванням знайомих або інші незвичні симптоми, обов’язково зверніться до лікаря.

Зміни у мозку під час вагітності — це не просто жарт, а реальний та тимчасовий стан, який має свою біологічну мету. З ним можна ефективно справлятися за допомогою планування, відпочинку та легких фізичних навантажень. І пам’ятайте, що це нормально — відчувати себе трохи «розсіяною». З часом мозок адаптується, а нові батьківські навички компенсують усі дрібні промахи.