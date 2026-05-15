Коли серце "подає сигнали": симптоми хвороби, які не варто ігнорувати

Коли серце "подає сигнали" / © Credits

Ми звикли списувати втому на шалений ритм життя, задишку — на нестачу сну, а прискорене серцебиття — на каву чи нерви. Але іноді організм говорить із нами значно серйозніше. Серцево-судинні захворювання часто розвиваються поступово та тихо, маскуються під звичайне перевантаження чи сезонне нездужання. Саме тому важливо вчасно помітити сигнали, які подає серце.

Спеціально для сторінки HELSI кардіологиня та кандидатка медичних наук Наталія Тодурова пояснила, які симптоми можуть свідчити про проблеми із серцево-судинною системою та чому не варто відкладати візит до кардіолога.

Серце — один із найвитриваліших органів нашого тіла. Воно працює без пауз і вихідних, але водночас дуже реагує на перевтому, хронічний стрес, підвищений тиск, нестачу руху, неправильне харчування та вікові зміни.

Проблема у тому, що серцеві захворювання рідко починаються різко. Найчастіше вони поступово «натякають» на себе через симптоми, які люди роками ігнорують. Кардіологиня наголошує, що навіть незначні зміни у самопочутті можуть бути приводом для перевірки серця.

Задишка під час звичних навантажень

Один із найперших симптомів, на який варто звернути увагу, — задишка під час фізичного навантаження. Якщо раніше ви без проблем підіймалися сходами чи швидко йшли кілька кварталів, а тепер навіть мінімальна активність викликає втому, нестачу повітря чи бажання зупинитися — це може свідчити про порушення роботи серця.

Особливо насторожує ситуація, коли:

звичні навантаження стали переноситися важче

з’являється відчуття стискання у грудях

серце починає «калатати» навіть після незначної активності

відновлення після навантаження займає значно більше часу

Такі симптоми можуть бути пов’язані з погіршенням кровообігу чи розвитком серцевої недостатності.

Набряки ніг

Багато людей помічають увечері набряки ніг, але не сприймають це серйозно. Насправді сліди від шкарпеток, важкість у ногах та набряклість наприкінці дня можуть бути одним із симптомів проблем із серцем.

Коли серце працює недостатньо ефективно, організм починає затримувати рідину. Саме тому набряки можуть свідчити про порушення роботи серцево-судинної системи.

Особливо важливо звернути увагу, якщо:

набряки повторюються регулярно

вони посилюються ввечері

супроводжуються задишкою чи слабкістю

«Серце стрибає»

Пацієнти часто описують цей стан дуже емоційно, словами на кшталт, «серце перевертається», «завмирає», «стрибає» чи «пропускає удари».

Нерегулярне серцебиття, паузи, раптові прискорення пульсу чи дивні поштовхи у грудях можуть бути ознаками аритмії. Такі симптоми не завжди означають небезпечний діагноз, але вони точно потребують консультації лікаря. Особливо якщо перебої:

виникають регулярно

супроводжуються запамороченням

викликають слабкість або тривогу

з’являються навіть у стані спокою

Сухий кашель без застуди

Ще один симптом, який часто недооцінюють, — тривалий сухий кашель, не пов’язаний із застудою чи вірусною інфекцією. За словами кардіологині, такий кашель може бути наслідком накопичення рідини у легенях або ознакою серцевої недостатності.

Особливо важливо не ігнорувати його, якщо кашель:

довго триває

посилюється вночі

супроводжується задишкою

не минає після звичайного лікування

Біль за грудиною

Один із найнебезпечніших сигналів — сильний пекучий чи біль який стискає за грудиною. Він може:

віддавати у ліву чи праву руку

поширюватися у спину

відчуватися у плечах, животі чи нижній щелепі

виникати під час фізичного навантаження чи одразу після нього

Це може свідчити про серйозні порушення кровопостачання серця. Кардіологиня наголошує, що подібний симптом не можна «перетерпіти», списати на втому чи остеохондроз.

Наш організм майже ніколи не мовчить про проблему, він подає сигнали. Інше питання, чи готові ми їх почути. Серце не любить зволікань, тож іноді один своєчасний візит до кардіолога може не просто покращити самопочуття, а й буквально врятувати життя.

