Вагітність, гормональні коливання чи різкі зміни в організмі здатні викликати симптоми, про які не пишуть у більшості книгах. Один із таких — кольоровий піт. Дерматологиня Гіта Ядав, пояснила цей феномен і заспокоїла, що у більшості випадків панікувати не варто.

Хромгідроз — це дуже рідкісний дерматологічний стан, за якого піт має синій, зелений, жовтий, коричневий чи навіть чорний колір. Важливо розуміти, що це не фарба, не інфекція та не бруд. Колір з’являється через пігменти, які виробляються всередині самих потових залоз.

Де найчастіше з’являється кольоровий піт

За словами дерматологів, хромгідроз зазвичай проявляється у зонах, де зосереджені апокринові потові залози, це можуть бути пахви, пахова зона, ділянка навколо сосків, іноді — обличчя, але дуже рідко. Це не випадково, адже саме ці залози можуть виробляти пігмент під назвою ліпофусцин, який і надає поту кольору.

Чому це вперше помітно під час вагітності

Один із ключових моментів, на якому наголошує дерматологиня, це те, що люди зазвичай не «набувають» хромгідроз раптово. У більшості він існує давно, просто був непомітним.

Під час вагітності підвищується рівень гормонів, посилюється потовиділення та змінюється чутливість шкіри. У результаті стан, який раніше не привертав уваги, може вперше стати помітним і, звісно, налякати.

Небезпека для здоров’я

Добра новина полягає у тому, що у більшості випадків хромгідроз — нешкідливий та тимчасовий. Особливо якщо він з’явився вперше під час вагітності, не супроводжується болем, свербежем або іншими симптомами, та зникає після стабілізації гормонального фону.

Проте лікарка радить звернутися до дерматолога, щоб виключити інші причини, наприклад, бактерії, контактні барвники чи ліки, отримати професійне підтвердження діагнозу та просто заспокоїтися.

Коли звернутися до лікаря

Звернення до спеціаліста — правильне рішення, якщо колір поту з’явився раптово та швидко посилюється, є подразнення, біль або висип, ви не вагітні та не маєте очевидних гормональних змін і стан викликає сильний психологічний дискомфорт. Іноді достатньо одного візиту, щоб зняти всі тривоги.

Синій чи зелений піт може звучати як щось із фантастичного серіалу, але медицина має для цього чітке пояснення. Хромгідроз — рідкісний, зазвичай безпечний та часто тимчасовий стан і консультація дерматолога у такому стані — це не страх, а турбота про себе. І так, вагітність може наробити багато дивного, навіть пофарбувати піт.