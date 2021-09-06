Комп'ютерна томографія (КТ) грудної клітки: показання та переваги діагностики

Комп'ютерна томографія (КТ) грудної клітки — швидке і точне дослідження хвороб органів дихання, а також наслідків COVID-19.

Лікар сімейної медицини Кристина Шевченко розповіла про те, навіщо проводиться комп'ютерна томографія (КТ) грудної клітини.

Неінвазивна (візуальна) діагностика — один із ключових етапів виявлення захворювань на ранніх термінах розвитку. Однією з таких форм дослідження за правом вважається комп'ютерна томографія, або просто — КТ. Завдяки комп'ютерному томографу і можливості отримання пошарового зображення органів грудного відділу, можна виявити будь-які патологічні зміни на найбільш ранніх стадіях розвитку.

А з недавнього часу КТ стало вірним помічником у виявленні ускладнень у пацієнтів, які перенесли коронавірусну інфекцію. Комп'ютерна томографія набагато точніша, ніж рентген або УЗД, і в той же час швидша і дешевша, ніж МРТ грудного відділу.

Комп'ютерна томографія грудної клітки: переваги обстеження

Одним з широко використовуваних в медицині методів візуалізації є комп'ютерна томографія. Цей швидкий і безболісний метод дозволяє отримати точні знімки будь-якої зони тіла і грає важливу роль в діагностиці багатьох захворювань, а в деяких випадках дозволяє уникнути хірургічного втручання.

Візуалізація грудного відділу за допомогою комп'ютерної томографії дозволяє отримувати детальні пошарові зображення сканованих органів. Саме завдяки зображенню з високою роздільною здатністю томографія — ефективний метод діагностики захворювання легенів, зокрема раку на ранніх стадіях.

Ще однією перевагою описаної методики є дуже короткий час дослідження, порівняно з іншими радіологічними методами. Оцінка обраної ділянки тіла займає всього кілька десятків секунд, що значно підвищує комфорт пацієнта під час процедури. Завдяки цьому комп'ютерна томографія є найкращим обстеженням для людей, які погано переносять тести, що візуалізують, або перебувають у важкому стані.

Таким чином, якщо говорити коротко про переваги КТ грудного відділу, то можна виділити наступне: висока точність дослідження на тлі адекватної вартості.

Показання до томографії грудної клітки

КТ грудної клітини може виконуватися без контрасту або з використанням контрастної речовини, а також з використанням методу з високою роздільною здатністю і меншої дози опромінення.

Томографія грудної клітини проводиться у разі підозри на:

неопластичні зміни;

запалення;

легеневу емболію;

зміни паренхіми легких;

травми.

Показанням до виконання томографії також є неоднозначний результат рентгенологічного дослідження грудної клітки. Крім того, КТ проводиться як скринінговоий тест у пацієнтів з високим ризиком розвитку раку легенів.

Відносним протипоказанням до проведення комп'ютерної томографії з використанням контрастної речовини є гіпертиреоз, ниркова недостатність і виникнення алергічної реакції на контраст в минулому. Рішення про проведення дослідження ухвалює лікар на підставі результатів лабораторних досліджень та стану здоров'я пацієнта.

Що можна виявити за допомогою комп'ютерної томографії грудної клітки

Лікар завжди вибирає відповідний метод залежно від конкретних причин обстеження. Однак загалом КТ грудної клітки неоціненна у разі діагностики і лікування таких станів, як:

новоутворення: доброякісні, злоякісні, первинні і метастатичні (включаючи інфільтрати в перикарді, серці, стравоході);

наявність рідини або спайок в плевральній порожнині;

запальні процеси: гострі, хронічні, приховані, з атиповим перебігом (включаючи пневмонію);

COVID-19 і його ускладнення;

пороки розвитку легенів, бронхів і трахеї;

посттравматичні зміни органів грудного відділу;

радіаційні зміни;

наявність сторонніх тіл;

зміни в лімфатичних вузлах середостіння;

серцеві захворювання і вади, судинні захворювання, включаючи кардиомиопатию, аневризму аорти, перикардит і тромбоемболію легеневої артерії.

КТ легенів при підозрі на COVID-19 або пневмонію вірусного типу розглядається практично основним способом діагностики. Дослідження допомагає візуалізувати вогнищеві зміни на тлі вірусу, а також визначити їхню кількість і те, як сильно вони могли поширитися.

Комп'ютерна томографія грудної клітки: як підготуватися

Підготовка до комп'ютерної томографії грудної клітки залежить від того, чи буде дослідження проводитися з контрастуванням. У цьому разі пацієнт повинен прийти натще, а це значить, що за 6-8 годин до обстеження не можна вживати їжу. Також слід принести з собою свій поточний результат з креатиніну в крові, оскільки він є індикатором того, наскільки добре працюють нирки і як швидко вони виведуть препарат, який контрастує, з організму. Стандартна комп'ютерна томографія не вимагає спеціальної підготовки.

Збираючись на обстеження, рекомендується одягатися зручно, бажано прийти в одязі без металевих деталей. Для обстеження, крім направлення, необхідно мати з собою посвідчення особи, результати попередніх візуальних досліджень і медичну книжку дитини в разі неповнолітнього пацієнта.

Лікар, який направляє, надасть детальну інформацію про те, як підготуватися до комп'ютерної томографії грудної клітки. Однак як лікаря, так і рентгенолога слід повідомити про можливу вагітність, хронічні захворювання, алергію і металеві предмети в організмі.

Як відбувається КТ грудного відділу

Після входу до лабораторії пацієнта попросять лягти на діагностичний стіл, який буде рухатися під час дослідження. Якщо необхідно виконати томографію легень із контрастуванням, медсестра ставить пацієнту внутрішньовенну трубку і підключає автоматичний шприц, за допомогою якого контрастну речовину буде введено в потрібний момент перед початком дослідження. КТ вимагає, щоб пацієнт залишався нерухомим, також можуть попросити затримати подих на кілька секунд. Обстеження зазвичай займає не більше 15 хвилин і є абсолютно безболісним.

Рентгенівське випромінювання, якому піддається пацієнт в момент діагностики, в кілька десятків разів вище, порівняно зі звичайним рентгеном. Проте сама по собі КТ не представляє безпосереднього ризику ускладнень.

Детальніше про механізм КТ і дозу опромінення ми писали в тексті "Комп'ютерна томографія: що це і коли її проводять?".

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