Комп'ютерно-зоровий синдром: наскільки небезпечний і як зберегти зір

Наше життя нерозривно пов'язанt з ґаджетами, з якими ми проводимо багато часу, особливо якщо вони необхідні в роботі. Водночас далеко не завжди дотримуємося режим і правила користування. Як результат — зіпсований зір.

Детальніше про те, чому виникає комп'ютерно-зоровий синдром і як пом'якшити його наслідки, розповіла Наталія Баскакова — лікарка-офтальмологиня житомирської клініки "Медібор".

Які симптоми комп'ютерно-зорового синдрому

Підраховано, що протягом року ми в середньому витрачаємо 3,5 місяця на "спілкування" з ґаджетами. Водночас кожна шоста людина у світі має проблеми із зором. 1998 року американська асоціація оптометристів ввела новий термін: "комп'ютерно-зоровий синдром". Він включає цілий комплекс очних і зорових симптомів, які пов'язані з роботою за комп'ютером. Люди скаржаться на погіршення зору, затуманення, складність у разі переведення погляду з ближніх предметів на дальні і навпаки, двоїння в очах, мурашки, надмірну світлову чутливість, зниження зорової працездатності. Ще можуть бути болі як у зоні очей, так і в надбрівних зонах, відчуття піску в очах, сльозоточивість, сухість і різь в очах.

Від чого виникає синдром

Всі ці симптоми виникають через порушення правил роботи з ґаджетами. Передусім потрібно подбати про те, щоб було хороше освітлення. Бажано використовувати жовті лампи розжарювання (на жаль, вони вже не вживані), оскільки біле штучне освітлення гірше впливає на зір. Річ у тім, що око краще сприймає більш м'які світло-жовті тони, ніж біле світле, яке руйнівно діє на сітківку. Вечірньої пори в кімнаті обов'язково має бути верхнє освітлення, а також окремо освітлення на столі, де розташований комп'ютер. Необхідно дотримуватися оптимальної відстані від очей до монітора і стежити за тим, щоб монітор не був занадто яскравим.

На екран не повинні потрапляти відблиски світла — це спричинить перенапруження очей і стан дискомфорту, тому не можна працювати за комп'ютером навпроти вікна з незакритими шторами. Найчастіше протирайте монітор від пилу, яка заважає бачити чітке зображення.

Зазвичай ми кліпаємо кожні 5 секунд, тобто 11 тисяч разів на день. Але коли ми занурюємося в роботу на комп'ютері, то починаємо кліпати в п'ять разів менше, оскільки наші очі сильно напружені. Згодом виникає відчуття сухості очей і дискомфорту.

Ще одна з причин розвитку комп'ютерно-зорового синдрому — це якісна відмінність зображення на моніторі і папері. Навіть в самих сучасних моніторах існують певні миготіння і мікрозміни, до яких очі дуже чутливі, чого немає в книжці, де зображення фіксоване.

Що ще може вплинути на розвиток синдрому

Розвитку комп'ютерно-зорового синдрому можуть опосередковано сприяти такі захворювання, як артрит, хвороба Паркінсона, захворювання щитовидної залози, менопауза, приймання медикаментів (зокрема, антигістамінних препаратів, антидепресантів, діуретиків та інших медикаментів).

Які шанси отримати короткозорість

Якщо постійно сидіти за комп'ютером, ігноруючи норми і правила роботи, можна "заробити" не тільки неприємні відчуття в очах, а й істотно зіпсувати зір. Річ у тім, що, коли ми дивимося на будь-який предмет (екран монітора, телефон, стінку, книжку) з близької відстані тривалий час без дотримання правил режиму, у нас м'язи очей працюють тільки на ближній відстані, і згодом м'язи лінуються, атрофуються і вже не хочуть працювати на далекі відстані. В результаті розвивається короткозорість.

Як правильно організувати режим роботи

Існує так зване "правило трьох двадцяток": 20 хвилин працюємо за комп'ютером, потім на 20 секунд закриваємо очі, потім встаємо і робимо 20 кроків по кімнаті. Дуже важливо в цей момент подивитися у вікно на найвіддаленішу точку — наприклад, на дах далекого будинку або верхівку дерева, щоб м'язи очей попрацювали на далеку відстань. Після такої невеликої перерви можна знову продовжити роботу на комп'ютері.

Корисно використовувати комп'ютерні і коригувальні окуляри зі спеціальним захистом. Від м'яких контактних лінз бажано утриматися, тому що вони уповільнюють надходження кисню і поживних речовин до ока. Крім того, зменшується частота кліпання.

Якщо у вас в квартирі працює кондиціонер, вентилятор, опалення — це збільшує випарювання слізної рідини і може призвести до хвороби сухого ока. В такому разі дуже ефективно діють краплі — замінники сльози, які зволожують очі і прибирають неприємні відчуття.

Важливо пам'ятати про те, що різноманітні хворобливі симптоми, що стосуються очей і зору, з'являються через неправильну організацію роботи за комп'ютером, проте цей "букет" відчуттів повинен зникнути, тільки-но ви припините свою роботу. Але якщо ви порушуєте режим і правила роботи вже багато років, то отримаєте не тільки короткозорість, але і інші серйозні проблеми із зором.

Тому потрібно уважно поставитися до свого стану: якщо ви відчули хоча б кілька симптомів комп'ютерно-зорового синдрому, значить, потрібно серйозно переглянути свій режим роботи і організацію робочого місця і виправити помилки, поки ще не пізно.

У будь-якому разі бажано проконсультуватися з лікарем-офтальмологом, який з'ясує ситуацію, виявить причину ваших проблем і за необхідності призначить спеціальні засоби для корекції зору.

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