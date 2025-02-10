Кому та навіщо потрібно робити підтяжку грудей: розповідає лікар-мамолог

Підтяжка грудей – це складна, але надзвичайно ефективна процедура для відновлення форми грудей після вагітності, годування чи вікових змін.

Пластичний хірург В'ячеслав Доленко розповів, що під час операції видаляється зайва шкіра, а тканини підтягуються, завдяки чому груди стають пружнішими та естетичнішими. Це дозволяє не лише покращити зовнішній вигляд, але й підвищити самооцінку та відчуття комфорту.

Важливість підтяжки

З плином часу, генетично детерміновані зміни у структурі молочних залоз, а також вплив вагітності та годування, можуть призвести до провисання грудей.

Після вагітності та годування : молочні залози можуть втратити свою природну форму, а зайва шкіра створює ефект "провисання".

: молочні залози можуть втратити свою природну форму, а зайва шкіра створює ефект "провисання". Вікові зміни: з роками шкіра втрачає еластичність, а це також спричиняє опущення грудей.

Підтяжка допомагає скоригувати ці зміни, повернути грудям пружніший та привабливіший вигляд.

Мінімальна підтяжка

Це найпростіший варіант, який застосовується за незначного провисання. При цьому роблять невеликий розріз, який дозволяє зробити легке звуження та підтягання тканин, без видалення зайву шкіру.

Перевага: швидкість процедури та мінімальна інвазивність дозволяють зберегти природний вигляд грудей.

Мінімальна підтяжка часто виконується під місцевою анестезією, це зменшує ризики та скорочує період відновлення. Цей метод ідеально підходить для жінок, які мають лише незначне провисання, але бажають відновити пружність і тонус грудей без суттєвих змін у їхній формі. Оскільки втручання мінімальне, шкіра швидко відновлюється, що дозволяє повернутися до повсякденних справ вже протягом декількох днів.

Класична підтяжка з розрізом

У цьому варіанті розріз проводиться від ареоли вниз до лінії складки під грудьми (інфрамаммарної складки). Такий підхід дозволяє видалити зайву шкіру та підняти тканини, створюючи пружніший вигляд грудей.

Перевага: метод забезпечує значне покращення форми, дозволяє лікарю точно моделювати контури грудей та усунути надлишкову шкіру.

Класична підтяжка є більш комплексною процедурою, яка зазвичай проводиться під загальною анестезією. Вона підходить для жінок, які пережили значні зміни форми грудей через вагітність або годування. Хоча період відновлення може бути довшим, результати часто мають надзвичайно природний вигляд, а це дозволяє значно покращити зовнішній вигляд та симетрію грудей. Пацієнтки, які обирають цей варіант, часто відзначають, що після операції вони почуваються впевненішими та комфортніше у власному тілі.

Підтяжка з редукцією

Цей тип операції включає проведення розрізу навколо ареоли, після чого ареола опускається вниз, утворюючи природну складку та видаляється зайва шкіра. Іноді проводиться також редукція залозистої тканини – процедура, відома як редукційна мамопластика.

Перевага: підтяжка з редукцією підходить для жінок із значним провисанням, дозволяє не лише підняти груди, але й зменшити їхній обсяг для досягнення гармонійного вигляду.

Редукційна підтяжка – найкомплексніший варіант, який може значно змінити об’єм та форму грудей. Цей метод є оптимальним для тих, хто страждає від надмірної ваги грудей, що викликає дискомфорт і навіть болі у спині. Оскільки операція проводиться під загальною анестезією, відновлювальний період може бути довшим, але результати часто є життєзмінними, дарують відчуття легкості та покращену пропорційність. Підтяжка з редукцією дозволяє лікарю ретельно відкоригувати не лише положення грудей, але й їхній розмір, забезпечує естетично збалансований результат.

Переваги підтяжки грудей

Підтяжка грудей допомагає повернути форму та пружність, а це значно впливає на загальне самопочуття. Серед основних переваг:

Відновлення природної форми після вагітності, годування чи вікових змін.

Підвищення самооцінки та впевненості у власному тілі.

Покращення симетрії грудей, це може позитивно впливати на зовнішній вигляд.

Запобігання подальшому провисанню, завдяки видаленню зайвої шкіри.

ʼПідтяжка грудей – важлива процедура для жінок, які хочуть відновити чи зберегти молодість і пружність грудей після природних змін. Від мінімальної підтяжки, яка підходить для незначного провисання, до класичної підтяжки з розрізом та комплексної операції з редукцією – кожен метод має свої переваги та підходить для різних потреб. Якщо ви розглядаєте можливість підтяжки грудей, важливо проконсультуватися з досвідченим пластичним хірургом, який допоможе вибрати оптимальний варіант відповідно до ваших індивідуальних особливостей.

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