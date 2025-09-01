Контрацепція: як запобігти небажаній вагітності та що варто знати про побічні ефекти

Контрацептиви / © Credits

Сучасна медицина пропонує десятки варіантів, від класичних таблеток і презервативів до імплантів та стерилізації. Важливо пам’ятати, що єдиний метод, який захищає і від вагітності, і від інфекцій, які передаються статевим шляхом (ІПСШ), — це презерватив.

Перш ніж обирати метод контрацепції, необхідно проконсультуватися з гінекологом. Лікар врахує ваш вік, стан здоров’я, наявність алергій, шкідливих звичок, наприклад, куріння, і навіть плани на майбутнє материнство. Про це розповіло видання Tua Saúde.

Найпоширеніші методи контрацепції

Протизаплідна таблетка (оральні контрацептиви)

Таблетки містять гормони (естроген і прогестин або лише прогестин), які блокують овуляцію.

Переваги: допомагають зменшити болі під час менструації, регулюють цикл, знижують ризик кіст і раку яєчників, покращують стан шкіри.

Недоліки: ефективність залежить від щоденного приймання у визначений час.

Можливі побічні ефекти: нудота, біль у грудях, перепади настрою, міжменструальні кровотечі.

Важливо: жінкам старше 35 років, які курять, комбінаційні таблетки часто не рекомендують через ризик тромбозів.

Контрацептивний імплант

Це маленький стрижень, який гінеколог вводить під шкіру руки. Він виділяє гормони та блокує овуляцію до 3 років.

Переваги: не потребує щоденного контролю, підходить для жінок, які часто забувають про таблетки.

Недоліки: висока ціна, необхідність встановлення і видалення лише у лікаря.

Побічні ефекти: нерегулярні кровотечі, головний біль, зміни настрою.

Внутрішньоматкова спіраль

T-подібний пристрій, який гінеколог встановлює у матку. Є два типи: мідна спіраль (без гормонів, діє до 10 років) і гормональна спіраль (виділяє прогестин, діє 3–5 років).

Переваги: тривалий ефект, не впливає на статевий акт.

Недоліки: встановлення винятково у лікаря, можливі болі та кровотечі після введення.

Побічні ефекти: посилені менструації (для мідної), тимчасові болі й дискомфорт.

Презервативи (чоловічі та жіночі)

Найпростіший та найуніверсальніший метод.

Переваги: доступні, захищають від ІПСШ, не мають гормональних побічних ефектів.

Недоліки: можливі алергії на латекс, ризик розриву.

Побічні ефекти: мінімальні, зазвичай лише алергічні реакції.

Вагінальна діафрагма

Гумовий ковпачок, який закриває шийку матки та блокує сперматозоїди.

Переваги: можна використовувати до 2 років, не впливає на гормони.

Недоліки: треба вводити перед кожним статевим актом, ефективність нижча за інші методи.

Побічні ефекти: практично відсутні.

Вагінальне кільце

Гнучкий силіконовий пристрій, який виділяє гормони. Використовується за циклом «3 тижні в піхві — 1 тиждень перерви».

Переваги: зручне, не потрібно щодня думати про нього.

Недоліки: не захищає від ІПСШ, протипоказане за гіпертонії та проблем із печінкою.

Побічні ефекти: головний біль, зниження лібідо, інфекції.

Контрацептивні ін’єкції

Вводяться раз на місяць або раз на 3 місяці.

Переваги: не потрібно пам’ятати щодня, можна використовувати жінкам із протипоказами до таблеток.

Недоліки: необхідність відвідувати лікаря, можливе збільшення ваги.

Побічні ефекти: затримка відновлення фертильності після скасування, акне, перепади настрою.

Хірургічні методи (стерилізація, вазектомія)

Постійні методи, які підходять парам, що вже не планують дітей.

Переваги: максимальна ефективність.

Недоліки: незворотність (або складність відновлення).

Побічні ефекти: ризики, пов’язані з операцією.

Природні методи

Відстеження циклу, вимірювання температури, цервікальний метод або перерваний статевий акт.

Переваги: не потребують медикаментів, не впливають на гормони.

Недоліки: низька ефективність, вимагають високої дисципліни.

Побічні ефекти: відсутні, але високий ризик небажаної вагітності.

Сучасна контрацепція — це багатий вибір, але кожен метод має свої плюси та мінуси. Ідеальний варіант залежить від вашого віку, стану здоров’я і стилю життя.

Якщо ви не впевнені в сексуальному здоров’ї партнера, завжди використовуйте презерватив, навіть якщо застосовуєте інший метод контрацепції.