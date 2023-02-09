Контузія: симптоми, в чому її небезпека та як надати першу допомогу

Контузія — загальне ушкодження організму, яке виникає внаслідок впливу на все тіло, частіше головний мозок, вибухової повітряної хвилі.

Під час військових дій визначити, скільки людей зазнали контузії, практично неможливо. Особливістю такої травми є порушення нервової системи, через що контузія не завжди діагностується одразу. Її результатом може стати як тимчасов втрата слуху чи мовлення, так і серйозніші ураження організму, аж до коми.

Лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко розповідає, як розпізнати перші ознаки контузії та надати долікарську допомогу.

Що таке контузія

Контузія (акубаротравма) зазвичай виникає внаслідок ударної хвилі від вибуху, але може розвиватися й після удару об воду або землю. Такий вид ушкодження організму має набір симптомів, що виникають після струсу мозку і здатні зберігатися протягом тижнів або місяців.

Фахівці визначають контузію як різновид травми, під час якої відбувається переміщення головного мозку всередині черепної коробки. Такий стан виникає внаслідок впливу ударної хвилі або падіння з висоти. Симптоми контузії легкої стадії можуть минути протягом місяця, але за дотримання всіх рекомендацій лікаря.

В медичній практиці виділяють три ступені акубаротравми:

Легка. Потерпілий скаржиться на зниження слуху, тремтіння в кінцівках, заїкуватість.

Середня. Під час огляду пацієнта спостерігається відсутність реакції зіниць на світло, відзначається повна втрата слуху, можливий розвиток часткового паралічу.

Тяжка. У потерпілого відзначається непритомність, порушення дихання, пошкодження барабанних перетинок із кровотечею з вух.

Навіть найлегша контузія в перспективі пов'язана з розвитком віддалених ускладнень. З цієї причини не варто ігнорувати відвідування лікаря та проходження діагностики.

Ознаки контузії, як її розпізнати

Характерним симптомом контузії є непритомність тривалістю від кількох хвилин до годин. Іноді поєднується з ураженням проміжного й середнього мозку, тоді це може тривати понад 24 години. Іншими клінічними ознаками забиття головного мозку на тлі контузії є:

головні болі;

звуження зіниць з відсутністю реакції на світло;

порушення положення очних яблук;

позитивний симптом Бабінського;

випрямлення кінцівок;

підвищення температури;

швидке й нерегулярне дихання;

підвищення артеріального тиску;

надмірне потовиділення.

В разі забиття головного мозку буває, що хворий непритомніє не одразу після травми, а пізніше і на триваліший термін (наприклад, на кілька годин). Тривалий непритомний стан може супроводжуватися симптомами підвищення внутрішньочерепного тиску внаслідок набряку мозку, а також парезами, паралічами кінцівок, порушеннями дихання й сонливістю.

Діагноз встановлюється на підставі симптомів і результатів комп'ютерної томографії голови. Якщо обстеження показує, що контузія супроводжується гематомою, необхідно госпіталізувати хворого та провести хірургічне втручання.

Як надати першу допомогу в разі контузії

Середній час від виклику швидкої допомоги до прибуття її на місце події становить від 10 до 20 хвилин. Тому життя постраждалого часто залежить від свідків та їхніх навичок надання першої допомоги. А в сьогоднішніх реаліях пройти базовий курс із надання такої допомоги — навчитися правильно реагувати у найскладніших ситуаціях.

Для надання першої допомоги людині за підозри на контузію треба:

1. Звільнити шию та груди постраждалого від зайвого одягу.

2. Перевернути на бік, оскільки в разі забиття голови можливі блювання й непритомність.

3. В разі кровотечі з вушного каналу чи носа треба ватним тампоном акуратно прибрати згустки.

4. Якнайшвидше викликати швидку допомогу або самостійно доправити хворого до клініки.

Обережно! Що не можна робити

В разі контузії категорично забороняється давати постраждалому пити, а також проводити штучне дихання.

Небезпека контузії: до чого може призвести забиття голови

До віддалених наслідків черепно-мозкової травми належать:

епілепсія (на неї страждають близько 5% пацієнтів після контузії);

посттравматична енцефалопатія (деменція);

головний біль, запаморочення;

нервово-психічні розлади: проблеми з концентрацією уваги, проблеми з пам'яттю, емоційні розлади;

скарги на постійну втому;

депресія та посттравматичний синдром;

порушення ходи;

тривожно-фобічні стани;

проблеми зі сном і засинанням;

ознаки виснаження центральної нервової системи.

Контузія — дуже серйозний стан, який може призвести до смерті або серйозних ускладнень, як-от порушення з боку ЦНС, важкі депресивні стани й навіть інвалідність. Тому не варто ігнорувати відвідування лікаря навіть за помітного покращення самопочуття.

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