Корисні властивості ромашкового чаю: у яких випадках він справді працює

Екстракт ромашки, що століттями використовувався як природний засіб для зняття стресу, боротьби з застудою та заспокоєння шлунка. Але це не єдині переваги регулярного вживання ромашкового чаю.

Womans World склав список корисних властивостей ромашкового чаю, вийшло одинадцять пунктів.

Ромашковий чай заспокоює подразнену шкіру

Якщо подивитися на список інгредієнтів засобів догляду за шкірою, призначених для її заспокоєння, ви обов'язково знайдете там ромашку. Ромашка дійсно заспокійливо впливає на подразнену шкіру, оскільки має протизапальні властивості і містить антиоксиданти. Натуральні фітохімічні речовини та поліфеноли (рослинні сполуки) у ромашковому чаї підтримують природний процес загоєння шрамів та мінімізують появу тонких ліній та зморшок.

Нормалізує сон

Ромашковий чай — класичний напій на ніч, він не містить кофеїну і має м'який заспокійливий ефект. Ефект від ромашкового чаю дуже схожий на повільний масаж – тонкий, розслаблювальний та дуже ефективний.

Знімає напруженість та стрес

Одна з причин, через яку ромашковий чай допомагає краще спати, полягає в тому, що він знімає стрес. Якщо пити ромашковий чай регулярно протягом тривалого часу, він сприятиме звільненню від тривоги та напруженості в тілі. Ймовірно, це пов'язано з апігеніном. Вважається, що цей корисний поліфенол взаємодіє з рецепторами у головному мозку, що призводить до м'якого седативного ефекту.

Але варто зауважити, що ромашковий чай може діяти по-різному для всіх, тому завжди краще проконсультуватися зі своїм лікарем, перш ніж розпочинати будь-який план лікування.

Ромашковий чай може покращити здоров'я серця

Вживання ромашкового чаю допомагає підтримувати здорове серце. Частково це пов'язано з його заспокійливими властивостями, оскільки підвищене відчуття стресу та напруження в організмі також може вплинути на здоров'я серця. Також можливо, що антиоксиданти та флавоноїди ромашки відіграють роль у підтримці здорового рівня холестерину та артеріального тиску. Дослідження у цій галузі тривають.

Регулює травлення

Трава ромашки має спазмолітичну дію, тобто допомагає впоратися зі спазмами в організмі, зокрема в кишечнику. Таким чином, ромашковий чай може заспокоїти розлад травного тракту. Він також містить гіркі сполуки, які називаються сесквітерпеновими лактонами, які допомагають підшлунковій залозі виробляти необхідні травні ферменти для ефективного розщеплення їжі.

А оскільки ромашка має заспокійливу дію на організм, чашка чаю може бути особливо корисною у разі розладів травлення, таких як синдром подразненого кишечника (СРК) та виразка шлунка.

Ромашка підтримує здоровий рівень цукру в крові

Вживання ромашки може підтримувати здоровий рівень цукру на крові. Більш того, один результат деяких експериментів дослідження на тваринах дозволяють зробити висновок, що ромашка може впливати на рівень цукру в крові натще. Потрібні додаткові дослідження, але не можна заперечувати, що результати перспективні.

Ромашка збільшує щільність кісток

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Остеопороз – це прогресуівальна втрата щільності кісткової тканини, що збільшує ризик переламів. Захворювання найчастіше зустрічається у жінок у постменопаузі. На думку експертів, жінки зазнають швидкої втрати кісткової маси в перші 10 років після настання менопаузи, тому що менопауза уповільнює вироблення естрогену — гормону, який захищає від цього.

Більшість людей приймають кальцій для боротьби з ламкістю кісток, але деякі дослідження показують, що ромашка є ще однією зброєю у боротьбі зі втратою кісткової маси. Наукове дослідження, проведене 2010 року, показало, що ромашка може сприяти природному зростанню остеобластних клітин – клітин в організмі, які підтримують ріст та мінералізацію кісток.

Полегшує розлад шлунка та нудоту

В основі лікувального ефекту ромашки уразі розладу і нудоти лежить той самий заспокійливий ефект. Часто розлад шлунка може бути спричинений емоційними проблемами, такими як страх і стрес.

Щоб приготувати ромашковий чай від розладу шлунка, заваріть чайний пакетик або одну столову ложку сухого листя ромашки у чашці гарячої води протягом п'яти хвилин.

Зменшує дискомфорт під час ПМС

Судоми, перепади настрою та здуття живота, які, як правило, супроводжують ПМС, можуть бути не такими сильними, якщо почати регулярно пити ромашковий чай приблизно за тиждень до початку менструації. Ефективність ромашки у такому разі пов'язана з її протисудомним властивістю. Вона знімає спазми та полегшує стан. Крім того, містить флавоноїди, які можуть підтримувати вироблення нейротрансмітерів, таких як дофамін, серотонін та ГАМК, допомагаючи стабілізувати настрій.

Ромашка зміцнює імунну систему

Якщо вас турбує нежить, кашель, закладеність носа та біль у горлі, подумайте про те, щоб випити чашечку теплої ромашки. Чай із ромашкою він містить імуностимулювальні сполуки, які можуть допомогти вам почуватися краще. Він також може підвищити природну стійкість вашого організму до сезонних алергенів, таких як пилок амброзії та пилові кліщі.

Суперздатності ромашки у догляді за волоссям

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Хочете яскравіше, блискуче і потенційно здоровіше волосся — спробуйте мити голову ромашковим чаєм. З'єднання, виявлені у траві, здатні заспокоїти суху шкіру голови. Існує не так багато наукових досліджень, що доводять ефективність ромашки для здоров'я волосся. Проте цей засіб не забере у вас багато часу і не вимагатиме серйозних вкладень.

Проте вживання ромашки не замінює перевірені медичні методи лікування та профілактики тих чи тих хвороб. Якщо ви плануєте регулярно використовувати ромашковий чай для усунення різних проблем, обов'язково спершу проконсультуйтеся з лікарем.

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