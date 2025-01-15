Корисні вправи проти вранішнього болю у стопі: поради лікаря

Якщо ви відчуваєте біль у стопах, щойно прокидаєтесь, то знайте, це досить поширена проблема, яка може свідчити про перенапруження, слабкість м'язів або навіть приховані проблеми зі зв'язками.

Реабілітолог Данило Абрамов дав кілька ефективних вправ, які допоможуть зменшити дискомфорт і зміцнити стопи.

Вправа 1: зміцнення стопи за допомогою гумки

Ця вправа допомагає покращити гнучкість і силу м'язів стопи. Для виконання вам знадобиться еластична стрічка.

Сядьте на стілець, прийнявши зручну позу. Одну ногу підніміть і закиньте на коліно іншої ноги, щоб створити комфортну опору. Закріпіть один кінець еластичної стрічки під носком стопи, а інший одягніть на другу ногу. Починайте рухати стопою вгору, створюючи напругу у гумці. Потім повільно повертайтеся у вихідне положення. Виконайте вправу 15-20 разів на кожну стопу. Ви відчуєте напруження м'язів до кінця підходу.

Ця вправа допомагає покращити кровообіг, зняти напругу та зміцнити дрібні м'язи стопи.

Вправа 2: робота з м'ячем

Наступна вправа спрямована на розвиток сили та стабільності стоп, а також покращення балансу. Для виконання знадобиться невеликий м'яч.

Встаньте біля стіни, щоб у разі потреби спиратися руками для балансу. Розмістіть м'яч між внутрішніми сторонами стоп, приблизно на рівні підйому. Почніть підійматися на носки, утримуючи м'яч між ногами. Зробіть невелику фіксацію у верхній точці, а потім повільно опустіться вниз. Виконайте 10-15 повторень. Якщо вам важко утримувати рівновагу, спершу використовуйте стіну для опори, але з часом намагайтеся виконувати вправу без допомоги рук.

Ця вправа не лише зміцнює стопи, але й активізує м'язи гомілки та покращує стійкість у повсякденному житті.

Важливість таких вправ

Зміцнення м'язів стопи: біль у стопах часто виникає через слабкість м'язів і ці вправи допомагають покращити їхній тонус.

Покращення кровообігу: виконання вправ сприяє активізації кровообігу, а це допомагає зняти ранкову скутість.

Профілактика травм: зміцнені стопи краще витримують навантаження, а це зменшує ризик травм і перенапруження.

Поради

Виконуйте вправи регулярно, бажано щодня, щоб досягти найкращих результатів.

Починайте з мінімальної кількості повторень, поступово збільшуйте їхню кількість, коли м'язи звикнуть до навантаження.

Якщо відчуваєте гострий біль під час вправ, припиніть їхнє виконання та зверніться до лікаря для консультації.

Не дозволяйте вранішньому болю у стопах зіпсувати ваш день. Виконуйте ці вправи та насолоджуйтесь комфортом і легкістю рухів. Пам'ятайте, що турбота про власне здоров'я починається з маленьких кроків.

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