Корисний лайфгак, який дозволить вам заспокоїтися і за хвилину заснути

Багато людей стикаються з труднощами засинання, і це не дивно. Надмірні думки, невідповідні умови, занадто жарко чи холодно або навіть повсякденний стрес можуть завадити отримати бажаний відпочинок.

Видання Express розповіло про унікальний метод, який допомагає заснути буквально за лічені хвилини. Цей лайфгак здається незвичним, але є надзвичайно ефективним.

Проблема надмірних думок

Часто головною перешкодою для швидкого засинання стає наш власний мозок, який не може "вимкнутися". Вночі, коли ви лежите в ліжку, можуть виникати численні думки: ми обдумуємо події дня, складаємо плани на завтра чи навіть переймаємося через майбутнє. Все це змушує нас крутитися в ліжку годинами, намагаючись знайти спокій.

У чому полягає секрет

Запропонований метод базується на візуалізації будинку. Цей спосіб допомагає заспокоїти розум і відволіктися від хаотичних думок, спрямувати увагу на деталізоване уявлення.

Що вам потрібно зробити

Лежачи в ліжку, зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Це допоможе зняти напруженість з тіла і налаштуватися на спокійний стан. Уявіть будинок, який вам добре знайомий, але який не є вашим власним. Це може бути дім вашої бабусі, друга чи родича. Важливо, щоб цей простір викликав у вас позитивні емоції. Почніть з того, що уявіть, як підходите до будинку. Зверніть увагу на деталі фасаду: колір стін, форму дверей, вікна, квіти біля входу. Потім уявіть, як відчиняєте двері та заходите всередину. Повільно проходьте з однієї кімнати до іншої. Уявляйте кожну деталь: розташування меблів, колір стін, картини, вази, книжки на полицях. Чим детальніше ви зосередитеся на цих образах, тим легше вам буде відволіктися від зайвих думок.

Чому це працює

Цей метод не лише заспокоює розум, а й допомагає перемкнутися з внутрішніх переживань на конкретне завдання. Візуалізація потребує концентрації, що сприяє розслабленню. Таке "відволікання" допомагає мозку швидше перейти у фазу сну.

Люди, які випробували цей метод на собі, зазначають, що він працює навіть у тих випадках, коли інші способи, як-от читання чи медитація, виявлялися безрезультатними.

Тож якщо ви часто стикаєтеся з проблемами засинання, обов’язково спробуйте його. Він простий, ефективний і не потребує жодних додаткових зусиль. Можливо, саме цей трюк стане вашим шляхом до міцного та спокійного сну.

Читайте також: