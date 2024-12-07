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Як приготувати корисний протизапальний коктейль на сніданок

Як приготувати корисний протизапальний коктейль на сніданок

Протизапальний коктейль / Фото: Credits

Ранок — це час, коли наш організм налаштовується на весь прийдешній день. Щоб почати його з користю для здоров'я, пропонуємо рецепт натурального протизапального коктейлю. 

На сторінці dr.suzischulman розповіли, що цей напій не лише смачний, а й багатий поживними речовинами, які підтримають ваш організм у гарній формі та допоможуть вам почуватися енергійно.

Чому саме цей коктейль

Ключовою особливістю цього напою є його протизапальні властивості. Завдяки ретельно підібраним інгредієнтам, він здатен:

  • Підтримувати здоров’я імунної системи.
  • Знижувати запалення в організмі.
  • Покращувати травлення.
  • Дарувати заряд енергії на цілий день.

Секрети інгредієнтів

  • Яблучний оцет. Цей компонент відомий своїми антибактеріальними властивостями. Він сприяє покращенню травлення, допомагає регулювати рівень цукру у крові та підтримує здоров'я серцево-судинної системи.
  • Мед — це природний антиоксидант і джерело енергії. Він допомагає зменшувати запалення, має заспокійливий ефект на горло та є природним підсолоджувачем, який додає напою приємного смаку.
  • Імбир відомий своєю здатністю знімати запалення, покращувати травлення та підсилювати імунітет. Він також допомагає боротися з нудотою та є потужним природним засобом проти застуди.
  • Лимонний сік. Джерело вітаміну С, зміцнює імунну систему, підтримує здоров’я шкіри й допомагає виводити токсини з організму.
  • Кориця. Ця спеція має унікальні протизапальні властивості та сприяє нормалізації рівня цукру у крові. Цейлонська кориця — делікатна та корисна альтернатива звичайній кориці.

Рецепт 

Інгредієнти:

  • Яблучний оцет 2 ст. л
  • Мед 1 ст. л
  • Мелений імбир ½ ч. л
  • Лимонний сік 1 ст. л
  • Кориця ½ ч. л
  • Тепла вода

Приготування:

  1. У склянці чи чашці змішайте яблучний оцет, мед, мелений імбир, лимонний сік і цейлонську корицю.
  2. Залийте теплу воду, ретельно перемішайте напій до повного розчинення меду.
  3. Насолоджуйтеся теплим коктейлем і смакуйте його невеликими ковтками.

Користь для здоров’я

Цей напій ідеально підходить для ранкового вживання:

  • Він допомагає запустити травну систему.
  • Підтримує баланс корисних бактерій у кишківнику.
  • Зменшує запалення, яке може бути викликане неправильним харчуванням або стресом.
  • Покращує загальний стан шкіри завдяки виведенню токсинів.

Поради:

  • Важливо, щоб вода була теплою, а не гарячою, адже окріп може зруйнувати корисні властивості меду та інших інгредієнтів.
  • Для найкращого ефекту пийте цей коктейль щодня вранці на голодний шлунок.
  • За бажанням можна додати щіпку куркуми чи декілька крапель м'ятного екстракту для посилення смаку та корисних властивостей.

Протизапальний коктейль — це справжній еліксир здоров’я, який зарядить вас енергією та позитивом на весь день. Розпочинайте ранок із користю для тіла та душі, і незабаром ви відчуєте, як цей маленький ритуал позитивно впливає на ваше самопочуття.

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