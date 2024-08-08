"Кортизолове обличчя" - новий тренд TikTok

"Кортизолове обличчя" - новий "діагноз по аватарці" від TikTok і це вже, не розважальний контент.

Якщо ваше обличчя має одутлу та круглу форму, більшість користувачів TikTok вважають ще це через стрес і треба негайно розв'язувати цю проблему, або використовувати маски, щоб приховати своє "кортизолове обличчя". На сторінці Healthline розповіли, що ж воно таке, це "кортизолове обличчя", чи справді воно має зв’язок зі стресом і чи варто наслідувати тренди соціальних мереж.

"Кортизолове обличчя" (його ще називають "Moon Face", ніби форма повного місяця) - це остання тенденція "діагнозу по аватарці", масової діагностики, яка штурмом охопила соціальні мережі. Цей стан характеризується набряком обличчя та його здуттям, які призводять до округлої форми. TikTok стверджує, що його причиною є високий рівень гормону стресу кортизолу. Фактично, платформа переповнена контентом, де автори обговорюють вплив стресу на шкіру та дають поради щодо його зменшення.

Що таке "кортизолове обличчя"?

Попри те, що цей стан є трендом насправді він не поширений глобально і не зустрічається у кожної другої людини. Це навіть не офіційний діагноз. Деякі симптоми, які люди асоціюють із "кортизоловим обличчям", також можуть бути ознаками синдрому Кушинга, при якому організм виробляє надмірну кількість кортизолу.

Однак синдром Кушинга - дуже рідкісний і хоча стрес може сприяти запаленню, експерти з охорони здоров’я стверджують, що він, ймовірно, не є єдиною причиною, чому ваше обличчя може здаватися опухлим і роздутим.

Отже, можна сказати, що "кортизолове обличчя" - далеко не завжди результат стресу, здебільшого це міф. Хоча хронічно підвищений рівень кортизолу може спричинити набряк обличчя, це зазвичай пов'язане з серйознішими ендокринними розладами, а не з повсякденним стресом, який відчуває велика кількість людей. У більшості випадків повсякденний стрес не підвищує рівень кортизолу до тієї відмітки, яка викликала б такі значні фізичні зміни.

Стрес і набряк, чи є зв’язок?

Кортизолове обличчя / Фото: Credits

Навіть якщо стрес рідко викликає значні фізичні зміни, ви можете помітити, що ваше обличчя виглядає трохи пухкішим, ніж зазвичай. Тож, чому так відбувається?

Коли рівень кортизолу підвищується, може відбуватися процес ліпогенезу, який сприяє накопиченню жирової тканини, особливо в області обличчя, шиї та живота. Крім того, високий рівень кортизолу може спричинити затримку води та натрію в тканинах. Однак варто зазначити, що ці зміни, ймовірно, будуть незначними. Виходить, що яскраво виражені ефекти, такі як значне набрякання обличчя, зазвичай спостерігаються лише при серйозних захворюваннях. Періодичний стрес навряд чи їх викличе.

Набряк може бути трохи більш вираженим, якщо ви перебуваєте в хронічному стресі. На завершальній стадії хронічного стресу надниркові залози можуть виснажуватися через постійну потребу у виробництві кортизолу. Це може призвести до нерегульованої секреції гормону, що викликає сплески та падіння рівня кортизолу. Своєю чергою, це може призвести до постійного набряку.

Крім того, тривале підвищення рівня кортизолу пригнічує нашу імунну систему, підвищуючи її сприйнятливість до інфекцій і запалень, що також можуть сприяти набряку обличчя. Ключове слово тут — "тривалий". Ви навряд чи матимете "кортизолове обличчя", якщо не перебуваєте під високим рівнем стресу протягом тривалого часу.

Але, не забувайте, що організм більшості людей може справлятися зі щоденним стресом і адаптуватися до нього, не спричиняючи значного стійкого підвищення рівня кортизолу. Щоб утворилося "кортизолове обличчя", потрібне постійне аномальне надмірне вироблення кортизолу, що не є поширеним у типовій стресовій ситуації.

Як прибрати набряк?

Кортизолове обличчя

Якщо ви помітили, що ваше обличчя виглядає пухкішим, ніж зазвичай, існує декілька лайфгаків, які можуть вам допомогти. Проте, першочергово, необхідно розібратися, які фактори сприяють набряклості обличчя.

Чинники, які можуть викликати набряк:

Дієтичні чинники . Надмірне споживання солі може призвести до затримки води та набряків;

. Надмірне споживання солі може призвести до затримки води та набряків; Алергія . Алергічні реакції можуть викликати набряк обличчя;

. Алергічні реакції можуть викликати набряк обличчя; Ліки . Деякі ліки, можуть викликати затримку рідини та набряки;

. Деякі ліки, можуть викликати затримку рідини та набряки; Захворювання . Такі захворювання, як гіпотиреоз або захворювання нирок, також можуть викликати набряк обличчя.

. Такі захворювання, як гіпотиреоз або захворювання нирок, також можуть викликати набряк обличчя. Недосип. Поганий сон може призвести до затримки води в організмі.

Коригування харчування може виявитися робочим рішенням у розв'язанні цього питання. Наприклад, зменшення споживання солі може знизити затримку води, тоді як вживання великої кількості води допомагає вимити надлишок натрію з організму.

Холодний компрес також може зняти набряклість, а лімфодренажний масаж, стимулюватиме відтік рідини.

Але, як що ви відчуваєте дискомфорт і постійний набряк, краще зверніться за консультацією до лікаря і не займайтеся TikTok лікуванням. Лише лікар може поставити вам точний діагноз і визначити основну причину "кортизолового обличчя".

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