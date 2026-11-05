Кортизол / © Credits

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Ще кілька років тому про кортизол згадували переважно лікарі та науковці. Сьогодні ж він став одним із головних персонажів соціальних мереж і контенту про здоровʼя. Блогери обговорюють «кортизоловий живіт», експерти продають ранкові ритуали для зниження гормону стресу, а виробники продуктів для здоровʼя обіцяють повернути тілу баланс за допомогою спеціальних напоїв і добавок, про це розповідає видання Hello!.

Складається враження, що саме кортизол винен у всьому, а саме, зайвих сантиметрах на талії, безсонні, втомі, тривожності та проблемах зі шкірою. Проте є нюанс, адже кортизол не створений для того, щоб шкодити нашому організму. Навпаки, без нього ми просто не змогли б нормально функціонувати.

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Замість того щоб намагатися за будь-яку ціну знизити рівень цього гормону, варто зрозуміти, як він працює, чому його природний ритм може порушуватися та що ми можемо змінити у своєму повсякденному житті.

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Навіщо організму гормон стресу

Кортизол — це гормон, який виробляють надниркові залози. Він відіграє важливу роль у роботі практично всього організму, а саме, допомагає регулювати обмін речовин, рівень глюкози у крові, імунні реакції, артеріальний тиск та реакцію на стрес.

Саме завдяки кортизолу ми можемо швидко мобілізувати сили, коли виникає складна ситуація, зосередитися перед важливою презентацією чи впоратися з фізичним навантаженням.

Ба більше, його рівень природно змінюється протягом доби. Зазвичай кортизол підвищується вранці, бо допомагає нам прокинутися, відчути бадьорість і налаштуватися на активність. Увечері його концентрація поступово знижується, щоб створилися умови для відпочинку та сну.

Тобто нам не потрібно повністю усувати кортизол, навпаки, важливо підтримувати його природний добовий ритм. А от проблеми можуть виникати тоді, коли система реагування на стрес постійно активована та організм не отримує достатньо часу для відновлення.

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Хронічний стрес може порушити гормональний баланс

Уявіть типовий день сучасної жінки: ранкова кава замість сніданку, десятки робочих повідомлень, нескінченні справи, турбота про дітей, домашні обов’язки, розв’язання чужих проблем і спроби знайти бодай кілька хвилин для себе.

Ми відповідаємо на листи під час обіду, перевіряємо телефон перед сном, працюємо навіть тоді, коли організм буквально просить зупинитися. І часто вважаємо такий ритм нормальним.

Одначе тіло сприймає постійне недосипання, нерегулярне харчування, емоційне напруження та перевантаження як сигнали стресу. Якщо вони щодня повторюються, механізми адаптації можуть працювати з надмірним навантаженням. Наслідки можуть проявлятися по-різному, наприклад:

порушення сну та труднощі з засинанням

постійна втома чи коливання рівня енергії

зміни настрою та підвищена дратівливість

проблеми з травленням

зміни апетиту

погіршення стану шкіри

порушення метаболічних процесів

Водночас важливо пам’ятати, що ці симптоми неспецифічні. Вони можуть мати багато причин, тому не варто автоматично пояснювати будь-яке нездужання високим кортизолом.

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Кортизоловий живіт

Одна з найпопулярніших тем останнього часу — так званий «кортизоловий живіт». Ідея проста, що стрес підвищує рівень кортизолу, а той змушує організм накопичувати жир саме у ділянці живота. Проте реальність дещо складніша.

Кортизол справді бере участь у регуляції апетиту, рівня глюкози та розподілу жирової тканини. Тривале надмірне підвищення його рівня може сприяти накопиченню жиру у ділянці живота. Проте звичайний повсякденний стрес не означає автоматичного збільшення талії. На зміни фігури впливають також генетика, вік, харчування, фізична активність, якість сну та гормональні зміни.

Особливо помітними зміни будови тіла можуть ставати у період перименопаузи та менопаузи, коли знижується рівень естрогену. Є й інший важливий момент, коли ми постійно перебуваємо у напруженні, змінюються наші харчові звички. Ми частіше пропускаємо повноцінні приймання їжі, п’ємо більше кави, обираємо швидкі перекуси та солодощі.

Недосипання також може посилювати відчуття голоду та бажання їсти калорійні продукти. Виходить замкнене коло, бо стрес впливає на наші звички, а звички, своєю чергою, можуть ускладнювати адаптацію організму до стресу.

Жорсткі дієти можуть погіршити ситуацію

Коли організм тривалий час отримує недостатньо енергії, він запускає адаптивні механізми, спрямовані на збереження ресурсів. Можуть змінюватися апетит, витрати енергії та гормональні процеси, які регулюють метаболізм.

Тому стратегія «їсти якомога менше, а тренуватися якомога більше» не завжди працює у довгостроковій перспективі. Замість чергової виснажливої дієти варто зосередитися на регулярному харчуванні, повноцінному відпочинку та комфортній фізичній активності.

Важливі звички

Замість дорогих коктейлів, складних ритуалів і спроб контролювати кожен гормон варто повернутися до простих речей.

Навчіться заспокоювати нервову систему

Ми не можемо повністю прибрати стрес із життя, проте можемо навчитися давати організму можливість відновлюватися. Для цього важливо робити невеликі паузи протягом дня, наприклад, прогулятися без телефону, зробити кілька спокійних вдихів, послухати музику чи просто побути у тиші.

Допомагають також медитація, дихальні практики, йога та інші способи розслаблення. Не потрібно чекати відпустки, щоб нарешті видихнути, іноді навіть 10 хв спокою можуть стати хорошим початком.

Не замінюйте їжу кавою

Якщо ваш звичний сніданок — подвійний еспресо, а обід постійно відкладається до вечора, варто переглянути свої звички. Організму потрібна енергія, щоб справлятися з повсякденними навантаженнями. Краще робити ставку на регулярне та збалансоване харчування, у якому є:

білок: яйця, риба, птиця, бобові

корисні жири: горіхи, насіння, авокадо, оливкова олія

клітковина: овочі, фрукти, цільнозернові продукти

різноманітні джерела вітамінів і мінералів

Також важливо не забувати про достатню кількість води.

Поверніть собі природний ритм дня

Один із найпростіших способів підтримати добовий ритм кортизолу — допомогти організму відрізняти день від ночі. Для цього не потрібно прокидатися о п’ятій ранку, бігати марафони чи перетворювати життя на нескінченний список завдань. Натомість спробуйте:

виходити на вулицю вранці та отримувати природне денне світло

дотримуватися більш-менш стабільного графіка сну

регулярно рухатися протягом дня

не пропускати приймання їжі

створити спокійний вечірній ритуал

обмежувати яскраве світло та використання гаджетів перед сном

Саме прості звички, які можна підтримувати тривалий час, мають найбільше значення.

Навчіться говорити «ні» без почуття провини

Цей дуже важливо для жінок, які звикли бути відповідальними за все й одразу. Робота, сім’я, діти, стосунки, побут, турбота про близьких, тож часто власні потреби опиняються десь наприкінці нескінченного списку справ.

Ми погоджуємося допомогти, навіть коли виснажені, беремо на себе додаткові обов’язки та почуваємося винними, якщо хочемо просто відпочити. Проте постійна зайнятість не робить нас ціннішими.

Вчіться встановлювати особисті кордони, просити про допомогу та розподіляти відповідальність. Не кожне повідомлення потребує негайної відповіді, не кожне прохання має ставати вашим завданням. Турбота про себе — не егоїзм, а необхідна умова нормального життя.

Чи треба спеціально знижувати кортизол

Популярні поради обіцяють швидкий результат, проте універсального засобу для його зниження не існує. І головне — здоровій людині не потрібно прагнути постійно мати якомога нижчий рівень цього гормону.

Якщо є підозра на порушення гормональної регуляції, не варто самостійно призначати собі аналізи чи приймати добавки. Значне та тривале підвищення кортизолу може бути пов’язане з певними захворюваннями, зокрема синдромом Кушинга, і потребує медичного обстеження. Лікар оцінить симптоми, ваше здоров’я та за потреби призначить відповідні аналізи.

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