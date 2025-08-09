Кортизолове обличчя: чому виникають набряки, які вам не властиві

Кортизолове обличчя / © Credits

Реклама

Розбираємось із цим питанням разом із дерматологинею Dr. Geeta Yadav. Термін «кортизолове обличчя» не є офіційним діагнозом у медицині. Він виник у соцмережах і частково базується на реальному феномені, відомому в ендокринології як «місячне обличчя» — характерна кругла, пухка форма обличчя, яка виникає через синдром Кушинга. Це серйозне захворювання, за якого рівень кортизолу в організмі довгий період перевищує норму.

Проте у реальному житті більшість випадків набряків обличчя не мають нічого спільного з синдромом Кушинга чи небезпечними гормональними порушеннями.

Причини появи набряклості обличчя

Надлишок солі у раціоні. Солона їжа, наприклад, фастфуд, снеки, копченості тощо, затримує воду в організмі, особливо у тканинах обличчя.

Недостатній сон. Порушення сну впливають на циркуляцію рідин у тілі та викликають запалення, а це може проявлятись як набряки під очима чи загальна «припухлість».

Мала рухливість . Малорухомий спосіб життя знижує лімфоток, ускладнює виведення зайвої рідини.

Гострий чи хронічний стрес . Кортизол, гормон стресу, може викликати запальні реакції, порушення сну, апетиту та навіть зміну форми обличчя у довгостроковій перспективі.

Гормональні коливання у жінок. Перед менструацією чи під час неї в організмі відбувається затримка води, звідси й «пухлість» на щоках, губах, під очима.

Як відрізнити звичайний набряк від серйозної проблеми

Набряки, які з’являються епізодично, наприклад, після вечері з піцою чи безсонної ночі, не є небезпечними. Вони минають самі по собі.

Якщо набряки регулярні, прогресують, супроводжуються збільшенням маси тіла, високим тиском, порушеннями менструального циклу, акне, надмірним оволосінням на тілі, варто звернутися до ендокринолога. Це може бути сигналом гормонального дисбалансу.

Що робити, якщо обличчя має «пухкий» вигляд

Пити достатньо води. Контролюйте сіль у харчуванні та підтримуйте гідратацію, це допомагає ниркам і лімфатичній системі виводити надлишкову рідину.

Робити легкий масаж обличчя. Використовуйте гуаша, ролери чи просто пальці, це стимулює лімфоток.

Більше рухатись . Щоденна прогулянка чи зарядка допоможе зняти набряклість.

Знижувати рівень стресу. Медитації, глибоке дихання, йога чи просто улюблена музика, усе це знижує рівень кортизолу.

Висипатись. Сон у темному, прохолодному приміщенні обов’язковий елемент антинабрякового догляду.

Не кожна зміна у зовнішності — це вирок. Але уважність до сигналів свого тіла — найкращий спосіб підтримати здоров’я та красу зсередини. Іноді «кортизолове обличчя» — це просто нагадування про те, що час подбати про себе.