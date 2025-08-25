Кориця: яку користь вона принесе для вашого здоровʼя

Кориця / © Credits

Видання Real Simple розповіло, що кориця здатна знижувати рівень цукру у крові, нормалізувати тиск, підтримувати імунітет і навіть уповільнювати старіння клітин. То чому ж ця спеція досі лежить десь у глибині вашої шафки, саме час поставити баночку з корицею на перший план.

Які бувають види кориці

Найчастіше ми зустрічаємо два основних види:

Цейлонська кориця (Cinnamomum zeylanicum) — «справжня» кориця, яка походить зі Шрі-Ланки. Має світло-коричневий відтінок, ніжний смак і тонку крихку кору. Вважається безпечнішою для щоденного споживання, адже містить мінімум кумарину, речовини, яка у великих дозах шкодить печінці.

Касія (Cassia) — поширеніша та доступніша кориця, яку вирощують у Китаї, Індонезії та В’єтнамі. Вона темніша, має грубішу кору та насиченіший «гострий» смак. Саме її найчастіше продають у магазинах.

Обидва різновиди багаті антиоксидантами, протизапальними та антибактеріальними речовинами. Але для щоденного використання дієтологи радять обирати саме цейлонську.

Корисні властивості

Знижує рівень цукру у крові. Допомагає підвищити чутливість до інсуліну, а це особливо корисно людям із переддіабетом. Нормалізує артеріальний тиск. Регулярне вживання кориці позитивно впливає на серцево-судинну систему. Зменшує запалення. Фенольні сполуки кориці діють як природні протизапальні засоби. Захищає серце. Сприяє зниженню рівня «поганого» холестерину та тригліцеридів. Має антибактеріальні та протигрибкові властивості. Допомагає боротися з інфекціями ротової порожнини та кишківника. Підтримує імунітет. Антиоксиданти нейтралізують вільні радикали та уповільнюють старіння клітин. Сприяє роботі мозку. Кориця впливає на кращу концентрацією та профілактику нейродегенеративних захворювань. Покращує травлення. Допомагає під час здуття, важкості та сприяє росту корисної мікрофлори кишківника. Може зменшувати ризик онкології. Завдяки високій антиоксидантній активності. Догляд за зубами. Не дарма кориця є у складі жувальних гумок, паст і ополіскувачів: вона знищує шкідливі бактерії у роті.

Скільки кориці можна вживати

Краще не перевищувати 1 ч. л на день, близько 3 г, для касії. Для цейлонської кориці доза може бути більшою, адже вона містить значно менше кумарину.

Як додати більше кориці у свій раціон

посипати нею вівсянку, мюслі чи ґранолу,

додати у каву, чай чи гарячий шоколад,

використовувати у випічці та десертах,

змішувати з медом для зміцнення імунітету,

додавати у маринади для м’яса чи соуси.

Кориця — це не просто спеція для солодощів. Це природний засіб для підтримки здоров’я, який варто включити у щоденне харчування. Обирайте цейлонську для регулярного вживання, додавайте в улюблені страви та напої, і нехай ця ароматна пряність стане вашим маленьким секретом довголіття та гарного самопочуття.