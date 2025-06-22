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ТСН у соціальних мережах

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2 хв

Кровотеча від побутової травми: як звичайна футболка може врятувати життя

Перша швидка допомога коли під рукою не має аптечки — що робити, якщо є лише одяг.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Кровотеча від побутової травми

Кровотеча від побутової травми / © www.credits

Ми звикли думати, що для порятунку життя під час важкого поранення потрібні спеціальні медичні засоби — бинти, джгути, серветки, антисептики. Але у реальності, коли трапляється надзвичайна ситуація — на вулиці, у лісі, у дорозі — найчастіше під рукою є лише те, що ми носимо на собі. На сторінці bavariamedic розповіли про один із найпростіших, але критично важливих навичок: зупинка великої кровотечі за допомогою звичайної футболки.

Сильна кровотеча — одна з головних причин смерті за травм. Людина може втратити свідомість за кілька хвилин, а без належної допомоги — загинути. Але правильна дія буквально за перші 1–3 хв може зберегти життя. Не треба бути лікарем, щоб врятувати — треба знати, як зупинити кров.

Як зупинити критичну кровотечу з допомогою футболки

  1. Знайдіть джерело кровотечі. Швидко огляньте потерпілого та визначте, звідки йде кров. Не зосереджуйтесь на плямах, а шукайте активне джерело — часто воно «б’є струменем» або дуже швидко просочується.

  2. Негайно тисніть на рану. Ваші пальці — найкраще, що є під рукою. Натискайте прямо на рану, не чекайте, поки знайдете тканину чи щось інше. Якщо на рані є сторонній предмет — не витягуйте його, тисніть навколо.

  3. Розірвіть футболку та скрутіть тканину у щільний клубок. Якщо кровотеча сильна та йде з глибини (наприклад, ножове чи уламкове поранення), треба не лише натискати, а й заповнити рану. Розірвіть футболку або будь-яку тканину (можна шарф, рукав), скрутіть її в тугий тампон.

  4. Упакуйте та притисніть. Вставте щільно скручений шматок тканини глибоко у рану — настільки глибоко, наскільки дозволяє отвір. Це називається «тампонада рани». Після цього продовжуйте тиснути — долонею чи ліктем, не зупиняйтесь ні на секунду.

  5. Не припиняйте тиску до приїзду медиків. Забудьте про старі міфи: не треба змінювати пов’язку, якщо вона «наповнилася» — продовжуйте тиснути. Втрата дорогоцінного часу — небезпечніша за все. Усі дії зосереджені на одному: тиск, тиск і ще раз тиск.

Поради

  • Не витягуйте сторонні предмети з рани (ніж, уламки скла): це може посилити кровотечу.

  • Не накладайте джгут, якщо не вмієте — неправильне накладення може призвести до втрати кінцівки. У перших хвилинах найефективніше — саме прямий тиск.

  • Попросіть інших викликати «швидку», поки ви зупиняєте кров.

Ця проста навичка — частина базової медичної грамотності, якою має володіти кожна людина. У критичній ситуації ви можете стати героїнею — для дитини, чоловіка, подруги чи випадкового перехожого.

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