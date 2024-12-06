Куркума: у чому її користь для нашого здоровʼя

Куркума — це яскрава приправа, що додає стравам насичений жовтий колір і цінний елемент, який використовується у традиційній медицині для лікування багатьох захворювань. Її основна активна сполука, куркумін, має потужні протизапальні та антиоксидантні властивості.
Видання Medical News Today розповіло, у чому полягає користь цієї спеції для здоров’я та які ризики можуть виникнути під час її використання.
Харчова цінність куркуми
Мелена чи свіжа куркума є популярним інгредієнтом у багатьох кухнях світу. Її додають до порошку карі, смузі, гарячих напоїв та супів. Куркума забезпечує значну частину добової потреби у залізі для дорослих чоловіків та жінок у постменопаузі, що робить її корисною для запобігання дефіциту цього елемента.
Переваги куркуми для здоров’я
- Протизапальна дія. Куркумін, активний компонент куркуми, блокує дію запальних речовин в організмі. Це допомагає зменшити біль і запалення під час таких захворювань, як остеоартрит. Ефективність куркуміну може зрівнятися із нестероїдними протизапальними засобами.
- Знеболювальний ефект. Куркума також може полегшувати біль, спричинений запальними процесами, наприклад під час артриту.
- Допомагає під час синдрому подразненого кишківника (СПК). В аюрведичній медицині куркума традиційно використовувалась для покращення травлення.
- Потенціал у лікуванні раку.Ця сполука може зменшувати побічні ефекти хімієтерапії та променевої терапії, а також покращувати якість життя пацієнтів.
Можливі ризики вживання куркуми
- Розлади травлення. Великі дози куркуми можуть викликати нудоту, біль у животі, кислотний рефлюкс або діарею.
- Розрідження крові. Куркума може знижувати згортання крові, тому її слід уникати людям, які приймають антикоагулянти чи мають проблеми зі згортанням.
- Дефіцит заліза. Добавки куркуміну зв’язуються із залізом, ускладнюють його засвоєння організмом. Це може спричинити дефіцит цього елемента, особливо під час вживання високих доз.
- Забруднення свинцем. Є ризик забруднення куркуми свинцем у місцях її виробництва, таких як Індія чи Бангладеш. Споживання таких продуктів може мати небезпечні наслідки для здоров’я, особливо для дітей та вагітних жінок.
- Алергічні реакції. Куркума може спричиняти алергічний дерматит або свербіж у чутливих людей. У разі виникнення таких симптомів слід негайно припинити її вживання.
Кому не слід приймати куркуму
Людям із наступними станами варто бути обережними:
- вагітність та грудне вигодовування;
- захворювання печінки чи жовчного міхура;
- недавні операції;
- проходження хімієтерапії.
Чи можна вживати куркуму щодня
Регулярне споживання невеликої кількості куркуми в їжі безпечне для більшості людей. Однак приймання великих доз, особливо у вигляді добавок, може мати небажані ефекти. Перш ніж почати приймання куркуміну, слід проконсультуватися з лікарем, особливо якщо ви маєте хронічні захворювання чи приймаєте ліки.
Куркума — це справжня золота спеція, яка може принести багато користі для здоров’я, але лише за умови відповідального використання. Не забувайте дотримуватись рекомендованих доз і перед вживанням консультуватися з лікарем.
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