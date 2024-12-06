Куркума: у чому її користь для нашого здоровʼя

Куркума — це яскрава приправа, що додає стравам насичений жовтий колір і цінний елемент, який використовується у традиційній медицині для лікування багатьох захворювань. Її основна активна сполука, куркумін, має потужні протизапальні та антиоксидантні властивості.

Видання Medical News Today розповіло, у чому полягає користь цієї спеції для здоров’я та які ризики можуть виникнути під час її використання.

Харчова цінність куркуми

Мелена чи свіжа куркума є популярним інгредієнтом у багатьох кухнях світу. Її додають до порошку карі, смузі, гарячих напоїв та супів. Куркума забезпечує значну частину добової потреби у залізі для дорослих чоловіків та жінок у постменопаузі, що робить її корисною для запобігання дефіциту цього елемента.

Переваги куркуми для здоров’я

Протизапальна дія. Куркумін, активний компонент куркуми, блокує дію запальних речовин в організмі. Це допомагає зменшити біль і запалення під час таких захворювань, як остеоартрит. Ефективність куркуміну може зрівнятися із нестероїдними протизапальними засобами.

Куркумін, активний компонент куркуми, блокує дію запальних речовин в організмі. Це допомагає зменшити біль і запалення під час таких захворювань, як остеоартрит. Ефективність куркуміну може зрівнятися із нестероїдними протизапальними засобами. Знеболювальний ефект. Куркума також може полегшувати біль, спричинений запальними процесами, наприклад під час артриту.

Куркума також може полегшувати біль, спричинений запальними процесами, наприклад під час артриту. Допомагає під час синдрому подразненого кишківника (СПК) . В аюрведичній медицині куркума традиційно використовувалась для покращення травлення.

. В аюрведичній медицині куркума традиційно використовувалась для покращення травлення. Потенціал у лікуванні раку.Ця сполука може зменшувати побічні ефекти хімієтерапії та променевої терапії, а також покращувати якість життя пацієнтів.

Можливі ризики вживання куркуми

Розлади травлення. Великі дози куркуми можуть викликати нудоту, біль у животі, кислотний рефлюкс або діарею.

Великі дози куркуми можуть викликати нудоту, біль у животі, кислотний рефлюкс або діарею. Розрідження крові. Куркума може знижувати згортання крові, тому її слід уникати людям, які приймають антикоагулянти чи мають проблеми зі згортанням.

Куркума може знижувати згортання крові, тому її слід уникати людям, які приймають антикоагулянти чи мають проблеми зі згортанням. Дефіцит заліза. Добавки куркуміну зв’язуються із залізом, ускладнюють його засвоєння організмом. Це може спричинити дефіцит цього елемента, особливо під час вживання високих доз.

Добавки куркуміну зв’язуються із залізом, ускладнюють його засвоєння організмом. Це може спричинити дефіцит цього елемента, особливо під час вживання високих доз. Забруднення свинцем. Є ризик забруднення куркуми свинцем у місцях її виробництва, таких як Індія чи Бангладеш. Споживання таких продуктів може мати небезпечні наслідки для здоров’я, особливо для дітей та вагітних жінок.

Є ризик забруднення куркуми свинцем у місцях її виробництва, таких як Індія чи Бангладеш. Споживання таких продуктів може мати небезпечні наслідки для здоров’я, особливо для дітей та вагітних жінок. Алергічні реакції. Куркума може спричиняти алергічний дерматит або свербіж у чутливих людей. У разі виникнення таких симптомів слід негайно припинити її вживання.

Кому не слід приймати куркуму

Людям із наступними станами варто бути обережними:

вагітність та грудне вигодовування;

захворювання печінки чи жовчного міхура;

недавні операції;

проходження хімієтерапії.

Чи можна вживати куркуму щодня

Регулярне споживання невеликої кількості куркуми в їжі безпечне для більшості людей. Однак приймання великих доз, особливо у вигляді добавок, може мати небажані ефекти. Перш ніж почати приймання куркуміну, слід проконсультуватися з лікарем, особливо якщо ви маєте хронічні захворювання чи приймаєте ліки.

Куркума — це справжня золота спеція, яка може принести багато користі для здоров’я, але лише за умови відповідального використання. Не забувайте дотримуватись рекомендованих доз і перед вживанням консультуватися з лікарем.

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