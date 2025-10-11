Курс із 10 сеансів масажу: необхідність чи просто забаганка / © Credits

Реабілітолог Данило Абрамов розповів, що цифра 10 — це зручне, але не магічне число. Багато хто думає, що після восьмого чи дев’ятого сеансу відбувається якийсь особливий фізіологічний ефект. Насправді жодних доказів, що саме 10 сеансів дають максимум користі, немає. Це скоріше історично сформована практика, одного разу були встановлені регламенти та ця цифра збереглася.

Насправді масаж має накопичувальний ефект, але він не прив’язаний до конкретної кількості процедур. Деякому достатньо 3–5 сеансів, іншим — 15, залежно від стану тіла та цілей.

Масаж — не панацея

Важливо розуміти, що масаж не може бути єдиним методом лікування. Якщо у вас болить спина, шия чи інші м’язи, його варто поєднувати з:

фізичною активністю

вправами на розтяжку

правильною поставою та ергономікою на роботі

іншими методами реабілітації за потреби

Тільки комплексний підхід забезпечує максимальний та довготривалий ефект.

Коли цифра 10 — це маркетинг

Експерт підкреслює, що іноді рекомендація пройти 10 сеансів має більше комерційний характер, ніж медичний.

«Якщо вам нав’язують: „10 сеансів — обов’язково, інакше не допоможе“, — це вже маркетингова схема», — говорить Абрамов.

Тому не варто боятися запитати у спеціаліста про необхідну кількість процедур для вашої конкретної проблеми.

10 сеансів масажу — це зручно, але не обов’язково. Кожне тіло унікальне та рекомендація має базуватися на ваших потребах, а не на традиційних цифрах або комерційних схемах. Пам’ятайте, масаж — це інструмент для вашого комфорту та здоров’я, а не цифра у прайс-листі.