Чому квашена капуста - ідеальна страва для здоров'я та схуднення

Квашена капуста — не лише популярна та смачна страва, яка займає почесне місце в українській кухні, але й справжній суперфуд, який має численні користі властивості для організму.

Відомий український лікар Євген Комаровський розповів, що квашена капуста значно корисніша за свіжу, завдяки своїм унікальним властивостям, які можуть позитивно вплинути на здоров'я, допомогти у боротьбі із зайвою вагою та зміцнити імунну систему.

Чому квашена капуста ідеальна для схуднення

Низька калорійність та висока поживна цінність. Квашена капуста містить багато клітковини, яка забезпечує відчуття ситості. При цьому вміст калорій у ній низький, що робить її чудовим продуктом для зниження ваги.

Квашена капуста містить багато клітковини, яка забезпечує відчуття ситості. При цьому вміст калорій у ній низький, що робить її чудовим продуктом для зниження ваги. Об'єм та ситність. Страва дозволяє отримати велику порцію їжі, яка наповнює шлунок, але не перевантажує організм калоріями.

Страва дозволяє отримати велику порцію їжі, яка наповнює шлунок, але не перевантажує організм калоріями. Регулювання травлення. Завдяки високому вмісту пробіотиків квашена капуста підтримує здоров’я кишківника, що важливо для тих, хто хоче нормалізувати обмін речовин і підтримувати здорову вагу.

Корисні властивості квашеної капусти

Багатий склад вітамінів і мікроелементів

Вітамін С, який підсилює імунітет.

Вітаміни групи B, зокрема В6 та фолієва кислота, які підтримують нервову систему.

Вітамін К, який сприяє здоров’ю кісток.

Мінерали: залізо, марганець і калій.

Джерело пробіотиків

Пробіотики, які утворюються в процесі ферментації, покращують травлення, сприяють зміцненню місцевого імунітету кишківника та підтримують здоров’я мікрофлори.

Антиоксидантні властивості

Квашена капуста може мати антиканцерогенні властивості, знизити ризик розвитку раку товстої кишки, печінки та простати.

Позитивний вплив на синдром подразненого кишківника

Регулярне споживання квашеної капусти зменшує прояви симптомів цього захворювання.

Як правильно споживати квашену капусту

Хоча квашена капуста надзвичайно корисна, важливо пам’ятати про вміст натрію. У процесі ферментації використовується сіль і якщо зловживати капустою, це може призвести до надмірного споживання натрію, що підвищить ризик гіпертонії.

Рекомендації від лікаря:

Споживайте квашену капусту в помірній кількості.

Контролюйте кількість солі під час домашнього приготування.

Домашня чи магазинна квашена капуста

Лікар наголошує, що домашня квашена капуста є кориснішою. У промислових умовах капусту можуть пастеризувати, що знищує пробіотики, або додавати консерванти, які впливають на якість продукту. Якщо ви хочете отримати максимум користі, краще готувати квашену капусту вдома.

Корисні факти:

Здоров'я кісток. Завдяки високому вмісту вітаміну К, квашена капуста підтримує щільність кісткової тканини та знижує ризик остеопорозу.

Захист від стресу. Вітаміни групи B позитивно впливають на нервову систему, сприяють покращенню настрою та зниженню рівня стресу.

Як додати її до раціону

Вона чудово доповнює салати.

Може використовуватися як гарнір до м’ясних страв.

Стане чудовою основою для супів або тушкованих страв.

Квашена капуста – це продукт, який повинен бути у раціоні кожного, хто прагне підтримувати здоров’я та залишатися в гарній формі. Збалансований вміст вітамінів, пробіотиків та низька калорійність роблять її незамінною для активних людей, які прагнуть отримувати задоволення від їжі без шкоди для організму.

Нещодавно ми писали про старовинний рецепт квашення капусти без цукру та води.

Читайте також: