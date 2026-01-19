- Дата публікації
Куріння — що відбувається з тілом після останньої сигарети
Якщо ви курите та мрієте про кращий стан здоров’я, є простий та ефективний спосіб — кинути курити. І це не просто порожні слова — організм починає відновлюватися вже через 20 хв після останньої сигарети.
Чим довше ви залишаєтеся без тютюну, тим більші зміни на краще відчуваєте у своєму тілі та самопочутті, про це розповіло видання Cleveland Clinic.
Кинути курити — це складно, але неймовірно вигідно. Відновлення починається майже одразу, а з часом користь лише зростає: від покращення циркуляції крові до зменшення ризику серцевих захворювань і раку.
Що відбувається після останньої сигарети
Через 20 хвилин
Тиск крові та серцевий ритм приходять до нормальних значень.
Підвищується температура рук і ніг, адже кровоносні судини починають розширюватися.
Через 8 годин
Знижується рівень чадного газу у крові, а кисню стає більше — це живить кожну клітину організму.
Через 24 години
Ризик серцевого нападу починає зменшуватися.
Через 48 годин
Нервові закінчення починають відновлюватися, відновлюється чутливість смаку.
Через 72 години
Легше дихати — бронхи розслабляються, а слизова очищається від подразнення.
Через 1–3 місяці
Покращується кровообіг і витривалість. Тепер прогулянки, спорт та фізична активність даються значно легше.
Через 1–9 місяців
Менше кашлю та задишки.
Відновлюються легені, очищуються дихальні шляхи від слизу та токсинів.
Через 1 рік
Ризик серцевих захворювань падає удвічі порівняно з курцями.
Через 5 років
Ризик інсульту зменшується до рівня тих, хто ніколи не курив.
Через 10 років
Ризик раку легень зменшується наполовину, а ймовірність інших видів раку, наприклад, ротової порожнини, гортані, стравоходу, сечового міхура, нирок і підшлункової залози, також падає.
Кинути курити — це не лише крок до довшого життя, а й шлях до кращого самопочуття, підвищення енергії та зниження ризику серйозних захворювань. Так, перші дні можуть бути складними через симптоми відміни, але з підтримкою та планом дій подолати їх можливо.