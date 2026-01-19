ТСН у соціальних мережах

Куріння — що відбувається з тілом після останньої сигарети

Якщо ви курите та мрієте про кращий стан здоров’я, є простий та ефективний спосіб — кинути курити. І це не просто порожні слова — організм починає відновлюватися вже через 20 хв після останньої сигарети.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко
Кинути курити – що відбувається з тілом після останньої сигарети

Чим довше ви залишаєтеся без тютюну, тим більші зміни на краще відчуваєте у своєму тілі та самопочутті, про це розповіло видання Cleveland Clinic.

Кинути курити — це складно, але неймовірно вигідно. Відновлення починається майже одразу, а з часом користь лише зростає: від покращення циркуляції крові до зменшення ризику серцевих захворювань і раку.

Що відбувається після останньої сигарети

Через 20 хвилин

  • Тиск крові та серцевий ритм приходять до нормальних значень.

  • Підвищується температура рук і ніг, адже кровоносні судини починають розширюватися.

Через 8 годин

  • Знижується рівень чадного газу у крові, а кисню стає більше — це живить кожну клітину організму.

Через 24 години

  • Ризик серцевого нападу починає зменшуватися.

Через 48 годин

  • Нервові закінчення починають відновлюватися, відновлюється чутливість смаку.

Через 72 години

  • Легше дихати — бронхи розслабляються, а слизова очищається від подразнення.

Через 1–3 місяці

  • Покращується кровообіг і витривалість. Тепер прогулянки, спорт та фізична активність даються значно легше.

Через 1–9 місяців

  • Менше кашлю та задишки.

  • Відновлюються легені, очищуються дихальні шляхи від слизу та токсинів.

Через 1 рік

  • Ризик серцевих захворювань падає удвічі порівняно з курцями.

Через 5 років

  • Ризик інсульту зменшується до рівня тих, хто ніколи не курив.

Через 10 років

  • Ризик раку легень зменшується наполовину, а ймовірність інших видів раку, наприклад, ротової порожнини, гортані, стравоходу, сечового міхура, нирок і підшлункової залози, також падає.

Кинути курити — це не лише крок до довшого життя, а й шлях до кращого самопочуття, підвищення енергії та зниження ризику серйозних захворювань. Так, перші дні можуть бути складними через симптоми відміни, але з підтримкою та планом дій подолати їх можливо.

