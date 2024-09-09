Лайфгак, як заснути за 5 хвилин: поради лікаря

Якщо ви не можете заснути, навіть коли відчуваєте виснажливу втому, вам у пригоді стане проста гра в слова.

Лікар каже, що третина людей вважають, що страждають від безсоння, і понад 10% з них використовують снодійне або алкоголь, щоб пришвидшити засинання. На своїй сторінці хірург Karan Raj спростовує розповсюджені міфи, які блукають інтернетом, щодо здоровʼя і дає корисні поради з власного досвіду. Цього разу він порадив ефективний спосіб, який допоможе заглушити нічні "голоси в голові та діалоги", переживання і нескінченний потік думок.

Техніка називається "Когнітивне перетасування".

Коли ви лежите в ліжку, можна легко потрапити в циклічні та руйнівні моделі думок. Це може спровокувати стресову реакцію організму, яка не дасть вам заснути. Що довше ви не спите, то більше негативних моделей мислення у вас виникає. А це ще далі відганяє від вас бажаний сон.

Однак лікар припускає, що когнітивне перетасування може майже миттєво "перервати" цикл надмірного мислення. Все, що вам потрібно зробити, коли ви помітите, що думки затягує у нескінченний вир, – згадати випадкове слово. Наприклад, слово "сон". Для кожної літери вибраного слова вигадайте інші слова, що починаються з тієї ж літери. Наприклад "собака", "оркестр", "нічник". Продовжуйте робити це, доки не закінчаться ідеї або ви не втратите інтерес. За словами лікаря, дуже важливо не просто думати про слова, але й "візуалізувати" їх.

Цей трюк допоможе заспокоїти вир думок.

У коментарях сотні підписників почали ділитися своїм досвідом щодо використання цієї техніки. Багато хто підтвердив, що метод виявився доволі ефективним. Вам просто необхідно уявляти випадкові обʼєкти та переходити від слова до слова. В певний момент ви незчуєтеся і вже будете спати.

Однак знайшлися і ті, хто сказав, що ця гра в слова призвела до більшої тривоги чи людям просто стало нудно. Вони забули, які слова вже згадували, й мозок повернув їх до початкових тривожних думок.

Тож не можна однозначно сказати, чи спрацює техніка на вас, але варто спробувати.

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