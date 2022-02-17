Лазеротерапія: як працює і коли використовується, показання та протипоказання

Лазеротерапія: як працює і коли використовується, показання та протипоказання

Лазерне лікування є частиною терапії різноманітних захворювань. Лазеротерапія також дедалі частіше використовується спортсменами для прискорення загоєння травм та регенерації м'язів.

Лазерна терапія (ЛТ) – це лікувальна процедура, в якій використовуються медичні лазери – пристрої, що випромінюють монохроматичне світло – світловий потік однієї фіксованої довжини хвилі. ЛТ використовуються в хірургії, естетичній медицині, стоматології та косметології. Як один із напрямків фізіотерапії лазеротерапія займається стимуляцією процесів загоєння опорно-рухового апарату. Лазер має протизапальні, знеболювальні, протинабрякові властивості, сприяє загоєнню тканин і стимулює мікроциркуляцію. Докладніше про лазерну терапію розповідає лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко.

Що таке лазерна терапія

Лазеротерапія – фізіотерапевтичне лікування лазерами, що використовується для лікування болю, травм, захворювань опорно-рухового апарату та шкіри. Також зустрічається під такими термінами, як "лазерна терапія холодним світлом" та "лазерна біостимуляція".

Лазерне випромінювання часто рекомендується у фізіотерапії за ревматоїдних та дегенеративних захворювань суглобів як один із методів із знеболюючим ефектом, а також як доповнення раннього лікування посттравматичних станів. Клінічні дослідження показали, що ЛТ особливо ефективно у зменшенні гострих та хронічних болів у скелетно-м'язовому апараті.

Дози опромінення підбираються індивідуально, оскільки дуже високі або низькі можуть послабити ефект лікування.

У яких випадках рекомендується лазеротерапія? Основні свідчення

Лазер має дуже широкий спектр застосування. Однак варто пам'ятати, що використання лазерного випромінювання не завжди є доцільним. З цієї причини перед тим, як пройти курс ЛТ, слід проконсультуватися з лікарем. Основними показаннями до лазерної біостимуляції є:

ревматичні та дегенеративні захворювання опорно-рухового апарату;

синдром зап'ясткового каналу (тунельний синдром);

як частина реабілітації після травм, таких як розтягнення, вивихи та переломи;

пролежні і рани, що тривало гояться, виразки;

шпори п'яти (плантарний фасциїт);

латеральний епікондиліт (лікоть тенісиста);

гостре запалення м'яких тканин;

судоми, м'язові спазми.

Найчастіше використовується поєднання різних видів лікувальних процедур. Процедуру можна застосовувати у дітей, але вона вимагає особливої обережності та дотримання всіх правил, пов'язаних із перебігом впливу лазерним світлом.

Коли потрібно відмовитись від лазеротерапії: протипоказання до ЛТ

Застосування лазера в медицині та реабілітації також має свої протипоказання, як будь-який інший метод лікування. Проходити лазерне опромінення наполегливо не рекомендується у таких випадках, як:

вагітність, особливо перший триместр;

пухлини злоякісного типу;

у період менструації;

приймання фотосенсибілізаційних препаратів;

схильність до епілептичних нападів;

за наявності високої температури;

перебіг вірусних та бактеріальних інфекцій;

у разі застосування антикоагулянтів та стероїдних засобів.

Особливої обережності слід дотримуватися при роботі з лазером на обличчі та навколо очей. Вплив на очне яблуко такого типу процедур є надзвичайно небезпечним і може призвести до відшарування сітківки. Також варто пам'ятати про підбір відповідної дози перед початком лазеротерапії. За гострих станів вона становить 0,1-3 Дж/см2, за хронічних – 6-20 Дж/м2.

Що таке лазерна терапія високої потужності

Високоенергетична лазерна терапія, часто звана HILT, — лазерна дія високої інтенсивності, де використовується випромінювання в діапазоні довжин хвиль від 800 до 1100 нм.

Ефективність лікування захворювань за допомогою потужної лазерної терапії підтверджена дослідженнями. Наразі лазер застосовується під час лікування захворювань у галузі загальної медицини, дерматології, ЛОР, стоматології, неврології, ортопедії, подології, хірургії, ревматології.

ЛТ нерідко виступає частиною реабілітації, допомагаючи зменшити наслідки травм та пошкоджень сухожиль і кісток. Лазерна терапія допомагає в лікуванні захворювань, локалізованих практично в кожній зоні тіла пацієнта, з особливим акцентом на лікування стійкого, сильного болю. Цей вид терапії дозволяє не лише полегшити симптоми, пов'язані з патологічними змінами, що відбуваються у тканинах, але й ефективно лікувати їх причини.

Застосування потужної лазерної терапії: які хвороби лікує

Високоенергетична лазерна терапія сприяє загоєнню та регенерації тканин, активізує обмінні процеси клітин та прискорює мікроциркуляцію. Такий тип ЛТ однаково ефективний при лікуванні м'язових болів, а також під час терапії пошкоджених або подразнених нервів, пов'язаних з гострим болем, що іррадіює.

Високоенергетична лазерна терапія використовується, зокрема, під час таких захворювань, як:

запалення ахіллового сухожилля (ахіллодинію);

розтягнення зв'язок;

артрит, бурсит;

ушкодження меніска;

шийна дископатія;

міжреберна та трійчаста невралгія;

забиття, розриви зв'язок/сухожилля;

біль у попереково-крижовій зоні.

Позитивний ефект лікування лазером видно після декількох терапевтичних сеансів, залежно від параметрів лікування, що використовуються, і частоти терапії.

Лазерна терапія: думки фахівців

Згідно з науковими звітами та незліченними дослідженнями, лазер має задокументований лікувальний ефект. Позитивний ефект зафіксований зокрема у разі його використання у процесі загоєння пролежнів, рубців або реабілітації опорно-рухового апарату. В естетичній медицині спостерігається значне зменшення змін пігментації, знебарвлення та ознак старіння шкіри.

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