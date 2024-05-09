Лібідо та гормони – який зв’язок: розповідає ендокринологиня

Вплив гормонів на організм людини надзвичайно сильний і здавалось би, нас нічого не турбує і не болить, але в організмі може коїтись щось незрозуміле: коливання ваги, випадіння волосся, відсутність бажання, ламкість нігтів, та багато чого іншого. Сьогодні розкажемо вам про взаємозв’язок між гормонами та вашим лібідо.

Лібідо відображає рівень нашої сексуальної активності та інтересу до інтимних відносин. Його низький рівень зумовлений різними фізичними, психологічними або емоційними факторами. Високий же рівень відображає стан здоров'я та нашу емоційну сферу життя.

Можливо, хтось відмахнеться і скаже, що лібідо та секс не грають великої ролі у житті людини, та все ж нагадаємо, що сексуальна активність може позитивно впливати на фізичне здоров'я, зміцнюючи імунну систему, поліпшуючи кровообіг. Інтимність сприяє підвищенню настрою, зменшує стрес та покращую самопочуття в цілому. Хіба варто відмовлятись від всього цього?

Тож, якщо ви відчуваєте, що втрачаєте потяг і бажання, а сексуальна сфера життя відходить на задній план, або перетворюється на сумний секс за розкладом, ендокринологиня Євгенія Рогальська радить звернути увагу на наступні гормони:

Кортизол. Лібідо “вбиває” насамперед гормон реакції виживання кортизол. Тому якщо ви після робочого дня, або постійного стресового впливу “не хочете” - це закономірно. Треба знижувати кортизол. Тестостерон. Цей хлопець дуже капризний. Якщо спорту нема + є стрес і надлишкова вага, він знижується. Якщо спорту надто багато, він також може “виснажуватись”. Так чи інакше, низький тестостерон = низьке лібідо. Естрадіол. Основний гормон жіночності і зволоження під час статевого акту. Нема естрадіолу - нема лубрикації, є мікротравми, біль і витончення слизової. ДГЕА. Основний гормон – “антикортизол”, “антистрес”. Окрім своєї основної функції, також має змогу посилювати бажання. Окситоцин. Дефіцит окситоцину провокує відчуження від партнера, відсутність емоційної близькості з ним, підвищує тривожність. Тому і тут не до інтиму.



Не варто відмовляти собі у задоволеннях і сподіватись, що все якось минеться. Якщо ви відчуваєте, що ця частина життя “просіла”, порадьтеся з лікарем, здайте аналізи і знову насолоджуйтесь бурхливим та п’янким сексуальним життям, зі здоровим лібідо.

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