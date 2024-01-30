Лікарка назвала продукт, який потрібно їсти щодня, щоб знизити ризик серцево-судинних захворювань

Загальновідомо, що продукти з високим вмістом насичених жирів є шкідливими для нашого серця. Однак, є продукти, які можуть мати протилежний ефект.

Лікарка Дебора Лі розповіла Еxpress.co.uk про популярний овоч, який можна їсти щодня, щоб покращити здоров'я серця. За її словами, у ньому багато антиоксидантів, які можуть допомогти покращити кровотік, підтримати зростання нових кровоносних судин і навіть запобігти атеросклерозу — відкладенню жирових бляшок на стінках артерій.

Вона пояснила, що часник досягає цих кардіозахисних ефектів за рахунок покращення профілю холестерину, інгібування вироблення холестерину в печінці, зниження артеріального тиску, надаючи протизгортальну дію за рахунок пригнічення агрегації тромбоцитів, посилення фібринолізу (руйнування тромбів) та зменшення тромбів.

Дебора послалася на науковий огляд 2022 року про користь часнику, в якому було зроблено висновок, що він може знизити кров'яний тиск, індекс маси тіла, коло талії, поганий холестерин, загальний холестерин, тригліцериди та маркери запалення.

Часник також може підвищувати рівень ліпопротеїнів високої щільності (хорошого» холестерину) і, як було показано, покращує інші коронарні фактори, такі як зниження кальцифікації коронарних артерій, мікроциркуляція коронарних артерій та зниження кількості епікардіального жиру (жиру між серцевим м'язом та перикардом) та (жир навколо головної артерії тіла – аорти), а також зменшення товщини стінок коронарних артерій, наголосила лікар.

Загалом цей продукт слід розглядати як засіб профілактики та лікування серцево-судинних захворювань: стенокардії, серцевих нападів, інсульту, захворювання периферичних судин та серцевої недостатності.

Окреме дослідження показало, що добавки з часником можуть знизити систолічний (верхнє значення) артеріальний тиск на 7-16 мм рт. ст. та діастолічний (нижнє значення) артеріальний тиск на 5–9 мм рт. ст.

Лікарка також попередила, що не слід покладатися тільки на часник. Важливо враховувати свою дієту загалом, а також вести здоровий спосіб життя: не курити, контролювати свою вагу, менше пити алкоголь та регулярно займатися фізичними вправами».

Ознаки того, що ваше серце не таке здорове, як має бути

Ознаки того, що ваше серце не таке здорове, як має бути / Фото: Credits

Вкрай важливо не пропустити будь-який із попереджувальних знаків. На ранніх стадіях симптоми можуть бути відсутні або бути дуже легкими, наприклад, задишка або легкий біль у грудях під час піднімання сходами або труднощі зі сном у лежачому положенні. Ви можете відчувати загальну втому, трохи опухлі кісточки і час від часу помічати нерегулярний пульс. Але дуже часто серцевий напад або інсульт трапляються несподівано.

Не чекайте, поки розвинеться хвороба серця. Вживіть необхідних заходів, щоб залишатися здоровими і запобігти виникненню серцевих захворювань».

Якщо у вас є причини турбуватися про своє серце, негайно зверніться до свого терапевта.

Також слід перевіряти артеріальний тиск і рівень холестерину, якщо вам 40 років і старше, або раніше, якщо у вас в анамнезі є сімейна гіперхолестеринемія.

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