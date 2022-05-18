Лікар розповів, які щеплення потрібно робити зараз дітям та дорослим

Лікар розповів, які щеплення потрібно робити зараз дітям та дорослим

За словами головного державного санітарного лікаря, наразі актуальними є щеплення від вірусного гепатиту В.

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, які щеплення нині є актуальними.

За його словами, всі щеплення є важливими.

"Але я б хотів наголосити на необхідності вакцинуватися від вірусного гепатиту В та туберкульозу. Це ті вакцини, які роблять ще у пологовому. І ще одна вакцина – вакцина проти поліомієліту. Починаючи з другого місяця життя вводиться вже перша доза", - сказав Кузін.

Лікар закликає всіх батьків проводити ці щеплення і перевіряти зі своїм педіатром дотримання календаря щеплень. Він зауважив, що вакцини є зараз в наявності.

Дорослим лікар радить згадати, коли вони робили останню вакцинацію від дифтерії та правця. Від цих захворювань потрібно вакцинуватися один раз на 10 років.

"Потрібно зробити ревакцинацію. Це особливо зараз важливо для військових, призовників, територіальної оборони.

Також ми не маємо забувати про вакцинацію від вірусу гепатиту В. Ця вакцина зараз дуже актуальна для медичних працівників, і особливо для військових медпрацівників", - додав Ігор Кузін.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар України розповів також про те, яка наразі ситуація з інфекційними захворюваннями у країні.

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