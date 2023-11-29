Лікарі та психологи обговорять, як зберегти жіноче психічне і фізичне здоров'я під час війни

В умовах війни через постійний стрес і страхи психічне та фізичне здоров'я українських жінок дуже потерпає. Це призводить до різних хвороб і гормональних збоїв, які роблять жінку вразливою, позбавляють опори для себе самої та близьких.

Тому лікарі та психологи зберуться 2 грудня у Києві на захід – Women Power Forum, щоб обговорити, як зберегти жіноче психічне і фізичне здоров'я під час війни.

Фахівці звернуть увагу на різні чинники, які впливають на жіноче здоров’я, запропонують дієві, перевірені інструменти для протидії стресу, які можна застосовувати навіть вдома.

Взяти участь у форумі можна буде не тільки офлайн, а й онлайн.

Теми форуму:

Фізичне здоров'я та його погіршення через війну: профілактика, запобігання, діагностика та лікування.

Ментальне здоров'я: нові виклики під час війни.

Фізіологія та психологія сексу: прийняття та розуміння свого тіла, сучасне та індивідуальне сприйняття, розвиток відчуттів.

Краса та зовнішність: вплив хронічного стресу. Косметика та класичний догляд, хірургія, нестандартна методологія у сфері краси, унікальні новинки.

Харчування та його розлади, як показники стану здоров’я.

"Вплив війни позначився на всіх сферах: самореалізація, материнство, робота, бізнес, стосунки. І здоров’я, на жаль, не стало винятком. Внаслідок щоденної дії стресу серед жінок почастішали випадки панічних атак, зросла кількість тривожних та депресивних розладів, емоційних зривів – і це все призводить до погіршення якості життя в цілому. Тому увага до теми жіночого здоров'я є нагальною потребою і гарантом повернення до норми.

Робота зі стресом, вправи для стабілізації психоемоційного стану, консультації з психологом, фармакотерапія – це комплекс заходів, що допоможуть не лише нормалізувати внутрішній стан, а й повернути собі здатність ефективно налагоджувати всі сфери свого життя та досягати бажаних цілей. Здорова жінка (фізично та ментально) – це запорука емоційного балансу в родині, джерело любові та турботи для дітей, підтримка та натхнення для коханого чоловіка. А ще, саме ментальне здоров’я допомагає жінці реалізовувати свої таланти та розкривати потенціал її особистості на максимум", – зазначила спікерка заходу, психологиня і сексологиня Юлія Дамочкіна.

"Війна – це надпотужний і тривалий стрес, який здатний вимкнути багато важливих функцій в жіночому організмі й створити проблеми зі здоров'ям. Війна впливає на бажання і можливість стати мамою, на стосунки в парі, збільшує ризик розвитку таких важких захворювань як цукровий діабет і остеопороз. Жіноче здоров'я впливає на майбутніх українців та українок. Тому, якщо можна чогось уникнути й щось попередити, не гаймо з початком", – додала спікерка форуму, лікарка акушерка-гінекологиня Наталія Лелюх.

"У фокусі моєї роботи – соціалізація, тобто наявність та якість стосунків у нашому суспільству. Соціалізація дуже постраждала від війни та саме від наших жінок насамперед залежить, чи вдасться нам відновити та посилити наше суспільство, яке є головним чинником нашої незламності", – сказав психотерапевт Антон Семенов.

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